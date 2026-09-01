Excesso de água, pragas e falta de nutrientes podem deixar a planta amarelada; veja como resolver o problema

A folha amarelada é um sinal de que a planta está passando por algum tipo de estresse (Imagem: KeongDaGreat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Quem cultiva plantas em casa provavelmente já se deparou com folhas que começam a perder o verde e ficam amareladas. Embora seja comum associar o problema à falta de água, a mudança de coloração pode ter diferentes causas, desde excesso de irrigação até deficiência de nutrientes, pouca luminosidade ou presença de pragas.

Segundo Daniel Paixão Beretta, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera, antes de tentar corrigir o problema, é importante observar a situação como um todo. A folha amarelada é um sinal de que a planta está passando por algum tipo de estresse, mas não indica, sozinha, qual é a causa. Por isso, é essencial observar o solo, a luminosidade, a frequência das regas e a presença de alterações nas folhas e no caule, explica.

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A seguir, confira seis situações comuns que podem deixar as plantas amareladas e saiba o que fazer.

1. Excesso de água

Regar a planta com muita frequência pode prejudicar as raízes, principalmente quando o vaso não possui uma boa drenagem. O excesso de umidade reduz a disponibilidade de oxigênio no solo e pode favorecer o apodrecimento das raízes.

O que fazer: primeiro deve-se identificar qual é a espécie e sua necessidade de água, pois existem plantas mais e menos exigentes. Segundo, antes de regar novamente, coloque o dedo alguns centímetros no solo para verificar se ele ainda está úmido. Se estiver, aguarde. Também é importante conferir se existem furos na parte inferior do vaso para permitir a saída da água.

2. Falta de água

O problema também pode acontecer pelo motivo contrário. Quando a planta passa muito tempo sem receber água, as folhas podem ficar amareladas, ressecadas e até apresentar pontas ou bordas marrons.

O que fazer: observe a umidade do substrato e faça uma rega completa quando ele estiver seco na profundidade adequada para aquela espécie. A água deve atingir o solo de maneira uniforme, sem deixar o vaso constantemente encharcado.

3. Iluminação inadequada

Cada espécie possui uma necessidade diferente de luz. Plantas que precisam de luminosidade e ficam em ambientes muito escuros podem apresentar crescimento fraco e alteração na coloração das folhas. Por outro lado, algumas espécies podem sofrer quando expostas diretamente ao sol intenso.

O que fazer: identificar a espécie da planta e pesquisar suas necessidades de luminosidade para escolher um local adequado. Quando for necessário mudar de ambiente, a adaptação deve ser gradual para evitar um choque de luminosidade.

Coloração amarelada, crescimento reduzido ou folhas menores podem indicar falta de nutrientes (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock)

4. Falta de nutrientes

A deficiência de determinados nutrientes também pode provocar alterações na coloração das folhas. O problema pode ocorrer quando o substrato está muito pobre ou quando a planta permanece por muito tempo no mesmo vaso sem reposição adequada de nutrientes.

O que fazer: observe se a planta apresenta outros sinais, como crescimento reduzido ou folhas menores, e verifique as necessidades específicas da espécie. A adubação deve ser feita de acordo com a recomendação para a planta, evitando o excesso, que também pode causar danos às raízes.

5. Presença de pragas

Pulgões, cochonilhas, ácaros, entre outras pragas, podem causar manchas, deformações e amarelecimento das folhas ao se alimentarem da planta. Em alguns casos, é possível identificar pequenos insetos ou pontos na parte inferior das folhas.

O que fazer: examine regularmente as folhas, principalmente a parte de baixo. Ao identificar uma infestação, isole a planta das demais para evitar a disseminação e procure identificar a praga antes de escolher qualquer produto para o controle. Em caso de utilização de produto químico, busque a recomendação de um engenheiro agrônomo. Uma medida simples é fazer inspeções frequentes, porque quanto mais cedo o problema for identificado, mais fácil tende a ser controlar a infestação, orienta Daniel Paixão Beretta.

6. Espaço para as raízes

Às vezes, a planta cresce tanto no vaso que suas raízes ficam sem espaço para se desenvolver. Com isso, ela pode entrar em uma situação de estresse.

O que fazer: a substituição do vaso por um maior pode ser uma boa alternativa para proporcionar um espaço mais adequado para o desenvolvimento das raízes.

Nem toda folha amarelada indica um problema

Caso nenhum dos fatores mencionados anteriormente seja identificado como possível causa do problema, e a planta já esteja cultivada há bastante tempo no mesmo local, o amarelecimento das folhas pode estar relacionado à senescência, um processo natural de envelhecimento. Nesse caso, o amarelecimento de algumas folhas mais velhas, especialmente as localizadas na parte inferior da planta, faz parte do ciclo natural e não exige medidas corretivas. Basta removê-las quando caírem ou estiverem completamente secas.

Daniel Paixão Beretta reforça que não é recomendado retirar todas as folhas amareladas imediatamente sem antes entender a causa do problema. A retirada de folhas muito comprometidas pode ser necessária em algumas situações, mas o mais importante é corrigir a causa do estresse. Caso contrário, a planta continuará apresentando novos sinais, afirma.

Para quem cultiva plantas em casa, a recomendação é estabelecer uma rotina de observação. Verificar a umidade do solo, a luminosidade, as condições das folhas e a presença de pragas pode ajudar a identificar alterações ainda no início e evitar que um problema simples comprometa toda a planta.

Por Luana Figueiredo