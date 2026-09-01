Primeiros fios brancos: descubra por que aparecem e como colorir em casa 

Ele pode aparecer quase como um detalhe: um fio diferente dos demais, mais claro, às vezes com espessura e textura diferentes, e que se destaca justamente por estar sozinho. Os primeiros fios brancos podem surgir em diferentes fases da vida e não surgem necessariamente de maneira uniforme. Para muita gente, encontrá-los diante do espelho pode vir acompanhado de surpresa, às vezes até de um certo susto. Afinal, aquele pequeno sinal pode ser percebido como o início de uma mudança na aparência que nem sempre era esperada.

E, com ele, vem a dúvida: manter ou disfarçar? Assumir os grisalhos leva tempo. Para quem escolhe esse caminho, a transição acontece gradualmente, à medida que os fios brancos ganham espaço entre os cabelos pigmentados. Nesse período, é preciso conviver com diferentes proporções de fios brancos até que o resultado desejado seja alcançado. Já para quem prefere disfarçá-los desde o início, a coloração pode ser uma aliada, ajudando a preservar a aparência da cor dos cabelos e a renovar o visual em casa.

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Por que o cabelo perde a pigmentação com o tempo?

Antes de pensar em qual produto usar, porém, vale entender por que os fios perdem a pigmentação e o que acontece com o cabelo nesse processo. A cor dos fios está relacionada à melanina, pigmento produzido por células chamadas melanócitos, presentes nos folículos capilares. Com o passar do tempo, a atividade dessas células pode diminuir, fazendo com que os novos fios cresçam com menos pigmento ou até sem ele, resultando no aspecto branco ou grisalho.

Esse processo não acontece necessariamente na mesma idade ou intensidade para todas as pessoas. A genética tem papel importante na chegada dos primeiros fios brancos, além das mudanças naturais associadas ao envelhecimento. A perda de pigmentação acontece de maneira progressiva e pode começar em diferentes regiões da cabeça. Por isso, é comum que os primeiros fios apareçam de forma isolada antes de se tornarem mais numerosos, explica Ana Regina Farias, cabeleireira e técnica de processos capilares da Embelleze.

Arrancar o fio branco faz nascer mais?

Uma das primeiras dúvidas que costuma surgir quando os fios brancos começam a aparecer é essa. E a resposta é não: essa prática não faz com que outros percam a pigmentação. Cada fio nasce a partir de um folículo, e o processo de produção de melanina acontece de maneira independente. Ainda assim, arrancar os fios repetidamente não é uma prática recomendada, pois o hábito pode causar irritação e prejudicar o folículo ao longo do tempo.

Para quem prefere disfarçar os primeiros fios, a coloração é uma das alternativas para manter a aparência da cor dos cabelos. Antes de escolher um produto, porém, é importante considerar a quantidade de fios brancos, a tonalidade atual e o resultado que se pretende alcançar.

O que considerar antes de colorir em casa?

O primeiro passo é entender o resultado que deseja alcançar. Quem tem poucos cabelos brancos pode buscar uma solução para harmonizar a aparência da cor, enquanto uma quantidade maior pode exigir uma coloração com maior poder de cobertura. Além da quantidade de fios brancos, é importante observar a condição e o histórico do cabelo. Fios que já passaram por coloração, descoloração, alisamento ou outros procedimentos podem responder de maneira diferente ao produto, orienta a cabeleireira.

Antes da aplicação, é fundamental seguir as orientações da embalagem e realizar os testes indicados pelo fabricante, como o teste de toque e o teste de mecha. O tempo de pausa também deve ser respeitado, já que prolongar a ação do produto não significa necessariamente aumentar a cobertura.

Observar a cor atual dos cabelos e seu histórico é essencial para escolher o tom certo (Imagem: Aimasha Day | Shutterstock)

Como escolher o tom?

Para quem quer apenas disfarçar os primeiros fios brancos, escolher uma nuance próxima à cor atual dos cabelos pode favorecer um resultado mais natural e uniforme. Já quem deseja aproveitar a oportunidade para mudar o visual pode optar por outra tonalidade, desde que ela seja compatível com a base existente e com a proposta da coloração escolhida.

Mais importante do que seguir uma regra fixa é observar a cor atual dos cabelos e seu histórico. Isso porque o resultado de uma mesma nuance pode variar de acordo com a base dos fios e com processos anteriores, como colorações e descolorações.

Qual tipo de coloração escolher?

A escolha pode considerar características como cobertura, durabilidade, composição e praticidade de aplicação. Há diferentes tipos de produtos no mercado, e cada proposta pode atender a uma necessidade:

Para quem busca maior cobertura dos fios brancos

As colorações permanentes podem ser uma alternativa, especialmente quando a quantidade de fios brancos é maior e a intenção é obter uma cor mais uniforme e duradoura.

Sugestão de produto: Maxton.

Para quem procura uma coloração sem amônia

Há opções formuladas sem esse ingrediente, que podem ser uma alternativa para quem busca uma coloração com uma proposta mais suave.

Sugestão de produto: Star Color.

Para quem busca uma opção vegana

Algumas colorações combinam a mudança de visual com fórmulas veganas, sem amônia e com ingredientes de origem vegetal.

Sugestão de produto: Natucor.

Para quem prioriza praticidade

Algumas colorações são desenvolvidas para facilitar a aplicação em casa, sendo uma alternativa para quem busca um processo mais simples.

Sugestão de produto: Fleury.

Depois da coloração, os cuidados continuam

A rotina de cuidados após a coloração também é importante para preservar a aparência dos fios. Produtos específicos para cabelos coloridos podem ajudar na manutenção da cor, enquanto hidratações regulares contribuem para manter o cabelo com aspecto saudável.

Também vale ter atenção ao uso frequente de ferramentas de calor e adotar proteção térmica quando necessário. Com alguns cuidados, é possível prolongar a aparência da cor e manter os fios bem cuidados entre uma coloração e outra.

Por Caroline Amorim