Excesso de água, pragas e falta de nutrientes podem deixar a planta amarelada; veja como resolver o problema

Quem cultiva plantas em casa provavelmente já se deparou com folhas que começam a perder o verde e ficam amareladas. Embora seja comum associar o problema à falta de água, a mudança de coloração pode ter diferentes causas, desde excesso de irrigação até deficiência de nutrientes, pouca luminosidade ou presença de pragas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Segundo Daniel Paixão Beretta, coordenador do curso de Agronomia da Faculdade Anhanguera, antes de tentar corrigir o problema, é importante observar a situação como um todo. A folha amarelada é um sinal de que a planta está passando por algum tipo de estresse, mas não indica, sozinha, qual é a causa. Por isso, é essencial observar o solo, a luminosidade, a frequência das regas e a presença de alterações nas folhas e no caule, explica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A seguir, confira seis situações comuns que podem deixar as plantas amareladas e saiba o que fazer.
1. Excesso de água
Regar a planta com muita frequência pode prejudicar as raízes, principalmente quando o vaso não possui uma boa drenagem. O excesso de umidade reduz a disponibilidade de oxigênio no solo e pode favorecer o apodrecimento das raízes.
O que fazer: primeiro deve-se identificar qual é a espécie e sua necessidade de água, pois existem plantas mais e menos exigentes. Segundo, antes de regar novamente, coloque o dedo alguns centímetros no solo para verificar se ele ainda está úmido. Se estiver, aguarde. Também é importante conferir se existem furos na parte inferior do vaso para permitir a saída da água.
2. Falta de água
O problema também pode acontecer pelo motivo contrário. Quando a planta passa muito tempo sem receber água, as folhas podem ficar amareladas, ressecadas e até apresentar pontas ou bordas marrons.
O que fazer: observe a umidade do substrato e faça uma rega completa quando ele estiver seco na profundidade adequada para aquela espécie. A água deve atingir o solo de maneira uniforme, sem deixar o vaso constantemente encharcado.
3. Iluminação inadequada
Cada espécie possui uma necessidade diferente de luz. Plantas que precisam de luminosidade e ficam em ambientes muito escuros podem apresentar crescimento fraco e alteração na coloração das folhas. Por outro lado, algumas espécies podem sofrer quando expostas diretamente ao sol intenso.
O que fazer: identificar a espécie da planta e pesquisar suas necessidades de luminosidade para escolher um local adequado. Quando for necessário mudar de ambiente, a adaptação deve ser gradual para evitar um choque de luminosidade.
4. Falta de nutrientes
A deficiência de determinados nutrientes também pode provocar alterações na coloração das folhas. O problema pode ocorrer quando o substrato está muito pobre ou quando a planta permanece por muito tempo no mesmo vaso sem reposição adequada de nutrientes.
O que fazer: observe se a planta apresenta outros sinais, como crescimento reduzido ou folhas menores, e verifique as necessidades específicas da espécie. A adubação deve ser feita de acordo com a recomendação para a planta, evitando o excesso, que também pode causar danos às raízes.
5. Presença de pragas
Pulgões, cochonilhas, ácaros, entre outras pragas, podem causar manchas, deformações e amarelecimento das folhas ao se alimentarem da planta. Em alguns casos, é possível identificar pequenos insetos ou pontos na parte inferior das folhas.
O que fazer: examine regularmente as folhas, principalmente a parte de baixo. Ao identificar uma infestação, isole a planta das demais para evitar a disseminação e procure identificar a praga antes de escolher qualquer produto para o controle. Em caso de utilização de produto químico, busque a recomendação de um engenheiro agrônomo. Uma medida simples é fazer inspeções frequentes, porque quanto mais cedo o problema for identificado, mais fácil tende a ser controlar a infestação, orienta Daniel Paixão Beretta.
6. Espaço para as raízes
Às vezes, a planta cresce tanto no vaso que suas raízes ficam sem espaço para se desenvolver. Com isso, ela pode entrar em uma situação de estresse.
O que fazer: a substituição do vaso por um maior pode ser uma boa alternativa para proporcionar um espaço mais adequado para o desenvolvimento das raízes.
Nem toda folha amarelada indica um problema
Caso nenhum dos fatores mencionados anteriormente seja identificado como possível causa do problema, e a planta já esteja cultivada há bastante tempo no mesmo local, o amarelecimento das folhas pode estar relacionado à senescência, um processo natural de envelhecimento. Nesse caso, o amarelecimento de algumas folhas mais velhas, especialmente as localizadas na parte inferior da planta, faz parte do ciclo natural e não exige medidas corretivas. Basta removê-las quando caírem ou estiverem completamente secas.
Daniel Paixão Beretta reforça que não é recomendado retirar todas as folhas amareladas imediatamente sem antes entender a causa do problema. A retirada de folhas muito comprometidas pode ser necessária em algumas situações, mas o mais importante é corrigir a causa do estresse. Caso contrário, a planta continuará apresentando novos sinais, afirma.
Para quem cultiva plantas em casa, a recomendação é estabelecer uma rotina de observação. Verificar a umidade do solo, a luminosidade, as condições das folhas e a presença de pragas pode ajudar a identificar alterações ainda no início e evitar que um problema simples comprometa toda a planta.
Por Luana Figueiredo