Este fricassê de frango fica supercremoso e é fácil de fazer para o almoço de domingo

Clássico da culinária brasileira, o fricassê de frango é um daqueles pratos que ganham destaque no almoço de domingo. Com um creme encorpado e uma cobertura gratinada, ele reúne cremosidade, sabor e uma crocância que deixa a receita ainda mais especial. Fácil de preparar, é uma opção prática para variar o cardápio, unindo ingredientes simples em uma combinação de texturas que conquista diferentes paladares.

A seguir, veja como preparar uma receita de fricassê de frango!

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1. Fricassê de frango supercremoso

Ingredientes

500 g de peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 170 g de milho-verde

200 g de creme de leite

200 g de requeijão

100 ml de leite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1/2 xícara de chá de azeitona picada

200 g de muçarela ralada

Batata-palha a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde, o creme de leite, o requeijão e o leite. Bata até obter um creme liso e homogêneo. Reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por alguns segundos. Acrescente o frango desfiado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture. Junte a azeitona e o cheiro-verde e mexa para incorporar.

Despeje metade do creme de milho-verde sobre o frango e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos, mexendo até obter uma mistura cremosa. Se necessário, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a consistência. Em uma travessa untada com azeite, despeje o restante do creme de milho-verde, acrescente o fricassê e cubra com batata palha. Adicione a muçarela ralada por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até o queijo derreter e dourar levemente. Sirva em seguida.