Tarot semanal: previsão para os signos de 31 de agosto a 06 de setembro de 2026

A semana será favorável para colocar planos em prática, fortalecer relações, organizar a vida financeira e confiar mais na própria intuição (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A energia geral da semana será marcada por movimento, renovação e oportunidades de crescimento, mas também pedirá equilíbrio para lidar com decisões e mudanças inesperadas. Conforme as cartas do tarot, o período será favorável para colocar planos em prática, fortalecer relações, organizar a vida financeira e confiar mais na própria intuição. Ao mesmo tempo, alguns signos precisarão controlar a impulsividade, respeitar seus limites e observar melhor os sinais antes de agir.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Mago

O ariano terá mais facilidade para colocar ideias em prática (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “O Mago”, a semana trará iniciativa, criatividade e poder de realização. Você terá mais facilidade para colocar ideias em prática e abrir novos caminhos. Confie no seu potencial e tome a frente das situações.

Touro 6 de Ouros

O taurino poderá receber ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade importante (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Trocas positivas e equilíbrio financeiro marcarão os próximos dias, conforme a carta “6 de Ouros”. Você poderá receber ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade importante. Também será uma boa semana para organizar melhor seus recursos.

Gêmeos A Estrela

Algo que parecia distante poderá começar a se aproximar do geminiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Esperança, inspiração e renovação chegarão para trazer mais leveza. A carta “A Estrela” indica que algo que parecia distante poderá começar a se aproximar. Confie no processo e mantenha seus planos vivos.

Câncer Rainha de Copas

A semana do canceriano favorecerá os relacionamentos, a intuição e conversas mais profundas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” mostra que a sua sensibilidade estará especialmente forte. A semana favorecerá os relacionamentos, a intuição e conversas mais profundas. Escute seus sentimentos, mas também preserve sua energia.

Leão 3 de Paus

Projetos, viagens ou planos poderão ganhar força na vida do leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Paus”, novos horizontes começarão a surgir. Projetos, viagens ou planos poderão ganhar força. Será uma semana de expansão e de perceber que aquilo que você vem construindo pode ir muito mais longe.

Virgem A Justiça

Pendências poderão começar a ser resolvidas e situações confusas tenderão a ficar mais definidas na vida do virginiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Decisões importantes pedirão clareza e equilíbrio, conforme a carta “A Justiça”. Pendências poderão começar a ser resolvidas e situações confusas tenderão a ficar mais definidas. Escolha aquilo que realmente faz sentido para você.

Libra 2 de Copas

A semana poderá trazer aproximações, acordos, encontros importantes ou uma renovação na vida afetiva do libriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” indica que parcerias e conexões serão favorecidas. A semana poderá trazer aproximações, acordos, encontros importantes ou uma renovação na vida afetiva. Valorize quem caminha ao seu lado.

Escorpião A Força

Para o escorpiano, uma situação difícil poderá finalmente começar a ficar sob controle (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você terá capacidade para superar desafios com firmeza e maturidade, conforme a carta “A Força”. Em vez de agir pela impulsividade, utilize sua força interior. Uma situação difícil poderá finalmente começar a ficar sob controle.

Sagitário 8 de Paus

Algumas situações que estavam paradas finalmente começarão a avançar na vida do sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Prepare-se para uma semana movimentada. Segundo a carta “8 de Paus”, notícias, convites e oportunidades poderão surgir rapidamente. Algumas situações que estavam paradas finalmente começarão a avançar.

Capricórnio Ás de Ouros

O capricorniano terá novas oportunidades na vida financeira ou profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma nova oportunidade poderá surgir, principalmente na vida financeira ou profissional. A carta “Ás de Ouros” também favorece novos projetos e investimentos em algo que poderá trazer resultados duradouros.

Aquário Roda da Fortuna

Uma situação poderá virar a favor do aquariano ou trazer uma oportunidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão movimentar sua semana, conforme a carta “Roda da Fortuna”. Uma situação poderá virar a seu favor ou trazer uma oportunidade que você não estava esperando. Esteja aberto(a) aos novos caminhos.

Peixes A Sacerdotisa

O pisciano deverá observar mais e se conectar com a intuição (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana pedirá mais observação e conexão com sua intuição, conforme a carta “A Sacerdotisa”. Nem tudo precisa ser decidido imediatamente. Preste atenção aos sinais, aos sonhos e àquilo que você sente mesmo sem conseguir explicar.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.