Quer atrair dinheiro em setembro? Conheça banhos de ervas para a prosperidade

Os banhos de ervas ajudam a limpar as energias e abrir caminhos para novas oportunidades (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Setembro é um mês tradicionalmente associado, na espiritualidade popular brasileira, à energia dos Erês, trazendo simbolismos ligados à alegria, renovação, esperança e abertura de caminhos. Para quem gosta de práticas espirituais, o período também pode ser uma oportunidade para renovar a energia pessoal e estabelecer novas intenções inclusive para a vida financeira.

Os banhos de ervas são utilizados em diferentes tradições como uma forma simbólica de limpeza, equilíbrio e conexão com determinadas intenções. Quando o objetivo é trabalhar a prosperidade, algumas plantas são tradicionalmente associadas à atração de oportunidades, abundância e movimento financeiro.

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É importante lembrar que o banho não substitui atitudes concretas, planejamento financeiro ou trabalho. A proposta é utilizá-lo como um ritual de intenção e autocuidado.

1. Banho de louro para prosperidade

O louro é uma das ervas mais populares quando o assunto é prosperidade. Tradicionalmente relacionado à vitória, ao sucesso e ao reconhecimento, pode ser usado em um banho com a intenção de fortalecer a confiança e abrir espaço para novas oportunidades.

Materiais

1 l de água

7 folhas de louro

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as folhas de louro. Deixe a mistura descansar por cerca de 10 minutos. Coe e espere amornar. Depois do banho de higiene, despeje a preparação do pescoço para baixo, mentalizando seus objetivos financeiros e imaginando caminhos se abrindo.

2. Banho de alecrim para movimentar a vida financeira

O alecrim é tradicionalmente associado à vitalidade, à clareza e à proteção. Para quem sente que está sem energia para correr atrás dos próprios objetivos, o banho pode ser utilizado simbolicamente para renovar a disposição e estimular uma postura mais ativa.

Materiais

1 l de água

1 punhado de alecrim fresco

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque o alecrim na água quente. Deixe em infusão por aproximadamente 10 minutos. Coe e utilize após o banho habitual, sempre do pescoço para baixo. Enquanto realiza o ritual, pense em quais atitudes concretas você pode tomar para melhorar sua situação financeira.

O manjericão é associado à limpeza, à proteção e à prosperidade (Imagem: Anna Klymchuk | Shutterstock)

3. Banho de manjericão para abrir caminhos

O manjericão aparece em diversas práticas populares de espiritualidade e é associado à limpeza, à proteção e à prosperidade. Seu aroma também pode tornar o ritual uma experiência bastante agradável.

Materiais

1 l de água

1 punhado de folhas de manjericão

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e coloque as folhas de manjericão na água quente. Aguarde alguns minutos, coe e deixe amornar. Após o banho de higiene, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando novas oportunidades profissionais, clientes, projetos e fontes de renda.

4. Banho de canela para atração e prosperidade

A canela é muito utilizada em práticas populares voltadas à prosperidade, à atração e ao movimento. Seu simbolismo combina especialmente com quem deseja colocar projetos em circulação e sair da estagnação.

Materiais

1 l de água

1 canela em pau

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente a canela. Deixe em infusão por cerca de 10 minutos e espere amornar antes de utilizar. Durante o banho, visualize o dinheiro chegando por meios éticos e sustentáveis, mas também imagine-se sabendo administrar e multiplicar aquilo que recebe.

Atenção: a canela pode irritar a pele de algumas pessoas. Evite utilizá-la se houver sensibilidade, alergia, feridas ou irritações. Não aplique em regiões íntimas ou no rosto.

Combinando diferentes simbolismos em um único ritual

Para quem quer combinar diferentes simbolismos em um único ritual, é possível preparar um banho com louro, alecrim e manjericão.

O mais importante é a intenção

Um ritual de prosperidade pode ser um momento para organizar pensamentos, renovar a confiança e estabelecer objetivos. Enquanto prepara o banho, aproveite para definir uma intenção clara: quitar uma dívida, conseguir um novo trabalho, aumentar as vendas, conquistar novos clientes ou simplesmente desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro.

E existe uma combinação ainda mais poderosa: ritual e ação. Depois do banho, escolha uma atitude concreta relacionada ao seu objetivo. Pode ser organizar as contas, enviar uma proposta comercial, divulgar um serviço, procurar uma nova oportunidade ou começar a guardar uma pequena quantia. A espiritualidade pode ajudar a fortalecer a intenção, mas são nossas escolhas e atitudes que transformam as oportunidades em resultados.

Cuidados importantes

Banhos de ervas são práticas espirituais e culturais, não tratamentos médicos ou garantias de ganho financeiro. Faça sempre um teste de contato quando utilizar uma erva nova e interrompa o uso diante de qualquer irritação. Evite aplicar preparações em olhos, mucosas, rosto ou pele lesionada. Além disso, respeite as tradições religiosas das quais essas práticas fazem parte. Cada terreiro, linha espiritual ou tradição pode ter fundamentos específicos para o uso das ervas.

Em setembro, mais do que pedir dinheiro, o convite é abrir espaço para uma relação mais consciente com a prosperidade: reconhecer seu valor, perceber oportunidades e estar disposto a agir quando elas aparecerem.