Contagem regressiva para o Enem 2026: veja como aproveitar os últimos meses de preparação

A proximidade da prova pede uma rotina organizada, com foco nas prioridades e espaço para o descanso (Imagem: voronaman | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Faltando poucos meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, que acontece nos dias 8 e 15 de novembro, os candidatos entram no período mais importante da preparação para a prova. Nesta etapa, revisar os principais temas, organizar uma rotina eficiente e identificar os pontos que ainda precisam de reforço pode fazer diferença no desempenho no exame.

De acordo com Rafaela Quintella, coordenadora do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Colégio e Curso Pensi, o Enem exige não apenas domínio dos conteúdos, mas também estratégia, conhecimento sobre a estrutura da avaliação e capacidade de administrar o tempo.

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O foco não deve estar no aumento indiscriminado das horas de estudo, e sim na qualidade da preparação. Nesta reta final, a resolução de provas anteriores torna-se uma das ferramentas mais importantes, pois permite revisar conteúdos, identificar os temas mais recorrentes e desenvolver habilidades estratégicas, como a gestão do tempo e a definição da melhor ordem para resolver as áreas da prova, explica.

Como montar um cronograma eficiente na reta final?

A orientação é que cada candidato organize um cronograma de acordo com suas necessidades, considerando seus pontos fortes e as suas principais dificuldades. Também é importante observar os pesos atribuídos às disciplinas pelo curso e pela instituição de ensino para os quais pretende concorrer por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Uma preparação mais específica ajuda o estudante a compreender a dinâmica do Enem e a desenvolver, além do domínio dos conteúdos, habilidades como interpretação, agilidade e gestão do tempo. É importante que esses aspectos sejam trabalhados em conjunto durante a reta final, explica Rafaela Quintella.

A redação deve ser uma das prioridades nos estudos

Apesar de as prioridades variarem conforme o objetivo de cada estudante, algumas áreas merecem atenção especial. Entre elas, está a redação, que deve ser praticada regularmente até a realização do exame.

É fundamental manter uma rotina consistente de produção de redações, já que essa é a única prova que não utiliza a Teoria de Resposta ao Item, a TRI, fazendo com que o desempenho dependa exclusivamente da qualidade do texto produzido. Matemática também merece atenção especial, pois, no modelo de correção do Enem, um bom desempenho na disciplina costuma ter grande impacto na nota final, destaca Rafaela Quintella.

Simulados completos ajudam a desenvolver resistência física e mental para os dias de prova (Imagem: Gorgev | Shutterstock)

Simulados ajudam a aperfeiçoar a estratégia

Nesta fase, os simulados são importantes não apenas para avaliar o conhecimento, mas também para preparar o estudante para as condições enfrentadas nos dias do exame. A realização de provas completas ajuda a desenvolver resistência física e mental, testar diferentes ordens de resolução das questões e aprimorar a administração do tempo.

Para que o exercício seja efetivo, no entanto, é necessário analisar cuidadosamente os resultados. A correção detalhada é tão importante quanto a realização do simulado. O estudante deve compreender o motivo de cada equívoco e identificar padrões de erro. É a partir dessa análise que as revisões podem ser direcionadas aos conteúdos que ainda apresentam dificuldade. O ciclo ideal é estudar, praticar, revisar e testar continuamente, orienta a coordenadora.

Também é recomendável que os simulados sejam realizados em condições semelhantes às do Enem, respeitando o tempo de duração da prova e evitando interrupções. Dessa forma, o estudante consegue testar antecipadamente a estratégia que pretende adotar no dia do exame.

Equilíbrio também faz parte da preparação

Com a aproximação da prova, é comum que os candidatos sintam a necessidade de ampliar cada vez mais o tempo dedicado aos estudos. O excesso, porém, pode provocar fadiga, ansiedade e queda no rendimento.

Dormir bem, manter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e reservar momentos de lazer são hábitos que favorecem a concentração, a memória e a aprendizagem. O desempenho em avaliações como o Enem está diretamente relacionado ao equilíbrio da rotina, ressalta Rafaela Quintella.

Estude com método, constância e estratégia

Para aproveitar os próximos meses, a especialista recomenda manter a constância, realizar simulados completos, direcionar as revisões a partir dos erros, produzir redações regularmente e buscar avaliações qualificadas dos textos.

Mais do que estudar por muitas horas, o estudante precisa estudar com método, constância e estratégia. Quem consegue manter uma rotina consistente até a prova tende a chegar ao Enem mais seguro, preparado e com maiores chances de alcançar um excelente resultado, conclui.

Por Taianne Coelho