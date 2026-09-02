Seu cachorro toma banho na frequência certa? Veja 6 fatores que ajudam a descobrir

O banho faz parte dos cuidados com os cachorros e vai muito além de evitar o mau cheiro ou manter a pelagem bonita. Quando realizado de maneira adequada, ajuda a remover sujeiras, resíduos e substâncias acumuladas nos pelos e na pele. A higiene, portanto, contribui para o conforto e para a manutenção da saúde do animal.

Isso não significa, porém, que todos os cães devam tomar banho seguindo o mesmo intervalo. A frequência pode variar conforme fatores como idade, estilo de vida, tipo de pelagem e condições de saúde. Abaixo, veja algumas situações em que o cachorro pode precisar de mais banhos!

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1. Passeios frequentes ao ar livre

Cachorros que passam bastante tempo fora de casa tendem a entrar em contato com mais poeira, terra, lama, folhas e outros resíduos presentes no ambiente. Animais que fazem trilhas, brincam em parques ou acompanham o tutor em atividades ao ar livre, por exemplo, podem voltar para casa com os pelos visivelmente sujos. Quanto maior for a exposição a esses ambientes, maior poderá ser a necessidade de limpeza.

2. Hábito de brincar na lama

Alguns cachorros não resistem a uma poça de lama durante o passeio. Nessas situações, a sujeira pode alcançar não apenas as patas, mas também barriga, peito, pernas e outras partes do corpo. Quando a lama seca, ainda pode permanecer presa à pelagem e dificultar a remoção apenas com escovação. Por isso, cães que costumam brincar em terrenos úmidos ou enlameados podem precisar de banhos extras.

3. Pelagem que acumula sujeira facilmente

O tipo de pelagem influencia diretamente a rotina de higiene do cachorro, embora pelos longos não signifiquem automaticamente necessidade de banhos muito frequentes. Certos tipos de pelo podem reter terra, folhas, pequenos galhos e outros resíduos encontrados durante os passeios. Em cães com pelagem comprida, também é importante manter uma boa rotina de escovação para evitar nós e emaranhados.

A natação pode deixar sal, areia e sujeira na pelagem, tornando necessário enxaguar ou dar banho no cachorro após a atividade (Imagem: Denis Moskvinov | Shutterstock)

4. Prática frequente de natação

Cachorros que gostam de nadar podem precisar de cuidados adicionais depois da atividade, principalmente quando entram no mar, em lagos, lagoas ou outras águas externas. A pelagem pode acumular sal, areia, sujeira e outros resíduos. Dependendo do local e das condições da água, um enxágue completo com água limpa pode ser suficiente, enquanto em outras situações um banho será necessário.

5. Alergias de pele

Alguns cachorros com alergias podem receber recomendação veterinária para tomar banhos terapêuticos com maior frequência. Isso acontece porque produtos específicos podem ajudar a retirar potenciais alérgenos da pele e da pelagem, além de contribuir para aliviar inflamação e coceira. Em determinados casos, os banhos podem ser indicados semanalmente ou em outros intervalos estabelecidos pelo profissional.

6. Infecções e outras doenças de pele

Problemas dermatológicos também podem mudar bastante a frequência dos banhos. Infecções bacterianas, proliferação de leveduras e outras alterações podem exigir o uso de shampoos medicamentosos como parte do tratamento. Dependendo do diagnóstico, o médico-veterinário poderá estabelecer banhos semanais ou até outra frequência específica. Nesses casos, o objetivo não é simplesmente deixar o cachorro limpo, mas auxiliar no controle da doença.