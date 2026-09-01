Cesky fousek: essa raça de cachorro se destaca pelo visual rústico e pela natureza astuta 

O cesky fousek, também chamado de ceský fousek, é um cachorro que originalmente foi desenvolvido para a caça. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), antes da Primeira Guerra Mundial, ele era o cão de aponte de pelo duro mais criado no território onde hoje estão as Repúblicas Tcheca e Eslovaca. No entanto, a guerra e suas consequências fizeram com que a raça chegasse perto da extinção durante a década de 1920.

Para evitar seu desaparecimento, foi iniciado um trabalho de recuperação a partir de alguns exemplares típicos originais. Conforme explica a CBKC, uma seleção planejada permitiu chegar ao tipo moderno do cesky fousek. Após esse período de reconstrução, a raça foi reconhecida pela Federação Cinológica Internacional (FCI) em 1963.

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A seguir, conheça algumas características do cachorro da raça cesky fousek!

Aparência física forte e resistente

O cesky fousek é um cachorro de porte médio e constituição que transmite força e resistência. De acordo com a CBKC, os machos medem de 60 a 66 cm na cernelha e pesam entre 28 e 34 kg. Já as fêmeas têm entre 58 e 62 cm e pesam de 22 a 28 kg.

A cabeça é relativamente estreita e longa, enquanto os olhos amendoados variam do âmbar-escuro ao castanho profundo. Segundo o padrão da CBKC, eles conferem ao animal uma expressão amigável e astuta. As orelhas têm inserção alta, ficam rentes à cabeça e se estreitam em direção às pontas, que são moderadamente arredondadas.

Outro destaque está na pelagem, formada por três tipos de pelo. O subpelo é macio e denso e ajuda a impedir que a umidade chegue à pele; sobre ele há pelos ásperos e duros, além dos chamados pelos de guarda, ainda mais ásperos e retos. Na região da mandíbula e dos lábios, os fios ficam mais longos e macios, formando a barba característica da raça.

Conforme a CBKC, as cores admitidas incluem ruão escuro, com ou sem marcações marrons, e marrom, que pode aparecer sem marcações ou com áreas salpicadas no antepeito e na parte inferior dos membros.

Temperamento dedicado e aptidão para o trabalho

A história do cesky fousek está diretamente ligada ao trabalho no campo. Segundo a CBKC, a raça possui qualidades naturais para atuar tanto em terra quanto na água e apresenta aptidão para atividades em florestas. Essa versatilidade ajuda a explicar sua constituição resistente e sua disposição para tarefas que exigem atividade física.

Apesar do forte instinto relacionado à caça, o cesky fousek é descrito como um cachorro facilmente treinável e muito dedicado ao tutor. O padrão da CBKC também destaca a expressão amigável e a natureza astuta da raça. Assim, atividades que envolvam movimento, aprendizado e interação tendem a ser importantes para aproveitar suas características naturais e mantê-lo estimulado.

A manutenção regular da pelagem do cesky fousek ajuda a retirar pelos soltos e sujeiras acumuladas (Imagem: Andreas Schnabl | pexels)

Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser um cachorro de porte médio, musculoso e desenvolvido originalmente para o trabalho, o cesky fousek precisa receber uma alimentação adequada às suas características. A quantidade e o tipo de alimento devem considerar fatores como idade, peso e nível de atividade física, preferencialmente com acompanhamento de um médico-veterinário.

É importante se atentar aos cuidados com a pelagem característica do cesky fousek. Como ela reúne subpelo e diferentes tipos de fios ásperos, a manutenção regular ajuda a retirar pelos soltos e sujeiras acumuladas, especialmente em animais que realizam atividades ao ar livre.

Além dos cuidados estéticos, a rotina deve incluir consultas veterinárias periódicas, vacinação, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, higiene bucal e acompanhamento preventivo. Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde.

Educação e socialização

A facilidade de treinamento é uma das características da raça. Conforme a CBKC, embora apresente aptidão inata para a caça, o cesky fousek é facilmente treinado e bastante dedicado ao tutor. Por isso, a educação pode aproveitar sua disposição para aprender, com exercícios consistentes e estímulos que mantenham o cachorro interessado.

A socialização desde filhote também é importante para que o animal se acostume de maneira positiva a diferentes pessoas, ambientes, sons e situações da rotina. Métodos de educação baseados em reforço positivo, com recompensas por comportamentos desejados, ajudam a construir uma convivência equilibrada e fortalecem a interação entre cachorro e tutor.

Além disso, vale oferecer atividades compatíveis com a natureza ativa e versátil da raça. Caminhadas, brincadeiras, exercícios de faro e tarefas que combinem estímulo físico e mental podem contribuir para uma rotina mais enriquecedora.