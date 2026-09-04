Frutas da estação: 5 receitas doces para aproveitar na primavera

A primavera começa no dia 22 de setembro. Com isso, algumas frutas ganham destaque nas feiras e nos supermercados. Além de serem consumidas in natura, elas também podem render sobremesas fáceis, coloridas e saborosas para o dia a dia. Morango, manga, pêssego, uva, melão e maracujá, por exemplo, podem ser utilizados em diferentes preparos, desde cremes e sobremesas geladas até opções assadas.

Para ajudar a aproveitar melhor os ingredientes da estação, Claudia Genaro, chef e consultora pedagógica do Instituto Gourmet, lista receitas práticas para preparar em casa. Confira!

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1. Morango com creme de chocolate

Fácil de preparar, a combinação de morango e chocolate pode ser servida em taças individuais ou em uma travessa.

Ingredientes

200 g de chocolate ao leite ou meio-amargo

ao leite ou meio-amargo 200 g de creme de leite

Morangos a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite e misture até obter um creme homogêneo. Lave e seque bem os morangos. Distribua as frutas em taças ou em uma travessa e cubra com o creme de chocolate. Leve à geladeira antes de servir.

Dica da chef: se os morangos estiverem muito maduros, prefira consumi-los no mesmo dia do preparo para preservar melhor a textura da sobremesa.

2. Pêssego assado com canela

Para variar o consumo da fruta, o pêssego pode ir ao forno para ganhar uma textura macia e um sabor mais intenso.

Ingredientes

2 pêssegos

1 colher de chá de mel

Canela em pó e castanhas picadas a gosto

Modo de preparo

Corte os pêssegos ao meio e retire os caroços. Coloque as frutas em uma assadeira e polvilhe a canela. Regue com o mel e leve ao forno preaquecido a 180 °C até que os pêssegos fiquem macios. Retire e finalize com as castanhas. Sirva em seguida.

Dica da chef: não deixe a fruta assar por tempo excessivo. O objetivo é amolecer o pêssego sem perder completamente sua estrutura.

3. Gelatina de uva

A receita é uma opção prática para preparar e deixar na geladeira.

Ingredientes

500 ml de suco integral de uva

12 g de gelatina incolor sem sabor

incolor sem sabor Uvas sem sementes cortadas ao meio para decorar

60 ml de água

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a gelatina com a água e deixe hidratar. Depois, misture ao suco de uva. Distribua em pequenos recipientes e leve à geladeira até adquirir consistência. Decore com as uvas cortadas ao meio e sirva em seguida.

Dica da chef: como o suco integral de uva já apresenta sabor adocicado, prove a mistura antes de acrescentar açúcar.

Creme de manga com iogurte (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

4. Creme de manga com iogurte

A manga é uma fruta naturalmente doce e pode ser utilizada para preparar uma sobremesa cremosa sem exigir muitos ingredientes.

Ingredientes

1 manga

170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de mel

Hortelã para decorar

Modo de preparo

Descasque e corte a manga em pedaços. Bata no liquidificador com o iogurte e o mel até obter um creme uniforme. Distribua em taças e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora. Finalize com folhas de hortelã e sirva em seguida.

Dica da chef: prove a manga antes de acrescentar o mel. Quando a fruta estiver bem madura e doce, pode não ser necessário adicionar açúcar ou outro adoçante.

5. Salada de frutas com maracujá

Uma sobremesa rápida e refrescante para os dias mais quentes da estação.

Ingredientes

6 morangos

1 manga

10 uvas

2 fatias de melão

Polpa de 1 maracujá

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Higienize e corte as frutas em pedaços. Misture delicadamente em uma tigela. Reserve. Em outro recipiente, misture a polpa do maracujá com o mel. Regue a salada de frutas com a calda somente no momento de servir.

Dica da chef: corte as frutas mais delicadas por último e evite preparar a salada com muita antecedência para preservar a textura e o frescor.

Como aproveitar melhor as frutas da estação

Além de escolher receitas simples, alguns cuidados ajudam a evitar desperdícios e aproveitar melhor os alimentos:

Observe o ponto de maturação: frutas maduras podem ser utilizadas em cremes, geleias, compotas e sobremesas assadas;

frutas maduras podem ser utilizadas em cremes, geleias, compotas e sobremesas assadas; Não exagere no açúcar: frutas maduras já apresentam doçura natural e podem reduzir a necessidade de adoçar as receitas;

maduras já apresentam doçura natural e podem reduzir a necessidade de adoçar as receitas; Combine sabores: frutas mais doces podem ser equilibradas com ingredientes ácidos, como maracujá e limão;

frutas mais doces podem ser equilibradas com ingredientes ácidos, como maracujá e limão; Armazene corretamente: mantenha as frutas de acordo com a necessidade de cada variedade e lave-as, de preferência, somente antes do consumo;

mantenha as frutas de acordo com a necessidade de cada variedade e lave-as, de preferência, somente antes do consumo; Aproveite frutas que estão muito maduras: em vez de descartá-las, utilize-as em vitaminas, cremes, geleias ou preparações que vão ao forno.

Segundo Claudia Genaro, usar frutas da estação na cozinha também permite criar sobremesas diferentes sem complicar o preparo. “A fruta pode ser a protagonista da receita. Com poucos ingredientes e alguns cuidados, é possível transformar um alimento simples em uma sobremesa saborosa e bonita para servir em casa”, explica.

Por Michelly Soares