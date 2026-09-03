O que assistir na HBO Max em setembro? Veja 5 filmes e séries que chegam ao catálogo

O catálogo da HBO Max ganha novos títulos ao longo de setembro, com histórias que passeiam por diferentes gêneros e apresentam personagens diante de conflitos pessoais, familiares e grandes acontecimentos. Entre animações, dramas, produções documentais e tramas criminais, os lançamentos do mês exploram temas como vingança, ambição, relações familiares e sobrevivência.

A seguir, confira 5 novidades que chegam à plataforma e saiba o que esperar de cada uma delas!

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1. Scarlet (04/09)

Em Scarlet, uma princesa desperta na Terra dos Mortos e embarca em uma jornada em busca de vingança (Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES)

Dirigida por Mamoru Hosoda, a animação acompanha a história da princesa Scarlet, que desperta em um misterioso mundo conhecido como Terra dos Mortos. Nesse lugar dominado pela loucura, ela precisa seguir em uma jornada sem fim para encontrar seu inimigo e concluir sua vingança.

Enquanto atravessa esse universo desconhecido em busca do chamado Lugar Sem Fim, Scarlet descobre que o fracasso pode ter consequências ainda maiores: se não conseguir alcançar seu objetivo, corre o risco de se tornar um vazio e deixar de existir. Entre confrontos, descobertas e escolhas difíceis, a princesa tem que enfrentar não apenas aqueles que cruzam seu caminho, mas também os sentimentos que a mantém presa à sua busca por vingança.

2. Fukushima: Um Pesadelo Nuclear (08/09)

Fukushima: Um Pesadelo Nuclear revisita o desastre nuclear que marcou o Japão em 2011 (Imagem: Reprodução digital | Discovery Global Adventure & Documentaries)

Após um terremoto de magnitude 9,0 e um devastador tsunami atingirem o Japão em março de 2011, a usina nuclear de Fukushima Daiichi enfrenta uma das maiores crises nucleares da história. Enquanto os desastres naturais deixam um cenário de destruição, equipes de emergência, engenheiros e autoridades correm contra o tempo para tentar impedir que a situação na usina se transforme em uma catástrofe ainda maior.

Por meio de imagens de arquivo e depoimentos de pessoas que acompanharam os acontecimentos de perto, o documentário reconstitui os momentos de tensão vividos durante o acidente e mostra os desafios enfrentados para controlar a emergência. A produção também examina as decisões tomadas durante a crise e as consequências de um desastre que marcou o Japão e provocou discussões sobre os riscos da energia nuclear em todo o mundo.

3. Supergirl (10/09)

Em Supergirl, a heroína embarca em uma jornada pelo espaço para ajudar uma jovem alienígena em busca de justiça (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O filme é baseado na história em quadrinhos Supergirl: Mulher do Amanhã e mostra que, após perder seu planeta natal ainda adolescente, Kara Zor-El (Milly Alcock), a Supergirl, cresce carregando as lembranças de Krypton e as marcas de uma infância marcada pela destruição. Aos 21 anos, enquanto tenta encontrar seu próprio caminho longe da sombra do primo Superman, ela se vê diante de uma nova missão quando uma jovem alienígena chamada Ruthye (Eve Ridley) pede sua ajuda para buscar justiça pela morte de seu pai.

Relutante a princípio, Kara decide acompanhar Ruthye em uma jornada pelo espaço, que coloca ambas diante de diferentes mundos e perigos. Ao lado da garota e de seu fiel companheiro Krypto, a heroína precisa enfrentar Krem (Matthias Schoenaerts), responsável pela tragédia que mudou a vida de Ruthye. Entre vingança, justiça e descobertas pessoais, a viagem também faz a Supergirl confrontar o próprio passado e encontrar um novo sentido para seu papel como heroína.

4. Youth (20/09)

Em Youth, Alex tenta reconstruir a própria vida enquanto enfrenta os desafios da família e dos novos relacionamentos (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

Após o fim do casamento, Alex (Sharon Horgan), uma agente literária de Londres, tenta reconstruir a própria vida enquanto equilibra as responsabilidades familiares e os desafios da meia-idade. Ao mesmo tempo em que cuida dos pais, ela precisa lidar com o filho adolescente, Ruari (Aran Murphy), que atravessa uma fase complicada, e com o ex-marido, que está prestes a deixar o país ao lado de uma mulher mais jovem.

Entre as pressões da família e as tentativas da melhor amiga de ajudá-la a voltar à vida amorosa, Alex começa a se aventurar novamente nos relacionamentos. Com humor e situações do cotidiano, a série acompanha as descobertas, inseguranças e contradições de uma mulher que tenta encontrar espaço para si enquanto lida com as expectativas e responsabilidades que a cercam.

5. 4 Blocks Zero (25/09)

Em 4 Blocks Zero, a família Hamady chega à Alemanha e começa a construir sua trajetória no submundo do crime (Imagem: Reprodução digital | HBO Max)

A série é um spin-off de 4 Blocks. A família Hamady deixa o Líbano em busca de uma vida melhor na Alemanha. Malik, pai de quatro filhos, tenta sustentar a família enquanto enfrenta dificuldades financeiras, burocracia e preconceito, mas a chegada de seu cunhado Ibrahim, recém-libertado após oito anos na prisão, muda o rumo de todos. Com um segredo perigoso, Ibrahim acaba aproximando a família do submundo criminoso de Berlim.

À medida que os Hamady se envolvem cada vez mais nesse universo, os valores e os laços familiares são colocados à prova. A série mostra as circunstâncias que levaram a família a construir seu poder e acompanha a transformação de Ali, que futuramente será conhecido como Toni Hamady, revelando as origens do clã que se tornaria uma das famílias mais influentes de Berlim.