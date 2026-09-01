Amor, dinheiro e saúde: veja as previsões do baralho cigano para os 12 signos em setembro

Setembro chega trazendo novas movimentações, oportunidades e aprendizados para os signos do zodíaco. No baralho cigano, cada carta revela uma energia especial que pode orientar escolhas no amor, na vida profissional, no dinheiro, na saúde e nas relações de amizade.

A seguir, confira as mensagens das cartas para o seu signo e descubra quais caminhos poderão se abrir ao longo do mês!

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Áries A Cegonha

O ariano passará por mudanças importantes em diversas áreas da vida (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

Setembro chega com mudanças importantes, e a carta A Cegonha indica que aquilo que estiver parado tenderá a ganhar movimento. No amor, mudanças de comportamento ou até uma nova fase na relação poderão renovar os sentimentos. Se estiver solteiro(a), poderá se surpreender com alguém diferente do habitual. No trabalho e nas finanças, novas oportunidades poderão surgir justamente quando você estiver disposto a sair da zona de conforto. Na saúde, o mês pedirá adaptação a novos hábitos e uma rotina mais equilibrada. Entre os amigos, novidades e reencontros poderão movimentar bastante a vida social.

Touro A Estrela

Para o taurino, alguns sonhos poderão finalmente encontrar um caminho possível (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta A Estrela” ilumina setembro, trazendo esperança, proteção e a sensação de que alguns sonhos estão começando finalmente a encontrar um caminho possível. No amor, a energia favorecerá encontros inspiradores, reconciliações e relações que devolverão confiança e tranquilidade ao coração. Na carreira e nas finanças, projetos poderão ganhar visibilidade e apresentar perspectivas mais promissoras, especialmente quando você acreditar no próprio potencial. A saúde se beneficiará de mais equilíbrio emocional e de momentos que tragam paz para a mente. Nas amizades, pessoas positivas poderão se aproximar e fortalecer ainda mais sua confiança.

Gêmeos A Criança

O geminiano precisará ter cuidado com a ingenuidade e os gastos por impulso (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta A Criança traz um mês de leveza, novidades e possibilidades que ainda estão começando a tomar forma. No amor, uma paquera poderá nascer de maneira espontânea ou uma relação existente poderá recuperar a diversão e a cumplicidade. No trabalho e nas finanças, setembro favorecerá novos projetos, mas pedirá cuidado para não agir com ingenuidade ou gastar por impulso. A saúde pedirá atenção ao descanso e à necessidade de recuperar a disposição. Entre os amigos, encontros descontraídos e novas conexões poderão trazer uma sensação gostosa de renovação.

Câncer A Cigana

O canceriano deverá confiar na própria intuição para identificar oportunidades na carreira (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta A Cigana” representa movimento, magnetismo e poder de escolha, indicando mais conexão com os próprios desejos durante setembro. No amor, sua presença poderá chamar atenção e favorecer encontros intensos. Caso esteja em uma relação, poderá assumir uma postura mais decidida. Na carreira, confiar na própria intuição poderá ajudar a identificar oportunidades e fazer escolhas importantes para o dinheiro. A saúde pedirá respeito aos seus limites e cuidado para não carregar responsabilidades além do necessário. Nas amizades, sua personalidade mais espontânea poderá aproximar pessoas interessantes e fortalecer vínculos.

Leão O Cavaleiro

O leonino poderá receber boas oportunidades no trabalho por meio de contatos, propostas ou informações inesperadas (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta O Cavaleiro anuncia notícias, convites e movimentação, fazendo de setembro um mês em que as coisas tenderão a acontecer com mais rapidez. No amor, uma mensagem, um encontro ou a chegada de alguém poderá movimentar o coração, trazendo entusiasmo para a vida afetiva. Na carreira, boas oportunidades poderão chegar por meio de contatos, propostas ou informações inesperadas, com reflexos positivos nas finanças. A saúde pedirá disposição, mas também atenção para não tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Entre os amigos, convites e programas diferentes poderão deixar sua agenda bastante movimentada.

Virgem O Buquê

O virginiano poderá colher reconhecimento e pequenas conquistas que tornarão o mês mais leve (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta O Buquê” chega trazendo uma energia de alegria, reconhecimento e pequenas conquistas que poderão deixar setembro mais leve. No amor, momentos agradáveis, elogios e demonstrações de carinho favorecerão tanto os relacionamentos quanto as novas paqueras. Na carreira, seu esforço poderá ser reconhecido e uma oportunidade agradável poderá aparecer, inclusive trazendo melhora para o dinheiro. A saúde se beneficiará quando você reservar espaço para prazer, descanso e atividades que façam bem ao corpo e à mente. Nas amizades, encontros felizes e demonstrações sinceras de afeto mostrarão quem realmente torce por você.

Libra O Navio

O libriano poderá experimentar novos caminhos e ampliar os seus horizontes (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta O Navio indica que setembro poderá representar uma verdadeira mudança de horizonte, com vontade de experimentar algo novo e deixar para trás aquilo que não faz mais sentido. No amor, viagens, novas experiências ou pessoas de outros lugares poderão despertar sentimentos inesperados e tirar a vida afetiva da rotina. Na carreira e nas finanças, mudanças de direção, novos projetos ou oportunidades distantes poderão abrir portas importantes. A saúde pedirá movimento e uma rotina que não seja excessivamente parada ou repetitiva. Nas amizades, novos ambientes poderão trazer pessoas diferentes e ampliar bastante seu círculo social.

Escorpião O Cigano

O escorpiano encontrará oportunidades ao agir com iniciativa e confiança (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta O Cigano revela um mês de iniciativa, autonomia e decisões importantes, mostrando que setembro dependerá muito da sua capacidade de assumir o protagonismo. No amor, sua intensidade estará em alta, e você poderá tomar a frente para conquistar alguém ou transformar uma situação afetiva. Na carreira, atitude e confiança poderão ajudar a criar oportunidades e melhorar a relação com o dinheiro. A saúde pedirá equilíbrio entre ação e descanso, evitando que a necessidade de controlar tudo gere desgaste. Nas amizades, você perceberá com mais clareza quem acompanha seu crescimento e quem já não combina com a sua nova fase.

Sagitário O Cachorro

O sagitariano terá um mês importante para valorizar quem realmente está ao seu lado (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta O Cachorro destaca lealdade, confiança e companheirismo, fazendo de setembro um período importante para valorizar quem realmente está ao seu lado. No amor, relações baseadas em amizade, cumplicidade e confiança poderão se fortalecer, enquanto uma pessoa próxima poderá demonstrar sentimentos que estão escondidos. No trabalho e nas finanças, parcerias confiáveis e a ajuda de alguém conhecido poderão abrir caminhos interessantes. A saúde pedirá atenção ao equilíbrio emocional e à importância de contar com uma boa rede de apoio. Entre os amigos, o mês favorecerá reencontros, alianças sinceras e a descoberta de quem merece permanecer por perto.

Capricórnio O Cigano

O capricorniano terá um mês de iniciativa, coragem e decisões (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta O Cigano mostra um mês de iniciativa, coragem e decisões que colocarão você novamente no comando da própria trajetória. No amor, será importante abandonar a passividade e deixar mais claros seus desejos, criando espaço para novas experiências ou para uma transformação na relação. Na carreira, sua postura determinada poderá render oportunidades, negociações e avanços que também favorecerão o dinheiro. A saúde pedirá que não transforme o excesso de trabalho em motivo para negligenciar seu bem-estar. Nas amizades, sua presença mais ativa poderá aproximar pessoas que admiram sua força e disposição para seguir em frente.

Aquário Os Lírios

O aquariano estará com uma energia de paz, maturidade e equilíbrio (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta Os Lírios traz uma energia de paz, maturidade e equilíbrio, indicando que setembro poderá ser menos sobre correr e mais sobre escolher o que realmente vale a pena. No amor, relações maduras tenderão a ganhar força. Caso esteja solteiro(a), poderá encontrar alguém que transmita segurança e tranquilidade. Na carreira e nas finanças, decisões ponderadas e experiências adquiridas ao longo do tempo serão importantes para construir resultados mais estáveis. A saúde pedirá descanso, serenidade e atenção aos sinais do corpo. Nas amizades, conversas profundas e vínculos verdadeiros terão muito mais valor do que relações superficiais.

Peixes A Mulher

O pisciano poderá receber apoio ou conselhos importantes de uma mulher próxima (Imagem: MasAnyanka | Shutterstock)

A carta A Mulher o(a) coloca em contato com a sensibilidade, a intuição e uma figura feminina que poderá ter papel importante durante setembro. No amor, sua percepção estará aguçada e poderá ajudar a compreender melhor sentimentos, intenções e situações que ainda não foram completamente reveladas. Na carreira e nas finanças, confiar mais na própria capacidade e ouvir conselhos de uma mulher experiente poderão favorecer escolhas importantes. A saúde pedirá acolhimento emocional e momentos de descanso para recuperar as energias. Nas amizades, uma mulher próxima poderá oferecer apoio, conselho ou até uma oportunidade que fará diferença ao longo do mês.