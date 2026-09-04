Chega cedo, capricha no look ou some na multidão: veja como cada signo curte o Rock in Rio

O Rock in Rio 2026 começa neste fim de semana e promete transformar a Cidade do Rock em um verdadeiro encontro de música, diversão e muita energia. Esta edição acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, reunindo atrações de diferentes estilos e públicos.

Mas se cada signo tem uma maneira particular de curtir a vida, também tem um jeito muito próprio de viver um festival. Tem quem chegue horas antes para garantir o melhor lugar, quem esteja mais interessado no look, quem queira assistir absolutamente todos os shows e até quem desapareça no meio da multidão porque encontrou um lugar perfeito para descansar.

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Quer saber como cada signo provavelmente vai se comportar no Rock in Rio? Confira a seguir!

Áries

Áries fica na grade, cantando, pulando e vivendo cada música como se fosse a última (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Áries chega ao Rock in Rio com energia para dar e vender. É o signo que fica na grade, cantando, pulando e vivendo cada música como se fosse a última. Não gosta de perder tempo e pode ficar irritado se alguém tentar segurá-lo quando começa o seu show favorito. Entre uma apresentação e outra, ainda quer conhecer tudo o que o festival oferece. Cansaço? Só depois que acabar.

Touro

Touro pesquisa onde comer, beber e descansar com mais conforto (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Touro sabe que o festival também é uma experiência gastronômica. Antes de pensar sobre o próximo show, ele pesquisa onde comer, beber e descansar com mais conforto. Gosta de curtir a música, mas não abre mão de uma boa estrutura. Se encontrar um lugar confortável e uma comida deliciosa, pode até pensar duas vezes antes de sair de lá. Para esse nativo, diversão e conforto podem e devem andar juntos.

Gêmeos

Gêmeos tem várias histórias para contar no dia seguinte do festival (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Gêmeos vai para o Rock in Rio com uma missão praticamente impossível: ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. Quer assistir aos shows, encontrar os amigos, conhecer gente nova, gravar vídeos, comentar o line-up e ainda descobrir o que está acontecendo nos outros espaços da Cidade do Rock. Além disso, garante várias histórias para contar no dia seguinte. E, claro, sai do festival com pelo menos dez novos contatos no celular.

Câncer

O verdadeiro objetivo de Câncer é viver momentos inesquecíveis ao lado de quem ama (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Câncer pode até dizer que foi ao festival pela música, mas o verdadeiro objetivo é viver momentos inesquecíveis ao lado de quem ama. Esse nativo adora dividir a experiência com amigos, família ou aquela pessoa especial. Também pode se emocionar durante um show e transformar uma música em trilha sonora de uma lembrança que ficará para sempre. Se alguém precisar de um abraço no meio da multidão, provavelmente encontrará um canceriano por perto.

Leão

Leão canta alto, dança e faz questão de aproveitar os holofotes (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Leão não vai simplesmente ao Rock in Rio: ele faz uma entrada triunfal. O look é pensado nos mínimos detalhes e as fotos precisam registrar o momento. Na hora do show, canta alto, dança e faz questão de aproveitar os holofotes mesmo que sejam apenas os do celular dos amigos. E existe uma grande possibilidade de o leonino voltar para casa com uma galeria de fotos digna de editorial de moda.

Virgem

Virgem quer aproveitar bastante, mas sem transformar a experiência em um caos completo (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Virgem estuda o mapa da Cidade do Rock antes mesmo de chegar. Horários dos shows? Conferidos. Transporte? Planejado. Celular carregado? Óbvio. Esse nativo quer aproveitar bastante, mas sem transformar a experiência em um caos completo. Se estiver acompanhado de um grupo, existe uma boa chance de ser a pessoa responsável por lembrar onde todos combinaram de se encontrar. E alguém precisa manter a organização, não é mesmo?

Libra

Libra vai ao Rock in Rio para viver uma experiência completa (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Libra vai ao Rock in Rio para viver uma experiência completa: música, beleza, diversão e, quem sabe, romance. O look é importante, e as chances de sair de lá sem pelo menos algumas fotos bonitas são mínimas. Esse nativo também pode conhecer alguém interessante entre um show e outro. Afinal, poucos signos são tão abertos a uma boa troca de olhares quanto esse. O problema será decidir entre ficar no show ou acompanhar o novo crush.

Escorpião

Escorpião fica atento aos olhares e à química ao redor (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Escorpião não precisa de muita gente para se divertir. Ao lado das pessoas certas, já fica feliz. Durante os shows, mergulha completamente na experiência e pode transformar uma simples música em um momento extremamente intenso. Também fica atento aos olhares e à química ao redor. Se surgir um romance no festival, provavelmente ninguém vai saber todos os detalhes porque esse nativo sabe guardar seus segredos.

Sagitário

Sagitário chega disposto a conhecer lugares, pessoas e experiências novas (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Sagitário é o signo dos festivais. Ele chega disposto a conhecer lugares, pessoas e experiências novas, sem se prender demais a uma programação. Pode começar a noite planejando assistir a determinado show e terminar em outro palco porque alguém comentou que estava incrível. O importante é a aventura. Quanto mais inesperado é o dia, melhor. Para Sagitário, uma boa história para contar depois vale tanto quanto o próprio show.

Capricórnio

Capricórnio sabe exatamente quais shows quer assistir e dificilmente abre mão deles (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Capricórnio pode chegar ao Rock in Rio com um planejamento estratégico digno de operação militar. Sabe exatamente quais shows quer assistir e dificilmente abre mão deles. Também pode ser aquele amigo que lembra todo mundo de levar documentos, carregar o celular e combinar um ponto de encontro. Mas não se engane: quando começa o show favorito, Capricórnio deixa a seriedade de lado e aproveita como qualquer outra pessoa.

Aquário

Aquário busca uma experiência diferente do festival (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Aquário busca uma experiência mais diferente do festival. Não necessariamente segue o caminho óbvio e pode descobrir atrações, espaços e apresentações que pouca gente do grupo conhecia. Também pode aparecer com um visual completamente original ou uma ideia inusitada para aproveitar o evento. Enquanto todo mundo está olhando para o palco principal, esse nativo está descobrindo uma novidade.

Peixes

Peixes tende a se deixar levar pela atmosfera do festival e pela emoção coletiva (Imagem: Arisa_J | Shutterstock)

Peixes vive o Rock in Rio com o coração. Uma música pode trazer uma lembrança, um show pode provocar lágrimas e uma noite aparentemente comum pode ganhar um significado enorme. É o signo que mais tende a se deixar levar pela atmosfera do festival e pela emoção coletiva. Também pode se apaixonar pela música, pelo momento, por uma pessoa ou simplesmente pela sensação de estar vivendo algo especial.

E qual signo mais combina com o festival?

A verdade é que não existe um signo melhor ou pior para curtir o Rock in Rio. Cada um encontra sua própria maneira de aproveitar a Cidade do Rock: alguns querem música até o último minuto, outros preferem conforto, alguns estão em busca de novas amizades e outros podem estar esperando justamente aquele encontro inesperado.

No fim, talvez a melhor parte seja justamente essa: por alguns dias, todos os signos podem deixar a rotina de lado, cantar suas músicas favoritas e simplesmente viver o momento. Afinal, festival bom é aquele que rende histórias para contar muito depois que os últimos acordes terminam.