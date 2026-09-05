Mercúrio retrógrado em signos de água: como se proteger em 2026

O ano de 2026 promete ser um período de mergulho profundo nas emoções com as três retrogradações de Mercúrio ocorrendo exclusivamente em signos de água. Os fenômenos astrológicos acontecerão em Peixes, Câncer e Escorpião, influenciando diretamente a comunicação, a intuição e as relações pessoais. Prepare-se para revisar sentimentos e ter mais cuidado com o que não é dito.

A primeira retrogradação será em Peixes, de 26 de fevereiro a 20 de março. A segunda ocorre em Câncer, entre 29 de junho e 23 de julho. A última do ano acontece em Escorpião, de 24 de outubro a 13 de novembro. Cada período terá suas particularidades, mas todos pedem atenção redobrada com mal-entendidos e decisões baseadas apenas no calor do momento.

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O que esperar de cada fase

Durante a retrogradação em Peixes, a sensibilidade estará à flor da pele. Haverá uma tendência maior a enganos e a idealizações que podem levar a frustrações. O ideal é usar essa fase para atividades criativas e espirituais, evitando fechar negócios importantes ou iniciar projetos que exijam clareza e objetividade.

Já o período em Câncer voltará as atenções para o lar, a família e o passado. Assuntos mal resolvidos com parentes podem vir à tona, exigindo conversas cuidadosas para evitar brigas. É um bom momento para organizar a casa, rever fotos antigas e reconectar-se com suas raízes, mas péssimo para assinar contratos de aluguel ou comprar imóveis.

Por fim, Mercúrio retrógrado em Escorpião trará à tona segredos e questões de poder. A comunicação pode se tornar mais intensa e investigativa. Desconfianças e crises de ciúme podem surgir nos relacionamentos. O período é favorável para terapia e autoconhecimento, mas desaconselhável para discussões financeiras sobre heranças ou investimentos conjuntos.

Como se proteger e aproveitar os períodos

Embora os trânsitos de Mercúrio retrógrado sejam vistos como desafiadores, eles oferecem ótimas oportunidades para revisão e ajuste de rotas. Algumas atitudes simples podem ajudar a atravessar essas fases com mais tranquilidade e sabedoria.

Revise tudo: leia e releia e-mails, mensagens e contratos antes de enviar ou assinar. Falhas de comunicação são comuns.

Faça backups: salve arquivos importantes do computador e do celular. Problemas com eletrônicos podem ocorrer com mais frequência.

Adie grandes decisões: evite comprar eletrônicos, veículos ou iniciar projetos de grande porte. Se for inevitável, verifique todos os detalhes.

Tenha paciência extra: atrasos em voos, no trânsito e em entregas são esperados. Respire fundo e recalcule a rota, se necessário.

Olhe para o passado: aproveite para reavaliar planos, finalizar tarefas pendentes e refletir sobre suas emoções e relacionamentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.