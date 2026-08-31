Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 31/08/2026

O último dia de agosto chega com cartas do tarot que falam sobre encerramentos, libertação, movimento e escolhas para o futuro. Enquanto alguns signos encerrarão ciclos importantes, outros encontrarão segurança, reconhecimento ou novas perspectivas. A energia da segunda-feira favorecerá quem conseguir olhar para o que passou com maturidade e utilizar essas experiências para tomar decisões mais conscientes daqui para frente.

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

O ariano poderá superar uma fase desgastante e abrir espaço para relações e experiências mais leves (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 10 de Espadas marca o fim de uma situação que vinha provocando desgaste e mostra que insistir no que terminou pode apenas prolongar o sofrimento. No amor, uma dinâmica poderá chegar ao limite e pedir uma nova postura. Na carreira, uma fase difícil começará a ficar para trás. Na saúde, o cansaço acumulado exigirá descanso e recuperação. Entre amigos, alguns afastamentos poderão acontecer, mas também ajudarão a abrir espaço para relações mais leves e verdadeiras.

Touro 8 de Espadas

O taurino precisará lidar com inseguranças para não deixar que o medo de errar limite suas oportunidades (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 8 de Espadas revela bloqueios que podem estar mais relacionados aos seus próprios pensamentos do que às circunstâncias externas. No amor, inseguranças poderão impedir você de enxergar possibilidades. Na carreira, o medo de errar poderá fazer com que deixe boas oportunidades passarem. Na saúde, cuide da ansiedade e procure desacelerar a mente. Entre amigos, não interprete o silêncio ou determinadas atitudes de forma negativa antes de conversar e esclarecer a situação.

Gêmeos Rei de Ouros

O geminiano poderá perceber resultados concretos dos esforços realizados (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta Rei de Ouros favorece estabilidade, segurança e reconhecimento por tudo aquilo que você vem construindo. No amor, você buscará relações mais maduras e confiáveis. Na carreira, poderá perceber resultados concretos de seus esforços ou uma melhora na vida financeira. Na saúde, manter uma rotina equilibrada será importante para sustentar sua energia. Entre amigos, sua presença transmitirá segurança, e alguém poderá procurá-lo(a) em busca de um conselho ou apoio.

Câncer 9 de Ouros

O canceriano estará mais consciente do próprio valor e poderá encontrar satisfação em suas conquistas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 9 de Ouros destaca independência, autoestima e satisfação com as próprias conquistas. No amor, você estará mais consciente do seu valor e menos disposto(a) a aceitar relações que diminuam sua autoestima. Na carreira, o esforço realizado poderá trazer reconhecimento ou maior segurança financeira. Na saúde, cuide do corpo e permita-se momentos de prazer e descanso. Entre amigos, aproveite sua liberdade para escolher companhias que realmente fazem bem.

Leão 8 de Copas

O leonino poderá se afastar do que já não o preenche e recuperar a motivação em outras direções (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 8 de Copas indica a necessidade de se afastar de algo que já não consegue o(a) preencher emocionalmente. No amor, talvez seja hora de deixar para trás uma situação que perdeu o sentido. Na carreira, uma mudança de direção poderá ser necessária para recuperar sua motivação. Na saúde, respeite o desgaste emocional e busque ambientes que tragam tranquilidade. Entre amigos, algumas relações poderão naturalmente perder espaço, permitindo que você se aproxime de pessoas mais alinhadas à sua nova fase.

Virgem 8 de Paus

O virginiano terá um dia movimentado, com notícias, respostas e oportunidades chegando rapidamente (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 8 de Paus acelera acontecimentos e favorece notícias, respostas e oportunidades que chegam rapidamente. No amor, mensagens ou encontros poderão movimentar sua vida afetiva. Na carreira, pendências começarão a avançar e uma oportunidade poderá surgir de maneira inesperada. Na saúde, aproveite a energia para se movimentar, mas não se esqueça de fazer pausas. Entre amigos, convites e conversas espontâneas poderão deixar seu dia bastante movimentado.

Libra 2 de Ouros

O libriano precisará equilibrar compromissos e administrar diferentes tarefas sem deixar de reservar tempo para o descanso (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 2 de Ouros mostra que será preciso equilibrar diferentes compromissos e administrar mudanças sem perder a leveza. No amor, será importante conciliar suas necessidades com as da pessoa ao seu lado. Na carreira, você poderá precisar lidar com várias tarefas ao mesmo tempo. Na saúde, evite sobrecarregar sua agenda e reserve momentos para descansar. Entre amigos, talvez seja necessário organizar melhor seu tempo para conseguir estar presente sem assumir responsabilidades demais.

Escorpião O Julgamento

O escorpiano terá a chance de rever situações, esclarecer questões importantes e tomar decisões sobre o futuro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Julgamento traz despertar, decisões e a oportunidade de enxergar uma situação sob uma nova perspectiva. No amor, uma conversa poderá ajudar a definir o futuro de uma relação. Na carreira, uma escolha importante poderá recolocar você em direção aos seus verdadeiros objetivos. Na saúde, o dia favorecerá uma revisão de hábitos e prioridades. Entre amigos, reencontros ou conversas sobre o passado poderão trazer compreensão e até uma segunda chance para determinados vínculos.

Sagitário 5 de Ouros

O sagitariano deverá ter mais atenção às finanças e respeitar os momentos de descanso (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros pede atenção às inseguranças e à sensação de estar enfrentando dificuldades sozinho(a). No amor, não permita que preocupações externas façam você se afastar de quem realmente demonstra carinho. Na carreira, será importante agir com cautela diante de questões financeiras. Na saúde, respeite os sinais de cansaço físico e emocional. Entre amigos, não tenha vergonha de pedir ajuda ou aceitar o apoio de pessoas que realmente se importam com você.

Capricórnio O Eremita

O capricorniano encontrará no recolhimento uma oportunidade para refletir, compreender melhor os sentimentos e definir os próximos passos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Eremita convida ao recolhimento, à reflexão e a uma busca mais profunda por respostas. No amor, você poderá preferir observar e compreender seus sentimentos antes de tomar decisões. Na carreira, um período de análise ajudará a definir os próximos passos. Na saúde, o descanso e momentos de silêncio serão importantes para recuperar a energia. Entre amigos, você estará mais seletivo(a) e poderá perceber que passar algum tempo sozinho(a) também é uma forma de se reorganizar.

Aquário O Carro

O aquariano estará mais determinado a agir e poderá promover avanços importantes ao assumir o controle de suas escolhas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta O Carro traz movimento, determinação e capacidade de assumir o controle dos próximos passos. No amor, uma atitude decidida poderá mudar o rumo de uma relação. Na carreira, foco e iniciativa favorecerão avanços importantes. Na saúde, movimentar o corpo e manter uma rotina ativa poderá aumentar sua disposição. Entre amigos, você poderá liderar planos, viagens ou encontros e estimular outras pessoas a saírem da acomodação.

Peixes 2 de Paus

O pisciano poderá planejar novos projetos, parcerias ou experiências que ampliem seus horizontes (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta 2 de Paus coloca o futuro em evidência e convida você a escolher conscientemente os próximos caminhos. No amor, será importante pensar no tipo de relação que deseja construir. Na carreira, novos projetos poderão começar a ser planejados. Na saúde, organize melhor seu tempo para equilibrar responsabilidades e descanso. Entre amigos, uma viagem, parceria ou novo projeto poderá surgir como possibilidade e ampliar seus horizontes.