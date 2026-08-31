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Tem banana madura em casa? Faça esse bolo proteico para o lanche da tarde

Veja como preparar receita que reúne praticidade, sabor e nutrientes importantes para uma alimentação equilibrada

O bolo de banana é perfeito para quem busca um lanche da tarde equilibrado, saboroso e fácil de fazer (Imagem: A_Lein | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O bolo de banana é perfeito para quem busca um lanche da tarde equilibrado, saboroso e fácil de fazer (Imagem: A_Lein | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se você tem bananas maduras em casa e não sabe como aproveitá-las, preparar um bolo proteico pode ser uma ótima solução. Além de evitar o desperdício da fruta, que fica naturalmente mais doce conforme amadurece, é possível transformá-la em uma receita saborosa, macia e nutritiva. Com a combinação de ingredientes ricos em proteínas, o bolo se torna uma opção prática para o lanche da tarde e ajuda a variar o cardápio.

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Abaixo, confira como preparar a receita de um bolo de banana proteico para o lanche da tarde!

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Bolo de banana assado em forma de pão, com rodelas de banana fresca dispostas ao lado, sobre uma tábua de madeira escura
Bolo de banana proteico (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

Bolo de banana proteico

Ingredientes

  • 3 bananas maduras amassadas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo de coco
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • Óleo de coco para untar
  • Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as bananas amassadas com os ovos, o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein, a canela e o sal, mexendo bem. Por último, adicione o fermento e incorpore delicadamente.

Despeje a massa em uma forma para bolo inglês untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 45 minutos, ou até que a superfície fique dourada e um palito saia limpo ao ser espetado no centro. Deixe amornar antes de desenformar, corte em fatias e sirva.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 31/08/2026 16:52
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