Por que ferver fatias de laranja com vinagre branco? Entenda para que serve a mistura 

A combinação de laranja e vinagre branco ajuda a remover gordura e a diminuir odores durante a limpeza da casa (Imagem: Nitr | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Alguns ingredientes comuns da cozinha também podem ajudar nos cuidados com a casa. É o caso da laranja combinada ao vinagre branco, preparo simples que pode ser usado para facilitar a retirada de gordura e diminuir odores em diferentes ambientes.

Quando aquecidos juntos, esses itens dão origem a um líquido que funciona como alternativa caseira para algumas tarefas domésticas. A acidez ajuda a soltar sujeiras, enquanto os componentes presentes no cítrico contribuem para remover resíduos gordurosos.

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Além disso, o aroma da fruta deixa um cheiro mais agradável após a aplicação. Dessa forma, a receita pode ser útil principalmente na cozinha e no banheiro, locais onde respingos, marcas e restos costumam se acumular com facilidade.

Para que serve ferver laranja com vinagre branco?

A principal função desse preparo é auxiliar na limpeza doméstica. O vinagre contém ácido acético, enquanto a casca da laranja possui limoneno, substância encontrada nos óleos naturais da fruta. Juntos, esses componentes favorecem a remoção de gordura e outras sujeiras.

O aquecimento também permite aproveitar o perfume cítrico durante o processo. Depois de frio e coado, o líquido pode ser colocado em um borrifador, facilitando a aplicação nos pontos que precisam de atenção.

Na cozinha, a solução pode ser uma aliada contra resíduos deixados pelo preparo das refeições. Fogão, pia, azulejos e algumas partes externas dos eletrodomésticos estão entre os locais em que ela pode ser aplicada. Nesse caso, basta borrifar uma pequena quantidade, aguardar alguns instantes e passar um pano ou uma esponja adequada. Se a área estiver muito engordurada, talvez seja necessário repetir o procedimento.

Outra utilidade está relacionada aos cheiros que permanecem em determinados ambientes. O ingrediente ácido ajuda a neutralizar alguns odores, enquanto os óleos presentes na fruta deixam uma fragrância cítrica no local. Por isso, o recurso pode ser interessante para áreas que concentram aromas de comida ou resíduos. Ainda assim, ele não substitui a higienização necessária quando existe acúmulo de sujeira.

As cascas e fatias de laranja podem ser aproveitadas no preparo da solução caseira com vinagre branco (Imagem: Safia Arshad | Shutterstock)

Como preparar a mistura de laranja com vinagre?

O processo é fácil e exige poucos itens. Embora algumas versões utilizem apenas as cascas, também é possível aproveitar pedaços ou fatias da fruta para preparar o líquido. Para fazer em casa, separe uma panela, a laranja e o vinagre branco. Depois, siga estas etapas:

Coloque as fatias ou cascas de laranja em uma panela;

Acrescente vinagre branco até cobrir os pedaços;

Leve ao fogo e aqueça até o aroma começar a ficar mais evidente;

Desligue e espere o conteúdo esfriar completamente;

Coe para retirar as partes sólidas;

Transfira o líquido para um borrifador limpo.

Depois disso, o produto caseiro estará pronto para aplicações pontuais. Antes de espalhá-lo por uma área grande, vale fazer um teste em uma parte pequena e discreta.

Também é possível preparar sem ferver

Existe ainda uma versão que dispensa o uso do fogão. Nesse método, as cascas são colocadas em um recipiente com vinagre e ficam em repouso por cerca de duas semanas. Depois, basta coar e transferir o conteúdo para um frasco com borrifador.

A diferença está principalmente no tempo de preparo. Enquanto o aquecimento oferece uma alternativa mais rápida, a infusão exige alguns dias antes de ficar pronta para o uso.

Onde utilizar o limpador caseiro?

A solução pode ser aproveitada em diferentes pontos da residência, especialmente onde há respingos e marcas de gordura, como:

Bancadas resistentes à acidez;

Azulejos da cozinha ou do banheiro;

Pia e cuba;

Partes externas do fogão;

Superfícies de vidro;

Algumas áreas externas de eletrodomésticos.

Em geral, a aplicação pode ser feita com o auxílio de um borrifador. Em seguida, passe um pano limpo para retirar tanto o produto quanto os resíduos que se soltaram.

Cuidados antes de aplicar

Apesar de levar ingredientes comuns, a receita não é indicada para todo tipo de material. Mármore, granito e outras pedras naturais devem ser evitados, já que a acidez pode atacar o acabamento da superfície.

Também é importante testar o produto em uma pequena área antes de utilizá-lo pela primeira vez. Esse cuidado ajuda a observar como o revestimento reage e reduz o risco de manchas ou alterações indesejadas.