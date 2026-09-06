Tarot semanal: previsão para os signos de 07 a 13 de setembro de 2026

Esta semana será marcada por coragem, planejamento, reflexão e novos começos. Conforme as cartas do tarot, o período favorecerá conquistas profissionais, parcerias, organização financeira e momentos de harmonia nos relacionamentos. Para isso, contudo, será necessário refletir antes de agir, reconhecer os próprios talentos e permanecer aberto às oportunidades de renovação.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
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Áries 7 de Paus
A carta 7 de paus pede firmeza e confiança nas suas escolhas. Você poderá enfrentar cobranças ou desafios, mas terá força para defender aquilo em que acredita. Portanto, não recue diante de pequenas dificuldades.
Touro Rei de Ouros
Segundo a carta Rei de Ouros, estabilidade, segurança e crescimento material estarão em destaque. A semana favorecerá decisões financeiras, trabalho e organização da vida prática. Confie mais naquilo que você já construiu.
Gêmeos 2 de Paus
De acordo com a carta 2 de Paus, novos planos começarão a ganhar forma. Será uma boa semana para pensar no futuro, avaliar possibilidades e escolher qual caminho realmente deseja seguir. Evite permanecer parado(a) por medo de decidir.
Câncer 4 de Paus
Alegria, encontros e boas notícias poderão marcar os próximos dias. A carta 4 de Paus favorece família, amizades, comemorações e momentos de maior estabilidade emocional.
Leão 6 de Paus
Conforme a carta 6 de Paus, reconhecimento e conquistas chegarão para fortalecer sua confiança. Algo pelo qual você vem se dedicando poderá finalmente receber destaque. Aproveite a semana para mostrar seus talentos.
Virgem O Eremita
A semana pedirá mais silêncio, reflexão e organização interna, conforme a carta “O Eremita”. Nem todas as respostas virão de fora. Reserve momentos para pensar com calma antes de tomar decisões importantes.
Libra Rainha de Ouros
Cuidado, prosperidade e segurança estarão presentes nesta semana, segundo a carta Rainha de Ouros. O período irá favorecer assuntos financeiros, organização da casa e atenção às próprias necessidades. Cuide mais daquilo que faz você se sentir bem.
Escorpião O Julgamento
Uma situação do passado poderá retornar para ser finalmente compreendida ou resolvida, revela a carta “O Julgamento”. A semana trará clareza, decisões importantes e possibilidade de recomeço em alguma área da sua vida.
Sagitário 9 de Ouros
Segundo a carta 9 de Ouros, independência e satisfação pessoal estarão em alta. Você poderá perceber com mais clareza o quanto já conquistou. Aproveite para valorizar seus resultados e investir mais em si.
Capricórnio 3 de Ouros
Parcerias, trabalho em equipe e aprendizado serão importantes, mostra a carta 3 de Ouros. A semana irá favorecer projetos profissionais e situações que exigem a união de diferentes talentos para alcançar bons resultados.
Aquário O Louco
Um novo caminho poderá começar de maneira inesperada. A carta O Louco convida você a experimentar algo diferente e sair um pouco da rotina. Tenha coragem para começar, mas mantenha os pés no chão.
Peixes 10 de Copas
De acordo com a carta 10 de Copas, harmonia emocional e boas conexões marcarão a semana. Relacionamentos, família e amizades poderão trazer momentos especiais. Permita-se aproveitar aquilo que está funcionando bem na sua vida.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.