Sem ideia para o jantar de sexta-feira? Faça esta quiche de espinafre com queijo de cabra 

Depois de uma semana corrida, nada melhor do que uma receita prática e saborosa para deixar a sexta-feira mais especial. A quiche de espinafre com queijo de cabra tem recheio cremoso e massa douradinha. Além de fácil de preparar, ela pode ser servida ainda quente ou em temperatura ambiente, tornando o jantar mais tranquilo e agradável. Confira a receita!

Quiche de espinafre com queijo de cabra

Ingredientes

Massa

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200 g de farinha de trigo

de trigo 1 colher de sopa de manteiga gelada

1 ovo

30 ml de água gelada

1 pitada de sal

Recheio

200 g de folhas de espinafre

150 g de queijo de cabra

3 ovos

200 g de creme de leite

50 g de queijo parmesão ralado

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de noz-moscada

1 pitada de sal

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente a manteiga e misture com as pontas dos dedos até obter uma textura semelhante a uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada e misture até formar uma massa homogênea. Envolva a massa com plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos. Abra a massa com a ajuda de um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível. Faça furos na massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Acrescente o espinafre e cozinhe por cerca de 3 minutos, até as folhas murcharem. Retire do fogo e deixe esfriar. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite. Acrescente o queijo de cabra, o parmesão, a noz-moscada e o sal. Misture o espinafre ao creme e distribua sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até o recheio ficar firme e a superfície dourada. Aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.