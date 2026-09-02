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Do suspense à comédia: veja 5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira

Comédia nacional, suspense de guerra e romance estão entre os lançamentos que chegam às salas

Lançamentos bem aguardados estreiam nesta quinta-feira (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Lançamentos bem aguardados estreiam nesta quinta-feira (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os cinemas brasileiros recebem, nesta quinta-feira, uma leva de estreias que passeia por gêneros bem diferentes. A programação vai da comédia nacional protagonizada por uma dupla conhecida do público ao suspense histórico dramático ambientado na Segunda Guerra Mundial, passando por aventura, ação, romance e humor ácido com opções para quem prefere rir, se emocionar ou prender a respiração na poltrona.

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A seguir, confira 5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira!

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1. Minha Melhor Amiga

Duas mulheres sorrindo abraçadas ao ar livre, uma de vestido verde-oliva com as mãos no guidão de uma patinete e a outra de camisa azul apoiada em seu ombro, tendo ao fundo um edifício histórico sob céu alaranjado.
Em Minha Melhor Amiga, duas mulheres na casa dos 50 anos decidem sair da rotina e conhecer a Europa (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Dirigida por Susana Garcia e com roteiro de Patricia Leme e Susana Garcia, a comédia nacional acompanha Clara (Ingrid Guimarães) e Júlia (Mônica Martelli), duas amigas de longa data na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina e conhecer a Europa. A viagem nasce logo após a despedida das filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que embarcam para um intercâmbio em Portugal. Com a casa vazia e a saudade batendo, as mães idealizam férias perfeitas, mas a realidade se mostra bem diferente do planejado.

2. Pressão

Dois homens de uniforme militar posicionados de costas um para o outro em primeiro plano, um deles de quepe com quatro estrelas e o outro de bigode, sob um céu nublado em que se veem aviões ao longe.
Com Andrew Scott e Brendan Fraser, Pressão acompanha o impasse militar às vésperas do desembarque na Normandia (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

No suspense histórico dirigido por Anthony Maras, Pressão acompanha a escolha brutal, dramática e impossível do general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) e do capitão James Stagg (Andrew Scott). Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do plano de invasão estão alinhadas, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas, Stagg é chamado para fazer o cálculo mais importante da história, enquanto Eisenhower carrega o peso de ser o único com a palavra final e uma previsão errada pode devastar toda a operação.

3. George Washington Um Líder Não Nasce Pronto

Jovem de casaco militar vermelho com detalhes dourados e chapéu de três pontas, com o rosto sujo de fuligem e os cabelos ao vento, olhando para o lado em um cenário de céu claro.
George Washington Um Líder Não Nasce Pronto acompanha a trajetória do primeiro presidente dos Estados Unidos antes da fama (Imagem: Reprodução digital | Heaven Content)

Dirigido por Jon Erwin, o longa mostra o caminho percorrido por George Washington (William Franklyn-Miller) antes de se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos. A produção acompanha sua trajetória desde os primeiros anos como inspetor de terras até a ascensão como comandante militar durante a Guerra de Independência Americana. Entre batalhas decisivas, escolhas difíceis e o peso de conduzir uma nação em formação, o jovem líder molda o próprio destino e o de seu país.

4. Idiotas

Jovem de moletom cinza encardido, com sangue no canto da boca e a mão enfaixada com fita, encostado na porta de um carro vermelho diante de um muro.
Em Idiotas, dois motoristas recebem a missão de levar um adolescente problemático até uma clínica de reabilitação (Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes)

Escrita e dirigida por Macon Blair, a comédia começa com o que parecia ser apenas mais um trabalho e rapidamente se transforma em uma viagem fora de controle. Dois motoristas acostumados a cruzar estradas intermináveis recebem a missão de levar um adolescente rico e problemático até uma clínica de reabilitação. O jovem passageiro, no entanto, tem outros planos e arrasta a dupla para uma sequência de confusões envolvendo drogas, perseguições e criminosos. À medida que o caos toma conta da jornada, os três precisam lidar com os próprios limites e descobrir se conseguem chegar ao destino. O elenco reúne Dave Franco, O’Shea Jackson Jr., Peter Dinklage e Mason Thames.

5. (Quase) O Amor da Minha Vida

Homem de terno marrom, camisa listrada e gravata escura levando a mão ao próprio cabelo, ao lado de uma mulher loira de vestido vermelho que sorri, tendo ao fundo o horizonte de arranha-céus de uma cidade com uma torre de observação.
(Quase) O Amor da Minha Vida traz uma adaptação contemporânea do romance que Goethe publicou em 1774 (Imagem: Reprodução digital | PlayArte)

Adaptação contemporânea do romance que Goethe publicou em 1774, o longa dirigido e escrito por José Avelino Gilles Corbett Lourenço apresenta Werther (Douglas Booth), um jovem encantador e impulsivo que se vê atraído por Charlotte (Alison Pill), uma mulher já comprometida com o noivo, Albert (Patrick J. Adams). A convivência entre os três gera uma dinâmica desajeitada, marcada por luxúria, amizade e amor não correspondido. À medida que os personagens navegam pelas complexidades dos sentimentos, a história revela as profundezas da paixão e da dor.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 02/09/2026 19:02
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