Cardápio da semana: 5 receitas rápidas e saudáveis para facilitar o almoço e o jantar

Organizar as refeições da semana é uma ótima forma de economizar tempo, evitar os ultraprocessados e manter uma alimentação mais equilibrada. Com opções práticas e nutritivas, dá para variar o cardápio sem passar horas na cozinha e ainda garantir pratos saborosos para o almoço e o jantar.

A seguir, confira 5 receitas rápidas e saudáveis para facilitar o seu dia a dia!

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1. Carne com abóbora e batata

Ingredientes

600 g de carne bovina cortada em cubos

500 g de abóbora-cabotiá cortada em cubos médios

3 batatas em cortadas em cubos grandes

em cortadas em cubos grandes 1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 tomate picado

2 colheres de sopa de azeite

1 folha de louro

Água quente o suficiente para cozinhar

Salsinha picada, sal, pimenta-do-reino moída, milho-verde e páprica a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a carne com sal, pimenta-do-reino e páprica. Em uma panela, aqueça o azeite e doure bem os cubos de carne por todos os lados. Acrescente a cebola, o alho e o tomate e refogue até murcharem. Adicione a folha de louro e água quente suficiente para cobrir o fundo da panela. Tampe parcialmente e cozinhe por cerca de 25 minutos. Junte as batatas e cozinhe por mais 10 minutos. Acrescente mais um pouco de água se achar necessário. Em seguida, acrescente a abóbora-cabotiá e cozinhe até que os legumes fiquem macios, mas ainda firmes, sem desmanchar. Finalize com milho-verde e salsinha. Sirva em seguida.

2. Frango xadrez

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

1 pimentão vermelho cortado em cubos

vermelho cortado em cubos 1 pimentão amarelo cortado em cubos

1 cebola cortada em cubos

1/2 xícara de chá de amendoim torrado sem sal

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 1/2 xícara de água

1 colher de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal, alho, cebolinha picada e gengibre ralado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal, alho, gengibre e suco de limão. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e doure os cubos de frango. Acrescente a cebola e os pimentões e refogue por alguns minutos, mantendo-os firmes. Em seguida, adicione o amido dissolvido na água, mexendo até formar um molho encorpado. Junte o amendoim, ajuste o sal e finalize com cebolinha. Sirva em seguida.

Estrogonofe de carne com purê de batata (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

3. Estrogonofe de carne com purê de batata

Ingredientes

Estrogonofe

500 g de patinho cortado em tirinhas

2 xícaras de chá de cogumelo paris fatiado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de extrato de tomate

1 xícara de chá de iogurte natural integral

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de azeite

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Purê de batata

4 batatas cozidas

1/2 xícara de chá de leite desnatado morno

1 colher de sopa de azeite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Estrogonofe

Em um recipiente, tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira e doure bem as tirinhas de carne em fogo alto. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue o alho e a cebola em fogo médio. Acrescente o cogumelo e refogue até dourar levemente. Volte a carne à panela, junte o extrato de tomate e a mostarda e misture bem. Desligue o fogo e incorpore o iogurte natural aos poucos, mexendo delicadamente para não talhar. Ajuste o sal e finalize com salsinha picada.

Purê de batata

Em uma panela, amasse as batatas ainda quentes até formar um purê liso. Depois, leve ao fogo baixo, acrescente o leite morno e o azeite e mexa até obter uma textura cremosa. Tempere com sal e uma pitada de noz-moscada. Sirva o estrogonofe ao lado do purê de batata.

4. Torta simples de legumes

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 xícara de chá de brócolis cozido picado

cozido picado 1 tomate picado

1/2 cebola picada

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino até ficar homogêneo. Acrescente o brócolis, o tomate, a cebola e misture bem. Despeje em um refratário untado com azeite e enfarinhado com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos ou até firmar e dourar. Sirva em seguida.

5. Escondidinho de frango com batata-doce

Ingredientes

500 g de batata-doce cozida e amassada

cozida e amassada 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite

Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o purê de batata-doce com um pouco de sal e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola. Acrescente o frango desfiado e o tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Cozinhe até apurar. Em um refratário, faça uma camada de frango e cubra com o creme de batata-doce. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 15 minutos, apenas para dourar. Sirva em seguida.