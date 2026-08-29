Sábado de preguiça? Esse espaguete à carbonara é fácil de fazer e cheio de sabor 

Sábado é dia de descansar, aproveitar o tempo livre e, para muita gente, deixar de lado as tarefas que exigem mais esforço inclusive na cozinha. Por isso, uma receita prática pode ser a escolha ideal para as refeições do fim de semana. Com poucos ingredientes e um preparo rápido, o espaguete à carbonara resulta em um prato cremoso e irresistível, perfeito para quem quer comer bem sem passar horas diante do fogão.

A seguir, confira uma receita de espaguete à carbonara para o sábado!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Espaguete à carbonara

Ingredientes

250 g de macarrão tipo espaguete

150 g de bacon cortado em cubos

3 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para finalizar

parmesão ralado para finalizar Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo alto para ferver. Adicione 2 colheres de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Reserve 1 xícara de chá da água do cozimento e escorra o restante. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos com 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado até formar um creme homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma frigideira grande, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione o bacon e frite até ficar dourado e levemente crocante. Acrescente o espaguete cozido à frigideira, misturando bem para envolver na gordura do bacon. Desligue o fogo.

Com o fogo desligado, despeje a mistura de ovos e queijo sobre o espaguete, mexendo rapidamente para que o calor da massa cozinhe os ovos e forme um molho cremoso. Adicione aos poucos a água reservada do cozimento para ajustar a textura do molho. Sirva com mais queijo parmesão ralado e pimenta-do-reino.