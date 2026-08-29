Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/08/2026

Segundo o tarot, o sábado trará uma energia de movimento, decisões e mudanças que poderão mexer com os planos do dia. Enquanto algumas cartas indicam oportunidades para avançar e construir algo importante, outras pedem paciência, cautela e disposição para lidar com imprevistos. A melhor escolha será agir de acordo com o momento, sem tentar controlar aquilo que precisa se transformar.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 8 de Paus

O ariano terá um dia acelerado e com oportunidades na carreira que poderão chegar de repente (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 8 de Paus anuncia um dia acelerado, com acontecimentos que poderão se desenrolar mais rapidamente do que você imagina. No amor, mensagens, encontros e aproximações ganharão intensidade. Na carreira, uma resposta ou oportunidade poderá chegar de repente. Na saúde, mantenha o ritmo sem esquecer de fazer pausas para recuperar as energias. Entre amigos, convites e conversas inesperadas poderão movimentar bastante sua agenda.

Touro 2 de Espadas

O taurino precisará agir com coragem e clareza antes de tomar decisões (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas mostra que uma decisão poderá exigir mais coragem e clareza do que você gostaria. No amor, evite esconder sentimentos para fugir de uma conversa necessária. Na carreira, analise cuidadosamente as opções antes de escolher um caminho. Na saúde, o excesso de preocupação poderá aumentar a tensão e o cansaço. Entre amigos, procure não tomar partido antes de conhecer todos os lados de uma situação.

Gêmeos A Torre

O geminiano precisará rever planos relacionados à carreira (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta A Torre aponta para acontecimentos inesperados capazes de mudar uma situação que parecia estável. No amor, uma revelação ou conversa poderá transformar a dinâmica de uma relação. Na carreira, mudanças repentinas poderão obrigá-lo(a) a rever planos. Na saúde, procure não deixar o estresse dominar o dia e dê atenção aos sinais do corpo. Entre amigos, uma verdade poderá vir à tona e mostrar quais relações têm bases realmente sólidas.

Câncer Cavaleiro de Paus

O canceriano estará com entusiasmo para colocar planos em movimento (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Paus traz entusiasmo, paixão e vontade de colocar os planos em movimento. No amor, o magnetismo aumentará e poderá favorecer encontros intensos. Na carreira, sua iniciativa poderá fazer você se destacar. Na saúde, aproveite a energia para se movimentar, mas evite exageros e atitudes impulsivas. Entre amigos, um convite inesperado poderá render uma aventura divertida e tirá-lo(a) da rotina.

Leão 8 de Ouros

No trabalho, o esforço contínuo começará a produzir resultados importantes para o leonino (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 8 de Ouros mostra que dedicação e atenção aos detalhes serão suas maiores aliadas. No amor, pequenos gestos demonstrarão mais do que grandes discursos. Na carreira, o esforço contínuo começará a produzir resultados importantes. Na saúde, manter uma rotina equilibrada será mais eficaz do que buscar soluções imediatas. Entre amigos, sua disposição para ajudar poderá fortalecer vínculos, especialmente quando houver colaboração verdadeira.

Virgem Pajem de Ouros

O virginiano terá um dia de novidades e aprendizado (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta Pajem de Ouros traz novidades, aprendizado e uma oportunidade que poderá parecer pequena, mas ter potencial de crescimento. No amor, uma nova aproximação poderá evoluir devagar e com segurança. Na carreira, uma proposta, um curso ou um projeto merecerá atenção. Na saúde, o dia favorecerá o início de hábitos simples que poderão ser mantidos a longo prazo. Entre amigos, uma nova conexão poderá surgir a partir de interesses em comum ou de uma atividade prática.

Libra 2 de Paus

O libriano deverá organizar melhor o tempo para não deixar o descanso em segundo plano (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 2 de Paus coloca o futuro em perspectiva e mostra que você está diante de possibilidades que ainda precisam ser avaliadas. No amor, pense no que deseja construir antes de tomar decisões. Na carreira, planejar os próximos passos será mais importante do que agir por impulso. Na saúde, organize melhor seu tempo para não deixar o descanso em segundo plano. Entre amigos, uma viagem, um encontro ou um novo projeto poderá começar a ser planejado.

Escorpião 7 de Ouros

O escorpiano deverá continuar investindo em projetos que apresentam potencial (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 7 de Ouros pede paciência para reconhecer que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. No amor, observe o que está sendo construído e se há reciprocidade. Na carreira, continue investindo em projetos que apresentam potencial. Na saúde, resultados consistentes virão da manutenção de bons hábitos. Entre amigos, valorize vínculos que foram fortalecidos ao longo do tempo e evite cobrar resultados imediatos das pessoas.

Sagitário Rainha de Paus

O sagitariano estará com o poder de atração e a confiança em alta (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta Rainha de Paus o(a) coloca em evidência e aumenta seu poder de atração, confiança e iniciativa. No amor, seu magnetismo estará forte e poderá favorecer encontros marcantes. Na carreira, sua criatividade poderá chamar atenção e abrir espaço para novas oportunidades. Na saúde, atividades que trouxerem disposição e prazer serão especialmente positivas. Entre amigos, sua presença será valorizada e você poderá ser quem anima o grupo e reúne as pessoas.

Capricórnio 10 de Copas

O capricorniano terá um dia de harmonia, afeto e sensação de felicidade (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 10 de Copas traz harmonia, afeto e uma sensação de felicidade compartilhada. No amor, o sábado favorecerá momentos de conexão profunda e fortalecimento dos vínculos. Na carreira, o apoio de pessoas próximas poderá trazer mais segurança para seus projetos. Na saúde, estar em ambientes acolhedores contribuirá para o seu equilíbrio emocional. Entre amigos e familiares, encontros e demonstrações de carinho poderão fazer deste um dia especialmente agradável.

Aquário Cavaleiro de Ouros

O aquariano terá um dia de estabilidade, responsabilidade e progresso construído sem pressa (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta Cavaleiro de Ouros indica estabilidade, responsabilidade e progresso construído sem pressa. No amor, atitudes constantes terão mais valor do que promessas. Na carreira, disciplina e organização ajudarão você a avançar com segurança. Na saúde, mantenha uma rotina equilibrada e não abandone hábitos positivos por falta de resultados imediatos. Entre amigos, você poderá contar com pessoas confiáveis e demonstrar que sua presença é uma das mais seguras para quem está ao seu redor.

Peixes 5 de Paus

O pisciano precisará ter paciência diante das divergências e escolher o diálogo para evitar conflitos (Imagem: STUDIO492 | Shutterstock)

A carta 5 de Paus traz movimento e divergências que poderão testar sua paciência. No amor, diferenças de opinião poderão gerar pequenas discussões. Na carreira, a competição poderá exigir que você mostre mais claramente seu potencial. Na saúde, evite acumular irritação e procure maneiras saudáveis de liberar a tensão. Entre amigos, uma disputa ou brincadeira poderá sair do tom, então escolha o diálogo em vez de alimentar conflitos.