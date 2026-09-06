Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/09/2026

O domingo trará uma energia de escolhas, movimento e busca por clareza. Enquanto algumas cartas do tarot apontam para conquistas e novos começos, outras pedem atenção às inseguranças, aos encerramentos e à necessidade de agir com mais equilíbrio. O dia favorecerá quem conseguir unir intuição e objetividade, reconhecendo o que precisa ser transformado sem perder de vista as oportunidades que surgirem.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 7 de Copas

O ariano deverá evitar idealizar pessoas ou situações e procurar enxergar os sentimentos com mais clareza (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “7 de Copas” traz muitas possibilidades, mas também pode deixar você em dúvida sobre qual caminho escolher. No amor, será importante evitar idealizar pessoas ou situações e procurar enxergar os sentimentos com mais clareza. Na carreira, será necessário priorizar o que realmente poderá se concretizar. Na saúde, organize a mente e não se sobrecarregue com preocupações. Entre amigos, tenha cuidado com expectativas exageradas e prefira relações que demonstrem sinceridade nas atitudes.

Touro Rei de Copas

A diplomacia do taurino será uma qualidade importante para resolver questões e manter boas relações na carreira (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” favorece a maturidade emocional e o equilíbrio para lidar com situações delicadas. No amor, você poderá demonstrar afeto com mais segurança e profundidade. Na carreira, sua diplomacia será uma qualidade importante para resolver questões e manter boas relações. Na saúde, cuide das emoções e encontre momentos de tranquilidade. Entre amigos, alguém poderá procurar seu conselho, e sua capacidade de ouvir será especialmente valorizada.

Gêmeos O Carro

Uma atitude mais decidida poderá fazer uma relação avançar na vida do geminiano (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “O Carro” coloca você em movimento e mostra que a determinação será fundamental para alcançar aquilo que deseja. No amor, uma atitude mais decidida poderá fazer uma relação avançar. Na carreira, iniciativa e foco favorecerão conquistas e novas oportunidades. Na saúde, atividades físicas ajudarão a canalizar a energia do dia. Entre amigos, você poderá assumir a liderança de planos, encontros ou viagens, movimentando a vida social.

Câncer 5 de Ouros

O canceriano deverá cuidar do corpo e do emocional com atenção (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” traz uma sensação momentânea de falta, insegurança ou afastamento, mas lembra que você não precisa enfrentar tudo sozinho(a). No amor, procure não interpretar distância como falta de sentimento. Na carreira, uma preocupação financeira poderá exigir mais planejamento. Na saúde, cuide do corpo e do emocional com atenção. Entre amigos, permita-se pedir ajuda e perceba quem está verdadeiramente disposto a oferecer apoio.

Leão A Morte

Mudanças poderão abrir espaço para novas possibilidades na carreira do leonino (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “A Morte” anuncia transformação e encerramento de uma fase que já cumpriu seu papel. No amor, uma dinâmica antiga precisará ser deixada para trás para que algo mais saudável possa nascer. Na carreira, mudanças poderão abrir espaço para novas possibilidades. Na saúde, abandonar hábitos que não fazem bem será importante. Entre amigos, algumas relações poderão mudar naturalmente, aproximando você de pessoas mais alinhadas com seu momento atual.

Virgem A Justiça

O virginiano deverá equilibrar rotina, descanso e responsabilidades (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “A Justiça” pede equilíbrio, responsabilidade e decisões baseadas na realidade. No amor, conversas francas poderão colocar uma relação em seu devido lugar. Na carreira, suas escolhas e atitudes tenderão a trazer consequências proporcionais ao que foi construído. Na saúde, procure equilibrar rotina, descanso e responsabilidades. Entre amigos, seja justo(a) nas suas avaliações e evite julgamentos precipitados antes de conhecer todos os lados de uma situação.

Libra A Sacerdotisa

A intuição do libriano poderá revelar sentimentos que ainda não foram expressos (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “A Sacerdotisa” o(a) convida a observar mais e falar menos, confiando na própria percepção. No amor, sua intuição poderá revelar sentimentos que ainda não foram expressos. Na carreira, será melhor analisar cuidadosamente as informações antes de tomar decisões. Na saúde, momentos de silêncio e descanso mental serão importantes. Entre amigos, nem tudo precisa ser compartilhado imediatamente. Portanto, preserve sua privacidade e observe quem realmente merece sua confiança.

Escorpião 8 de Ouros

Pequenos gestos do escorpiano poderão fortalecer muito mais uma relação do que grandes promessas (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “8 de Ouros” destaca dedicação, aperfeiçoamento e resultados construídos por meio da constância. No amor, pequenos gestos poderão fortalecer muito mais uma relação do que grandes promessas. Na carreira, seu esforço e sua competência tenderão a ser reconhecidos. Na saúde, manter hábitos consistentes fará diferença. Entre amigos, colaborar em projetos ou atividades poderá fortalecer vínculos e aproximar você de pessoas com interesses semelhantes aos seus.

Sagitário Ás de Paus

Uma ideia poderá despertar motivação e abrir caminho para um projeto promissor na carreira do sagitariano (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” acende entusiasmo, desejo e vontade de começar algo novo. No amor, uma atração intensa poderá surgir ou reacender a paixão em uma relação. Na carreira, uma ideia poderá despertar motivação e abrir caminho para um projeto promissor. Na saúde, aproveite a disposição para movimentar o corpo, sem ultrapassar seus limites. Entre amigos, convites e experiências espontâneas poderão deixar o dia mais animado.

Capricórnio 3 de Ouros

Dividir responsabilidades ajudará o capricorniano a evitar sobrecarga (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” mostra que parceria e colaboração serão fundamentais para avançar. No amor, construir planos em conjunto poderá fortalecer a relação. Na carreira, o trabalho em equipe tenderá a trazer reconhecimento e bons resultados. Na saúde, dividir responsabilidades ajudará a evitar sobrecarga. Entre amigos, projetos compartilhados e troca de conhecimentos poderão aproximá-lo(a) de pessoas que têm objetivos em comum.

Aquário 6 de Paus

O aquariano poderá receber uma demonstração de admiração ou perceber que alguém está valorizando mais sua presença (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “6 de Paus” traz reconhecimento, confiança e sensação de vitória depois de um período de esforço. No amor, você poderá receber uma demonstração de admiração ou perceber que alguém está valorizando mais sua presença. Na carreira, haverá possibilidade de elogios e reconhecimento. Na saúde, a autoestima elevada poderá contribuir para sua disposição. Entre amigos, comemorações e boas notícias poderão colocar você em evidência de maneira positiva.

Peixes Ás de Espadas

Uma conversa sincera poderá mudar completamente a maneira como o pisciano enxerga uma relação (Imagem: denayunebgt | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” traz clareza, decisões e verdades que ajudarão a cortar dúvidas. No amor, uma conversa sincera poderá mudar completamente a maneira como você enxerga uma relação. Na carreira, uma decisão objetiva ou uma nova ideia poderá abrir um caminho importante. Na saúde, organize os pensamentos e evite alimentar preocupações desnecessárias. Entre amigos, falar com transparência ajudará a resolver mal-entendidos e deixar tudo mais leves.