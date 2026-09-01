Paixão, encontros e decisões importantes: confira as previsões do tarot para o amor em setembro

De acordo com o tarot, setembro chega com diferentes movimentos na vida afetiva: enquanto alguns signos precisarão trabalhar a confiança e a estabilidade, outros terão encontros, paixão, reconciliações e decisões importantes pela frente. As cartas mostram que o amor estará ligado à capacidade de equilibrar sentimentos, respeitar o próprio tempo e reconhecer relações que oferecem verdadeira reciprocidade.
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Abaixo, confira o que o tarot reserva para o coração de cada signo em setembro!
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Áries 4 de Ouros
A carta 4 de Ouros mostra um mês em que você poderá estar mais cauteloso(a) para entregar o coração, buscando segurança antes de se envolver. Se estiver em uma relação, poderá precisar abrir mais espaço para a troca e evitar atitudes possessivas. Se estiver solteiro(a), tenderá a proteger os sentimentos e observar bastante antes de se aproximar.
Touro A Temperança
A carta A Temperança traz equilíbrio, paciência e possibilidade de harmonização para a vida afetiva. Setembro favorecerá reconciliações, conversas tranquilas e relações que conseguirão superar diferenças sem grandes conflitos. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém de maneira gradual e natural.
Gêmeos Cavaleiro de Paus
A carta Cavaleiro de Paus coloca paixão, aventura e desejo em alta durante setembro. Se estiver solteiro(a), poderá viver uma atração intensa e inesperada. Se estiver em uma relação, poderá sentir necessidade de renovar a rotina e recuperar a chama da paixão.
Câncer O Louco
A carta O Louco o(a) convida a se abrir para experiências afetivas diferentes e deixar um pouco de lado o medo de não saber onde uma história irá chegar. No amor, se estiver solteiro(a), poderá viver uma aproximação inesperada. Se estiver em uma relação, poderá sentir vontade de quebrar a rotina e experimentar algo novo a dois.
Leão 3 de Ouros
A carta 3 de Ouros mostra que o amor em setembro será construído por meio de parceria, diálogo e colaboração. Relações existentes poderão se fortalecer quando ambos trabalharem pelos mesmos objetivos. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém por meio do trabalho, dos estudos ou de projetos compartilhados.
Virgem 3 de Copas
A carta 3 de Copas traz leveza, encontros e celebrações para sua vida afetiva. Se estiver solteiro(a), terá boas oportunidades de conhecer pessoas em eventos, festas ou encontros com amigos. Se estiver em uma relação, poderá viver momentos de diversão e cumplicidade.
Libra O Sol
O Sol é uma das cartas mais positivas para o amor e iluminará sua vida afetiva durante setembro. Caso esteja solteiro(a), poderá viver encontros alegres e promissores. Se estiver em uma relação, tenderá a experimentar mais transparência, carinho e felicidade a dois.
Escorpião Os Enamorados
A carta Os Enamorados coloca sentimentos e escolhas importantes no centro da sua vida amorosa. No amor, setembro poderá trazer uma conexão intensa, uma decisão sobre o futuro de uma relação ou até a necessidade de escolher entre caminhos diferentes.
Sagitário A Força
A carta A Força mostra um mês de magnetismo, autoconfiança e maturidade emocional. No amor, sua capacidade de demonstrar desejo sem perder o equilíbrio será um grande diferencial, favorecendo tanto a conquista quanto o fortalecimento de relações existentes.
Capricórnio 6 de Ouros
A carta 6 de Ouros fala de reciprocidade e equilíbrio nas trocas afetivas. No amor, setembro favorecerá relações em que carinho, atenção e dedicação acontecem dos dois lados. Se estiver solteiro(a), poderá se aproximar de alguém disposto a oferecer segurança e interesse genuíno.
Aquário 6 de Espadas
A carta 6 de Espadas indica uma transição emocional e o afastamento gradual de situações que já não trazem tranquilidade. No amor, setembro poderá representar a superação de uma mágoa ou o encerramento de uma fase turbulenta para buscar relações mais leves. Caso esteja solteiro(a), poderá estar mais seletivo(a) e interessado(a) em paz do que em intensidade.
Peixes Cavaleiro de Ouros
A carta Cavaleiro de Ouros mostra um amor que cresce devagar, mas com bases firmes. Se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém que demonstra interesse por meio de atitudes constantes. Se estiver em uma relação, poderá fortalecer o vínculo por meio de segurança, compromisso e presença.