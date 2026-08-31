Netflix tem novidades nesta semana: 5 filmes e séries que estreiam entre 31 de agosto e 6 de setembro

A seleção da semana reúne histórias que prometem surpreender e envolver o público do início ao fim (Imagem: Reprodução digital | ) - (crédito: EdiCase)

Se você estava buscando novidades para assistir, a Netflix preparou uma programação diversificada para esta semana, com lançamentos que prometem agradar a diferentes públicos. Com histórias que passeiam por diferentes gêneros e estilos, o catálogo ganha opções para quem busca entretenimento, suspense, romance ou boas tramas para maratonar.

A seguir, confira os principais filmes e séries que estreiam entre 31 de agosto e 6 de setembro na Netflix!

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1. Mal de Amores (02/09)

“Mal de Amores” apresenta uma personagem lutando para se tornar médica e enfrentando preconceitos, perdas e conflitos amorosos (Imagem: Reprodução digital | Filmadora Nacional)

“Mal de Amores” acompanha Emilia Sauri durante a Revolução Mexicana, período marcado por grandes transformações políticas e sociais no país. Determinada a construir o próprio destino, ela desafia os padrões de uma sociedade que limita as escolhas das mulheres e persegue o sonho de se tornar médica.

Ao longo dessa trajetória, a personagem também lida com os ideais revolucionários, as descobertas da juventude e os conflitos de sua família. Enquanto busca independência e reconhecimento, ela se vê dividida entre dois amores que representam caminhos diferentes para sua vida. Entre perdas, preconceitos e as incertezas de uma nação em guerra, Emilia precisa enfrentar os desafios que surgem em seu caminho e descobrir a própria força para escolher o futuro que deseja.

2. Ponto de Virada: Geração 11 de Setembro (02/09)

“Ponto de Virada: Geração 11 de Setembro” revisita histórias marcadas pelos atentados e suas consequências 25 anos depois (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O documentário “Ponto de Virada: Geração 11 de Setembro” revisita, 25 anos após os atentados, as marcas deixadas por aquele acontecimento na vida de uma geração. A obra reúne relatos de crianças que perderam os pais nos ataques e de jornalistas que começaram suas carreiras cobrindo a Guerra ao Terror. A produção também apresenta as experiências de jovens afegãos que sofreram as consequências da intervenção norte-americana e de militares que testemunharam a caótica retirada dos Estados Unidos do Afeganistão.

Ao conectar essas diferentes histórias, o documentário mostra como o acontecimento do 11 de setembro ultrapassa os registros históricos e permanece presente na trajetória das pessoas afetadas por suas consequências.

3. Apenas Corra (03/09)

“Apenas Corra” acompanha uma mãe que questiona suas convicções quando a filha afirma ter memórias de outra vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix e XYZ Films)

Em “Apenas Corra”, uma menina afirma ter memórias de outra vida, levando sua mãe a confrontar acontecimentos dolorosos relacionados ao passado. Interpretada por Sarah Snook, a mãe da criança é uma médica de fertilidade que possui uma visão sólida e racional sobre o ciclo da vida. Porém, o comportamento estranho da filha começa a colocar suas convicções em dúvida e a faz questionar aquilo que acreditava compreender sobre a vida e a morte.

Diante dessa situação, ela precisa rever seus valores e encarar questões familiares que continuam causando sofrimento. A produção mostra o conflito entre a visão racional da personagem e as experiências vividas pela filha, enquanto a mãe é levada a confrontar um passado que acreditava ter deixado para trás.

4. Magnatas do Crime – 2ª temporada (03/09)

A segunda temporada de “Magnatas do Crime” segue Eddie e Susie enfrentando os riscos da expansão do império criminoso (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Miramax Television)

A série “Magnatas do Crime” acompanha Eddie Horniman, um jovem aristocrata inglês que descobre uma inesperada herança após a morte do pai: uma enorme propriedade rural que faz parte de um império da maconha. A descoberta também coloca o personagem em contato com importantes nomes do submundo do crime, interessados em participar da operação que funciona no local. Determinado a proteger a família e o legado deixado pelo pai, ele acaba entrando nesse universo e passa a enxergar a criminalidade como uma possibilidade.

Na nova temporada, Eddie e Susie já trabalham há um ano para Bobby, chefe do império criminoso, mas precisam lidar com decisões que passam a fazer cada vez menos sentido conforme os negócios se expandem. Diante desse cenário, os dois precisam decidir se tomam uma atitude ou se arriscam a perder tudo.

5. Gandhari (03/09)

“Gandhari” acompanha Bani, uma mãe que perde a visão e enfrenta uma rede de tráfico infantil para encontrar a filha sequestrada (Imagem: Reprodução digital | Netflix e Kathha Pictures)

O filme indiano “Gandhari” segue Bani, uma mãe que perde a visão depois de sofrer um grave acidente perseguindo os responsáveis pelo sequestro de sua filha durante uma viagem de trem. Mesmo diante de investigações policiais inconclusivas, ela se recusa a desistir de encontrar a menina. Para isso, a protagonista treina o corpo e aprimora os outros sentidos, preparando-se para enfrentar uma perigosa rede de tráfico infantil e buscar justiça com as próprias mãos. A história se passa em Joypurra, uma cidade fictícia cercada de mistérios e marcada pela presença dos Behrupiyas, figuras performáticas mascaradas que fazem parte da cultura local.