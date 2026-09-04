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O turismo está virando uma indústria de software? 

IA e plataformas integradas avançam sobre vendas, pagamentos e operações, mas o setor ainda enfrenta sistemas fragmentados e dados dispersos

Grande parte da operação turística passa por plataformas que integram dados, fornecedores e decisões em tempo real (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Grande parte da operação turística passa por plataformas que integram dados, fornecedores e decisões em tempo real (Imagem: PeopleImages | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma viagem pode começar em uma conversa no celular, passar por uma plataforma de reservas, acionar um pagamento digital e terminar registrada no financeiro. Essa sequência ajuda a explicar por que o turismo começa a funcionar como uma indústria de software: boa parte da operação depende de plataformas que conectam dados, fornecedores e decisões em tempo real.

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Bruno Bazoti, fundador e CEO da Larian AI, empresa de tecnologia no ramo do turismo, acompanha essa mudança a partir da digitalização dos processos do setor. O movimento alcança companhias aéreas, hotéis, aeroportos, operadoras e empresas responsáveis pela distribuição e gestão dos serviços turísticos.

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A pesquisa “Budgets, Barriers and the Race to Agentic AI”, da Phocuswright, empresa especializada no mercado de viagens, mostra que 61% das companhias consultadas já testam ou ampliam o uso de inteligência artificial (IA) agêntica. O levantamento ouviu executivos do setor e ajuda a medir a passagem dos experimentos para aplicações capazes de executar tarefas. Entre os participantes, 22% começaram a escalar a tecnologia e 6% já a utilizam em diferentes áreas.

Tecnologia transforma a infraestrutura do turismo 

A expressão indústria de software descreve uma mudança na infraestrutura do turismo. Sistemas passaram a organizar disponibilidade, preços, preferências, pagamentos e reservas, além de acompanhar o relacionamento com o viajante ao longo da jornada.

Essa camada aproxima segmentos diferentes. Uma hospedagem precisa conversar com canais de distribuição e meios de pagamento. Plataformas de atendimento precisam acessar histórico, reservas e regras comerciais sem obrigar o profissional a alternar entre várias telas.

O software ganha importância quando conecta a operação. O valor está em fazer as informações circularem com segurança entre atendimento, vendas, gestão e fornecedores, sem criar novas etapas manuais, explica Bruno Bazoti.

A mudança afeta os modelos de negócio. Empresas de turismo contratam plataformas por assinatura, pagam pelo volume processado ou utilizam estruturas tecnológicas com a própria marca. Fornecedores de software também reúnem funções antes dispersas, como CRM, automação, distribuição, pagamentos e análise de dados.

Interface de um site de agência de viagens adaptada para múltiplos dispositivos, um monitor desktop central, um notebook à esquerda, um tablet à direita e um smartphone à frente, todos dispostos sobre uma mesa de madeira ao lado de uma luminária metálica e um pequeno vaso de planta. O layout do site traz um cabeçalho laranja e branco, barras de busca de destinos e fotos em miniatura destacando destinos turísticos como Santorini, Porto, Roma e Atenas
A dependência de plataformas no turismo aumenta a necessidade de estabilidade, proteção e rastreabilidade (Imagem: McLittle Stock | Shutterstock)

IA avança, mas ainda exige controle 

A integração ainda está longe de ser uniforme. A pesquisa “Innovation and the Perfect Business Trip, da Global Business Travel Association (GBTA), entidade internacional dedicada às viagens corporativas, identificou que apenas 12% dos compradores consultados possuem uma visão consolidada de seus programas em uma única fonte de dados. Muitas operações continuam apoiadas em informações fragmentadas.

A dependência de plataformas aumenta a necessidade de estabilidade, proteção e rastreabilidade. Uma falha de integração pode duplicar registros, ocultar uma alteração ou interromper um pagamento. O uso de IA exige ainda limites claros para decisões automatizadas e validação humana. No turismo, eficiência tecnológica precisa vir acompanhada de confiabilidade. Uma automação perde valor quando trabalha com dados incompletos ou sem rastreabilidade, afirma o executivo.

A transformação também muda a rotina dos profissionais. Atividades repetitivas migram para sistemas automatizados, enquanto as equipes concentram atenção em imprevistos, negociações e relacionamentos. As empresas precisam decidir onde desenvolver tecnologia própria, onde integrar soluções externas e quais processos devem permanecer sob controle humano. O software avança pelos bastidores, enquanto o viajante percebe apenas se a experiência funcionou ou falhou.

Por Eluan Carlos H. Bürger

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    Por Redação EdiCase
    postado em 04/09/2026 15:36
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