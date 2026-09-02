Não consegue se desligar de uma relação que terminou? Entenda o que é divórcio energético

O divórcio energético propõe um ritual simbólico para liberar sentimentos, expectativas e mágoas e favorecer uma relação mais leve com o passado (Imagem: Collagery | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Terminar um relacionamento nem sempre significa encerrar imediatamente todos os vínculos construídos entre duas pessoas. Mesmo depois da separação, é comum continuar pensando no ex-parceiro, revisitando momentos vividos, sentindo saudade ou percebendo uma dificuldade para seguir em frente. Dentro de algumas tradições espiritualistas, essa sensação pode ser compreendida a partir do conceito de divórcio energético, uma prática simbólica voltada para ajudar a pessoa a encerrar ciclos e recuperar a própria energia.

O divórcio energético não significa apagar a história vivida, muito menos deixar de sentir carinho e gratidão pelo que aconteceu. A proposta é trabalhar o desapego emocional e energético, especialmente quando a relação deixa sentimentos intensos, conflitos, dependência, mágoas ou uma sensação de que o vínculo ainda permanece após o término. É como estabelecer internamente: “essa história fez parte da minha vida, mas agora posso seguir o meu próprio caminho”.

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Na visão espiritualista, relacionamentos podem criar laços energéticos a partir da convivência, da intimidade, dos sentimentos e das experiências compartilhadas. Por isso, algumas pessoas sentem que continuam conectadas ao antigo parceiro mesmo sem qualquer contato. Pensamentos recorrentes, sonhos, vontade de procurar a pessoa ou dificuldade de se abrir para novas experiências podem ser interpretados como sinais de que aquele ciclo ainda precisa ser elaborado.

É importante entender, porém, que o divórcio energético não é um procedimento científico comprovado nem substitui acompanhamento psicológico quando existe sofrimento emocional. Ele pode ser encarado como um ritual simbólico de encerramento, capaz de ajudar algumas pessoas a dar um significado para a passagem de uma fase para outra. O mais importante é que a prática não seja utilizada para tentar controlar, prejudicar ou interferir na vida da outra pessoa.

Marco simbólico

Depois de uma separação, existe um período de adaptação. A rotina muda, planos precisam ser reorganizados e até a identidade da pessoa pode passar por transformações. Quando o relacionamento foi longo ou intenso, é natural que exista uma espécie de eco daquela relação durante algum tempo.

O divórcio energético pode funcionar como um marco simbólico de encerramento. Ele ajuda a colocar a intenção de deixar para trás aquilo que não precisa mais acompanhar a nova fase: ressentimentos, expectativas, culpas, cobranças e a necessidade de receber alguma resposta do antigo parceiro. Isso não significa que os sentimentos desapareçam de uma hora para outra. O objetivo é criar espaço para que eles sejam processados, permitindo que a pessoa volte a direcionar a atenção para si mesma.

Divórcio energético não é esquecer

Um dos maiores equívocos sobre o assunto é imaginar que cortar um vínculo significa apagar completamente alguém da própria história. Não é disso que se trata. Uma relação pode terminar e, ainda assim, continuar tendo significado. É possível reconhecer o que foi vivido, agradecer pelos aprendizados e até guardar boas lembranças sem permanecer emocionalmente presa àquela experiência. O verdadeiro encerramento está muito mais relacionado à capacidade de aceitar que a relação mudou de lugar na sua vida.

Um ritual simbólico pode ajudar a deixar para trás sentimentos e lembranças e abrir espaço para uma nova fase da vida (Imagem: ideanur | Shutterstock)

Como fazer um ritual simbólico de encerramento?

Para quem gosta de práticas espirituais, um ritual simples pode ajudar a representar essa decisão. Escolha um momento tranquilo, escreva em um papel o nome da pessoa e tudo aquilo que você deseja deixar para trás sentimentos, expectativas, mágoas ou padrões que não quer carregar para o próximo relacionamento.

Depois, escreva também aquilo que deseja recuperar para si: autoestima, tranquilidade, liberdade, confiança e disposição para recomeçar. Leia em voz alta e faça uma declaração de encerramento, como: Eu agradeço pelo que vivi, libero o que não me pertence mais e escolho seguir o meu caminho em paz. O papel pode ser rasgado e descartado como símbolo de encerramento. Mais do que o ritual em si, o significado está na intenção de fechar um ciclo e voltar a olhar para a própria vida.

Também pode ser interessante reorganizar objetos, fotografias e lembranças que mantêm a pessoa constantemente conectada ao passado. Não é necessário jogar tudo fora: a ideia é decidir conscientemente o que ainda faz sentido manter e o que já pode ser deixado para trás.

E quando existem filhos ou outros vínculos?

Nem todo término permite um afastamento completo. Quando existem filhos, negócios, amizades ou outras responsabilidades compartilhadas, o contato pode continuar. Nesse caso, o divórcio energético não significa cortar a comunicação ou criar conflitos.

A proposta pode ser justamente separar o vínculo necessário do vínculo emocional que já não precisa existir. É possível manter uma relação respeitosa e funcional com alguém sem continuar vivendo emocionalmente como se o relacionamento ainda estivesse acontecendo.

O verdadeiro corte começa dentro

Independentemente da crença espiritual de cada pessoa, existe algo bastante concreto no processo de superar uma separação: o encerramento exige escolhas conscientes. Parar de acompanhar constantemente as redes sociais do ex, evitar alimentar fantasias sobre uma reconciliação que não foi combinada e reconstruir a própria rotina são atitudes que ajudam a diminuir a influência daquela relação sobre o presente.

O divórcio energético, nesse sentido, pode ser entendido como um símbolo de uma decisão maior: voltar para si. Afinal, terminar uma história não significa perder tudo o que foi vivido. Significa reconhecer que uma etapa chegou ao fim e permitir que a próxima comece.