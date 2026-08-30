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Tarot semanal: previsão para os signos de 31 de agosto a 06 de setembro de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A semana será favorável para colocar planos em prática, fortalecer relações, organizar a vida financeira e confiar mais na própria intuição (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana será favorável para colocar planos em prática, fortalecer relações, organizar a vida financeira e confiar mais na própria intuição (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A energia geral da semana será marcada por movimento, renovação e oportunidades de crescimento, mas também pedirá equilíbrio para lidar com decisões e mudanças inesperadas. Conforme as cartas do tarot, o período será favorável para colocar planos em prática, fortalecer relações, organizar a vida financeira e confiar mais na própria intuição. Ao mesmo tempo, alguns signos precisarão controlar a impulsividade, respeitar seus limites e observar melhor os sinais antes de agir.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries O Mago

A imagem representa o signo de Áries por meio da cabeça de um carneiro vista de frente. O rosto do animal aparece em coral, com formato alongado e traços brancos que desenham os olhos, o focinho e pequenos elementos decorativos. Na testa está o símbolo astrológico de Áries.
O ariano terá mais facilidade para colocar ideias em prática (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “O Mago”, a semana trará iniciativa, criatividade e poder de realização. Você terá mais facilidade para colocar ideias em prática e abrir novos caminhos. Confie no seu potencial e tome a frente das situações.

Touro 6 de Ouros

A imagem apresenta a cabeça de um touro estilizado, vista de frente e utilizada para representar o signo de Touro. A cabeça é verde-azulada, larga na região superior e mais estreita próxima ao focinho. Dois grandes chifres brancos se projetam para os lados e para cima, apresentando várias linhas pretas curvas que criam um efeito de textura.
O taurino poderá receber ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade importante (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Trocas positivas e equilíbrio financeiro marcarão os próximos dias, conforme a carta “6 de Ouros”. Você poderá receber ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade importante. Também será uma boa semana para organizar melhor seus recursos.

Gêmeos A Estrela

A imagem representa o signo de Gêmeos por meio de duas figuras humanas posicionadas lado a lado e voltadas para direções opostas. A figura à esquerda tem o rosto verde-azulado, enquanto a da direita aparece em coral. Ambas possuem cabelos brancos e traços faciais simples, desenhados com linhas claras.
Algo que parecia distante poderá começar a se aproximar do geminiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Esperança, inspiração e renovação chegarão para trazer mais leveza. A carta “A Estrela” indica que algo que parecia distante poderá começar a se aproximar. Confie no processo e mantenha seus planos vivos.

Câncer Rainha de Copas

A imagem apresenta um caranguejo estilizado, símbolo associado ao signo de Câncer. O corpo do animal é grande, arredondado e verde-azulado, com várias pernas distribuídas de maneira simétrica nas laterais. As duas pinças, em coral, são grandes e aparecem erguidas na parte superior da composição.
A semana do canceriano favorecerá os relacionamentos, a intuição e conversas mais profundas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” mostra que a sua sensibilidade estará especialmente forte. A semana favorecerá os relacionamentos, a intuição e conversas mais profundas. Escute seus sentimentos, mas também preserve sua energia.

Leão 3 de Paus

A imagem representa o signo de Leão por meio da cabeça de um leão vista de frente. O rosto do animal aparece em tom coral e é cercado por uma grande juba branca, formada por várias mechas arredondadas. Linhas pretas distribuídas pela juba sugerem sua textura e volume.
Projetos, viagens ou planos poderão ganhar força na vida do leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “3 de Paus”, novos horizontes começarão a surgir. Projetos, viagens ou planos poderão ganhar força. Será uma semana de expansão e de perceber que aquilo que você vem construindo pode ir muito mais longe.

Virgem A Justiça

A imagem apresenta um rosto feminino estilizado como representação do signo de Virgem. A face é verde-azulada e aparece de frente, com olhos, sobrancelhas, nariz, boca e cílios desenhados em linhas brancas. O cabelo é branco e envolve toda a parte superior e as laterais da cabeça.
Pendências poderão começar a ser resolvidas e situações confusas tenderão a ficar mais definidas na vida do virginiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Decisões importantes pedirão clareza e equilíbrio, conforme a carta “A Justiça”. Pendências poderão começar a ser resolvidas e situações confusas tenderão a ficar mais definidas. Escolha aquilo que realmente faz sentido para você.

Libra 2 de Copas

A imagem representa o signo de Libra por meio de uma balança estilizada e simétrica. A estrutura central da balança é verde-azulada, com uma base larga e uma haste ornamentada por linhas brancas. No centro aparece o símbolo astrológico de Libra.
A semana poderá trazer aproximações, acordos, encontros importantes ou uma renovação na vida afetiva do libriano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “2 de Copas” indica que parcerias e conexões serão favorecidas. A semana poderá trazer aproximações, acordos, encontros importantes ou uma renovação na vida afetiva. Valorize quem caminha ao seu lado.

Escorpião A Força

A imagem apresenta um escorpião estilizado, visto de cima e centralizado na composição. O corpo e as oito pernas são verde-azulados, enquanto as duas grandes pinças e a cauda aparecem em coral. A cauda é segmentada, curva-se sobre o corpo e termina em um ferrão pontiagudo.
Para o escorpiano, uma situação difícil poderá finalmente começar a ficar sob controle (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você terá capacidade para superar desafios com firmeza e maturidade, conforme a carta “A Força”. Em vez de agir pela impulsividade, utilize sua força interior. Uma situação difícil poderá finalmente começar a ficar sob controle.

Sagitário 8 de Paus

A imagem representa o signo de Sagitário por meio de um arco e uma flecha. O arco tem formato curvado e é predominantemente coral, com uma faixa central verde-azulada decorada por linhas brancas. A flecha atravessa a composição na diagonal, partindo da região inferior esquerda em direção à parte superior direita.
Algumas situações que estavam paradas finalmente começarão a avançar na vida do sagitariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Prepare-se para uma semana movimentada. Segundo a carta “8 de Paus”, notícias, convites e oportunidades poderão surgir rapidamente. Algumas situações que estavam paradas finalmente começarão a avançar.

Capricórnio Ás de Ouros

A imagem apresenta a cabeça de uma cabra estilizada, utilizada para representar o signo de Capricórnio. O rosto do animal aparece de frente, em tom coral, com formato alongado e diversos detalhes decorativos desenhados em branco ao redor dos olhos, do focinho e das laterais da face.
O capricorniano terá novas oportunidades na vida financeira ou profissional (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma nova oportunidade poderá surgir, principalmente na vida financeira ou profissional. A carta “Ás de Ouros” também favorece novos projetos e investimentos em algo que poderá trazer resultados duradouros.

Aquário Roda da Fortuna

A imagem representa o signo de Aquário por meio de um grande jarro inclinado, do qual parece sair uma corrente abundante de água. O recipiente está posicionado à esquerda e possui coloração coral, com alça arredondada e diversos desenhos ornamentais brancos
Uma situação poderá virar a favor do aquariano ou trazer uma oportunidade (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Mudanças inesperadas poderão movimentar sua semana, conforme a carta “Roda da Fortuna”. Uma situação poderá virar a seu favor ou trazer uma oportunidade que você não estava esperando. Esteja aberto(a) aos novos caminhos.

Peixes A Sacerdotisa

A imagem apresenta uma ilustração estilizada do signo de Peixes, composta por dois peixes posicionados em sentidos opostos e formando uma composição quase circular.
O pisciano deverá observar mais e se conectar com a intuição (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A semana pedirá mais observação e conexão com sua intuição, conforme a carta “A Sacerdotisa”. Nem tudo precisa ser decidido imediatamente. Preste atenção aos sinais, aos sonhos e àquilo que você sente mesmo sem conseguir explicar.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 30/08/2026 07:08
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