Mercados municipais de São Paulo: 5 lugares para incluir no passeio e conhecer gastronomia, história e cultura

Para quem deseja conhecer São Paulo para além dos pontos turísticos mais famosos, começar pelos mercados municipais pode render um olhar diferente sobre a cidade. Criados inicialmente para garantir o abastecimento da população, esses espaços acompanharam as transformações dos bairros, preservaram costumes ao longo das gerações e, com o tempo, passaram a reunir também gastronomia, cultura, lazer e turismo.

Além das tradicionais bancas de frutas, carnes, pescados, queijos, temperos e outros ingredientes, alguns mercados reúnem restaurantes, empórios, arquitetura histórica, espaços de convivência e experiências que convidam o visitante a permanecer por mais tempo. De Santo Amaro ao centro, passando por Pinheiros, Lapa e Ipiranga, conheça cinco mercados municipais que mostram diferentes faces de São Paulo.

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1. Santo Mercado – Mercado Municipal de Santo Amaro: tradição centenária com gastronomia e lazer

Na Zona Sul, o Mercado Municipal de Santo Amaro, conhecido como Santo Mercado, faz parte da história do bairro há mais de um século. Sua trajetória começou em 1897, quando foi criado para atender ao abastecimento da região. Em 1958, passou a funcionar em novas instalações e permaneceu no local até 2017, quando um incêndio comprometeu sua estrutura.

Depois de cinco anos fechado, o mercado reabriu em dezembro de 2022, após um processo de revitalização. A nova configuração manteve atividades tradicionais de abastecimento e incorporou restaurantes, cafés, empórios, serviços e áreas de convivência.

O espaço reúne opções para compras e alimentação ao longo do dia e recebe também atividades culturais e gastronômicas. Entre as facilidades oferecidas aos visitantes, estão estacionamento, acesso pet friendly e pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos.

O mercado funciona em horário estendido durante a semana e aos sábados, o que permite incluí-lo também em passeios no fim da tarde e à noite. A visita é ainda uma oportunidade de conhecer Santo Amaro, um dos bairros mais tradicionais da Zona Sul, para além dos circuitos turísticos mais conhecidos da cidade.

Endereço: Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359, Santo Amaro, São Paulo (SP).

2. Mercadão: vitrais, arquitetura e sabores clássicos de São Paulo

No centro histórico, o Mercado Municipal Paulistano, conhecido como Mercadão, é um dos endereços mais tradicionais da cidade. O prédio foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933, aniversário de São Paulo, depois de ter sua abertura adiada em razão da Revolução Constitucionalista de 1932. Durante o conflito, o edifício chegou a ser utilizado como depósito de armas e munições.

Projetado pelo escritório de Ramos de Azevedo, o Mercadão chama atenção pelo pé direito elevado, pelas claraboias e pelos 72 vitrais distribuídos em 32 painéis, com imagens relacionadas à agricultura e à produção de alimentos.

Nos corredores, frutas, carnes, pescados, queijos, embutidos, temperos, doces e bebidas dividem espaço com opções para refeições. Entre os sabores mais associados ao mercado, estão o sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. A localização permite ainda combinar a visita com outros pontos do centro histórico, criando um roteiro que reúne gastronomia, arquitetura e história.

Endereço: Rua da Cantareira, 306, Centro, São Paulo (SP).

3. Mercado de Pinheiros: chefs, ingredientes brasileiros e clima descontraído

O Mercado Municipal de Pinheiros, na Zona Oeste, preserva sua função de abastecimento, mas ganhou ao longo dos anos uma forte ligação com a gastronomia. Inaugurado em 1910, próximo ao Largo da Batata, ficou conhecido como “Mercado dos Caipiras”, por receber comerciantes e produtores vindos do interior paulista. Em 1971, passou a funcionar na Rua Pedro Cristi, endereço que ocupa atualmente.

A chegada de novos restaurantes e projetos gastronômicos ampliou o público do mercado. O espaço conta ainda com um deck com mesas ao ar livre no segundo piso. Outro marco foi a parceria com o Instituto ATÁ, criado pelo chef Alex Atala, que levou ao mercado projetos voltados à valorização de produtos, produtores e conhecimentos associados aos biomas brasileiros.

Hoje, açougues, peixarias, bancas de frutas e verduras, grãos, queijos e temperos convivem com restaurantes e produtos regionais. Depois da visita, é possível aproveitar a localização para conhecer outros pontos de Pinheiros e Vila Madalena, como o Largo da Batata e o Beco do Batman.

Endereço: Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros, São Paulo (SP).

Entre os produtos tradicionais do Mercadão da Lapa, estão queijos, embutidos, temperos e outros itens de empório (Imagem: MaraZe | Shutterstock) 4. Mercadão da Lapa: tradição, imigração e uma arquitetura curiosa O Mercado Municipal Rinaldo Rivetti, conhecido como Mercadão da Lapa, mantém uma forte ligação com a história e o cotidiano do bairro. Inaugurado em 24 de agosto de 1954, durante as comemorações dos 400 anos de São Paulo, teve sua abertura marcada por um acontecimento histórico. Naquele mesmo dia, morreu o então presidente Getúlio Vargas e, diante da comoção nacional, o mercado fechou poucas horas depois.

A arquitetura também chama atenção. Projetado pelo engenheiro José Vicente Vicari, o edifício possui formato triangular, característica incomum entre os mercados paulistanos. A presença de imigrantes europeus na região influenciou a história do comércio local. Vinhos, bacalhau, funghi e azeites estavam entre os produtos procurados pelos primeiros frequentadores.

Atualmente, queijos, bebidas, ervas, temperos, grãos, conservas, embutidos, carnes, aves e pescados estão entre os itens encontrados nos boxes. O mercado também é reconhecido como patrimônio cultural imaterial da cidade.

Endereço: Rua Herbart, 47, Lapa, São Paulo (SP).

5. Mercadão do Ipiranga: comércio de bairro em uma região histórica

O Mercado Municipal José Gomes de Moraes Neto, conhecido como Mercadão do Ipiranga, mantém uma relação próxima com o bairro e seus moradores. Inaugurado em junho de 1940, funcionou inicialmente na Rua Bom Pastor. Em 1949, mudou-se para a Rua Silva Bueno, onde permanece.

Ao longo das décadas, famílias de comerciantes construíram vínculos com diferentes gerações de moradores, ajudando a preservar a característica de mercado de bairro. Entre os produtos encontrados, estão frutas, queijos, vinhos, pescados e itens de empório, além de opções para refeições.

A localização permite combinar a visita com outros pontos do Ipiranga, um dos bairros mais associados à história da cidade. Assim, o passeio pode reunir gastronomia, comércio local, cultura e patrimônio histórico.

Endereço: Rua Silva Bueno, 2109, Ipiranga, São Paulo (SP).

Mercados que ajudam a contar a história de São Paulo

Apesar de terem surgido com a mesma função de abastecimento, esses mercados desenvolveram identidades bastante diferentes. O Mercadão chama atenção pela arquitetura e pelos clássicos gastronômicos. Pinheiros combina chefs, ingredientes brasileiros e clima descontraído. Na Lapa, imigração e comércio tradicional ajudam a contar a história do bairro. No Ipiranga, o mercado preserva a proximidade entre comerciantes e comunidade.

O Santo Mercado representa uma releitura contemporânea do mercado municipal. Mantém sua história e a função de abastecimento, mas reúne gastronomia, lazer, eventos, serviços, academia, estrutura pet friendly e recarga para veículos elétricos. Percorrer esses endereços é uma oportunidade de ir além da gastronomia e descobrir como diferentes regiões de São Paulo preservam e reinventam seus lugares de encontro.

Por Camila Pessanha