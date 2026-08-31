15 livros para conhecer novas histórias em setembro

Romances, aventuras, fantasias e reflexões estão entre as opções para renovar a lista de leituras em setembro (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O início de um novo mês pode ser um convite a desacelerar, abrir um livro e deixar novas histórias ocuparem espaço na rotina. Entre memórias do sertão, aventuras sobre duas rodas, mundos distópicos e jornadas de autoconhecimento, a seleção a seguir reúne títulos de diferentes gêneros literários. São histórias que ajudam o leitor a olhar para a vida por outras perspectivas e descobrir novos modos de enxergar o mundo. Confira!

1. A Casa de Todos os Santos

“A Casa de Todos os Santos” reúne memórias, laços familiares e ancestralidade para revelar diferentes experiências do sertão (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Com uma escrita sensível e poética, Lita Maria retrata o sertão por meio de memórias, laços familiares e experiências de suas personagens. Na obra, a autora valoriza força feminina, ancestralidade e transformações sociais, revelando um interior brasileiro marcado por afetos e tradições.

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2. Expresso Havana

“Expresso Havana” relembra uma viagem de motocicleta marcada por imprevistos, desafios e acontecimentos que fugiram do roteiro planejado (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books)

Há 15 anos, Ary Neto embarcou ao lado de dois amigos em uma viagem de Foz do Iguaçu (PR) até a capital de Cuba. A bordo de duas motocicletas de baixa cilindrada, os três enfrentaram panes mecânicas, conflitos, doenças e a travessia da selva de Darién. A narrativa revisita uma expedição que, longe do roteiro planejado, terminou com motos abandonadas, repatriação e muito mais.

3. Bem-vinda à Garagens Tour

“Bem-vinda à Garagens Tour” acompanha o reencontro entre Pérola e Joca, que precisam lidar com sentimentos, escolhas do passado e inseguranças (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Protagonista do livro de Thaís Oliveira, Pérola sempre preferiu uma vida discreta, longe das câmeras e das redes sociais, enquanto Joca, vocalista da GdE33, vive sob a pressão de sustentar uma imagem que já não reconhece como sua. Durante a maior turnê da banda, os dois se reencontram e precisam encarar sentimentos, decisões do passado e inseguranças.

4. Gente pobre

“Gente pobre” apresenta, por meio da troca de cartas entre dois personagens humildes, reflexões sobre solidão, esperança, dignidade e desigualdade (Imagem: Reprodução digital | Editora Via Leitura)

Primeiro romance publicado por Fiódor Dostoiévski, a trama apresenta a troca de cartas entre dois personagens humildes que compartilham sonhos, angústias e dificuldades. Com uma narrativa sensível, o autor aborda sentimentos como solidão, esperança e dignidade, ao mesmo tempo em que revela as desigualdades da época.

5. Meus filhos, minhas flechas

“Meus filhos, minhas flechas” reúne experiências e princípios para refletir sobre criação dos filhos, fé, caráter e legado familiar (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Douglas Gonçalves, criador do Jesus Copy, e Josué Gonçalves, referência em aconselhamento pastoral, unem-se para refletir sobre a missão de criar filhos. A partir de experiências reais e princípios bíblicos, pai e filho compartilham aprendizados sobre caráter, fé, propósito e legado familiar.

6. O homem-máquina de Taruã

“O homem-máquina de Taruã” acompanha um jovem com habilidades extraordinárias que decide desafiar as regras da sociedade (Imagem: Reprodução digital | Literando Editora)

Em uma sociedade moldada pela divisão entre ricos e pobres, um jovem com habilidades extraordinárias decide desafiar as regras que sustentam esse sistema. Ao mesclar narrativa poética e ficção científica, Eliander A. Costa destaca empatia, humanidade e coragem daqueles que acreditam que é possível transformar a própria realidade.

7. O jardim distópico da carne

“O jardim distópico da carne” combina terror, suspense, drama e fantasia para explorar as relações humanas (Imagem: Reprodução digital | Editora Flyve)

Entre terror, suspense, drama e fantasia, Márlon Manossi explora as relações humanas e seus impactos nas emoções e escolhas dos indivíduos. Com uma escrita sensorial, o autor combina poemas, cordéis, imagens e elementos multimídia para criar uma experiência literária imersiva.

8. Homens ricos não se casam com moças pobres?

“Homens ricos não se casam com moças pobres?” aborda o papel da educação na construção da autonomia, da perseverança e de novas possibilidades para as mulheres (Imagem: Reprodução digital | Carla de Nazaré/Editora Valleti Books)

Inspirada por experiências vividas em sala de aula, Carla de Nazaré reflete sobre o poder da educação na transformação da vida das mulheres. A autora aborda autonomia, perseverança e conhecimento como caminhos para superar desafios, fortalecer a autoestima e abrir novas possibilidades.

9. Os desígnios do artífice

“Os desígnios do artífice” apresenta uma jornada em que a arte se transforma em instrumento de justiça, resistência e esperança (Imagem: Reprodução digital | Editora Clock Tower)

Em meio a perdas e desafios, um jovem artista se une a um mestre para transformar a arte em instrumento de justiça. Com elementos de RPG e cultura pop, Tchelo Andrade constrói uma narrativa sobre resistência, escolhas e esperança diante das adversidades.

10. Carcaças de feras

“Carcaças de feras” mistura investigação, ação, humor e referências à cultura pop em uma trama sobre heróis, vilões e relações de poder (Imagem: Reprodução digital | Editora Clube de Autores)

Ambientado no Nordeste, o terceiro volume da trilogia Espíritos Vadios”, de André L. Nakamura, mistura investigação, ação e humor em uma trama repleta de personagens excêntricos. Com referências à cultura pop e uma narrativa irônica, o autor explora os limites entre heróis, vilões e os verdadeiros donos do poder.

11. Sementes do silêncio

“Sementes do silêncio” parte da experiência da maternidade e da depressão para abordar a escrita como espaço de cura e autoconhecimento (Imagem: Reprodução digital | Editora Dialética)

Ela já era mãe e conhecia o peso e a leveza de carregar uma vida nos braços. Agora, carregava gêmeas, enquanto um pressentimento silencioso parecia avisar que nem tudo ia bem. A partir da experiência com a depressão, Raquel Giri encontrou na escrita um espaço de cura e autoconhecimento.

12. Entre tempos e marés

“Entre tempos e marés” retrata os desafios de recomeçar em outro país, passando por questões como adaptação cultural, saudade e pertencimento (Imagem: Reprodução digital | FinAppLab Editora)

Com base na própria vivência como imigrante em Portugal, Renata Wolf aborda os desafios cotidianos e emocionais de recomeçar em outro país, da adaptação cultural à saudade. A autora propõe uma reflexão sensível sobre pertencimento, mudanças e a necessidade de rever certezas ao construir uma nova vida.

13. O sonho como despertar social

“O sonho como despertar social” investiga a relação entre os sonhos de jovens em contextos adversos e as condições sociais em que vivem (Imagem: Reprodução digital | INM Editora)

O psicanalista e pesquisador Caio Garrido investiga a qualidade dos sonhos de jovens em contextos adversos, relacionando as experiências oníricas às condições sociais. Por meio da psicanálise, ele mostra como o sonhar pode revelar experiências traumáticas e atuar como compreensão da realidade.

14. Forjando a armadura: o despertar de Alvariel

“Forjando a armadura: o despertar de Alvariel” aborda autoconhecimento, dualidade e integração das próprias sombras (Imagem: Reprodução digital | Divulgação)

Em uma jornada entre mundos, Leão Flamejante apresenta uma imortal que rompe leis sagradas para seguir os chamados da alma. Ao unir fantasia, filosofia e psicologia, a narrativa explora autoconhecimento, dualidade e os desafios de integrar as próprias sombras.

15. Velatempo: atento aos sinais

“Velatempo: atento aos sinais” explora coincidências, sonhos e encontros para refletir sobre destino (Imagem: Reprodução digital | César Ribeiro de Lima)

Entre coincidências, sonhos e encontros, César Ribeiro de Lima explora os sinais que atravessam o cotidiano e questionam os caminhos do destino. A obra convida o leitor a refletir sobre amor, resiliência, transformação e os mistérios que dão sentido à existência.

Por Victória Gearini