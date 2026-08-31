Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 31/08/2026

Nesta segunda-feira, o movimento dos astros poderá trazer mais atenção para questões relacionadas ao trabalho e aos relacionamentos. Ao longo do dia, algumas situações poderão pedir mais paciência diante das diferenças e equilíbrio para conciliar os desejos pessoais com as necessidades alheias. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como lidar com as influências astrológicas do período!

Áries Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Você buscará assumir novas responsabilidades e tomar decisões importantes sobre a vida pessoal. No entanto, algumas limitações poderão exigir ajustes nos planos e mais paciência ao longo do caminho. Nos relacionamentos, haverá uma tendência a buscar equilíbrio e acolhimento, embora nem sempre suas necessidades estejam alinhadas às expectativas alheias. Nesse cenário, procure encontrar formas de conciliar seus desejos com as demandas das pessoas ao redor, sem deixar de respeitar os próprios limites. Touro Nesta segunda-feira, você poderá se sentir cansado(a) e confuso(a). Isso porque algumas responsabilidades tenderão a parecer mais pesadas do que realmente são. Em uma tentativa de amenizar a tensão do dia, haverá a busca por segurança e acolhimento no ambiente familiar. Apenas não se esqueça de respeitar os seus limites no processo. Além disso, procure organizar os sentimentos antes de tomar decisões importantes. Gêmeos Você precisará ter mais cautela com as amizades, com os projetos coletivos e com os planos de longo prazo, uma vez que haverá tendência a exagerar nas expectativas. Nesse contexto, cobranças ou diferenças de opinião poderão gerar grandes desconfortos. Não permita que as possíveis frustrações o(a) afastem dos amigos ou dos grupos dos quais participa. O ideal será avaliar as relações com maturidade, compreendendo quais responsabilidades pertencem a você. Câncer Você sentirá uma pressão maior no campo profissional, principalmente por conta das cobranças externas. Nesse cenário, haverá uma certa dificuldade em conciliar as ambições de trabalho com as necessidades pessoais, o que poderá levar a um conflito entre a busca por reconhecimento e a preservação do bem-estar. Para amenizar as tensões do dia, procure organizar suas prioridades e estabelecer limites claros. Leão Você tenderá a se deparar com grandes responsabilidades envolvendo o setor profissional, o que exigirá disciplina e maturidade. Ao longo do dia, entretanto, algumas limitações, somadas à necessidade de aprovação, poderão causar frustrações. Tome cuidado para não transformar as dificuldades do trabalho em conflitos pessoais. Para tanto, procure administrar melhor o seu tempo e aceitar os limites do momento. Virgem Você deverá rever suas expectativas em relação aos planos afetivos e profissionais, pois determinadas escolhas tenderão a exigir mais responsabilidade. Nesse cenário, poderá enfrentar um conflito entre o desejo de ampliar as oportunidades de trabalho e a necessidade de preservar as relações íntimas. Logo, o melhor será avaliar suas alternativas com realismo, respeitando os próprios limites e evitando promessas difíceis de cumprir. Libra Ao longo desta segunda-feira, haverá uma cobrança maior nas relações próximas, o que poderá dificultar o equilíbrio entre as suas necessidades e as expectativas externas. Nesse contexto, diferenças de opinião ou atitudes defensivas tenderão a transformar pequenos conflitos em grandes discussões. Durante o dia, portanto, evite disputas de poder e comportamentos impulsivos. O ideal será estabelecer limites claros e ouvir o outro com atenção antes de responder. Escorpião Você poderá se deparar com cobranças no ambiente de trabalho, o que tenderá a causar cansaço e impaciência. Nesse cenário, inclusive, haverá uma certa dificuldade para conciliar as necessidades pessoais com as exigências profissionais. Para evitar desgastes, será importante respeitar seus limites físicos e emocionais. Organizar as tarefas por ordem de prioridade ajudará muito no processo. Sagitário Você poderá se deparar com algumas limitações na vida afetiva, nos projetos pessoais e nas atividades de lazer. Inclusive, a impaciência tenderá a aumentar diante dos obstáculos, levando a discussões ou atitudes precipitadas. Logo, evite tomar decisões definitivas enquanto estiver emocionalmente instável. Em vez disso, procure organizar melhor o seu tempo, equilibrando os interesses pessoais com as necessidades alheias. Capricórnio Você buscará segurança e acolhimento no ambiente familiar. No entanto, poderá se deparar com cobranças e conflitos, dificultando o equilíbrio. Inclusive, emoções antigas tenderão a interferir na forma como você reage às situações. Para amenizar as tensões dentro do lar, será importante evitar discussões, ter cautela com as palavras, estabelecer limites claros e organizar suas prioridades. Aquário Você poderá sentir dificuldade para se comunicar e organizar as tarefas cotidianas. Inclusive, algumas conversas tenderão a gerar grandes discussões. Por conta disso, será importante controlar a impulsividade e evitar assumir compromissos que possam causar desconfortos. Use o seu tempo para revisar as informações com cautela e estabelecer prioridades. Peixes Será necessário dedicar mais atenção aos relacionamentos, uma vez que poderá haver cobranças para assumir responsabilidades ou corresponder às expectativas alheias. Nesse contexto, evite agir de forma defensiva ou impulsiva. Em vez disso, procure conversar com maturidade e estabelecer limites claros, respeitando as necessidades do outro, mas também preservando o seu espaço.