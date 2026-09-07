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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/09/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Será um dia de emoções intensas nos relacionamentos e na rotina (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Será um dia de emoções intensas nos relacionamentos e na rotina (Imagem: Sudarat Thaneerat | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, as emoções estarão à flor da pele e influenciarão a forma como cada nativo lida com relacionamentos, finanças e rotina. Situações familiares, cobranças no trabalho e pequenas divergências poderão despertar reações mais intensas, exigindo calma antes de qualquer atitude. Confira a seguir o que o horóscopo revela para o seu signo!

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Áries

Ilustração do signo de Áries representado pela cabeça de um carneiro branco, com grandes chifres curvados, sobre um fundo circular em tons de azul.

O ariano sentirá uma vontade maior de aproveitar o tempo livre e expressar a criatividade (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

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Nesta segunda-feira, você sentirá uma vontade maior de aproveitar o tempo livre, expressar a criatividade e buscar atividades prazerosas. Por outro lado, emoções intensas poderão interferir na sua maneira de lidar com frustrações e expectativas. Além disso, algumas situações tenderão a despertar inseguranças. Nesse cenário, tente não controlar as reações alheias e escolha o que realmente faz bem para você.

Touro

Ilustração do signo de Touro representado pela cabeça de um touro branco e cinza, com grandes chifres escuros, sobre um fundo circular azul.

O taurino deverá procurar caminhos mais equilibrados para lidar com as questões domésticas (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Ao longo do dia, você poderá se deparar com situações familiares capazes de despertar sentimentos acumulados e exigir mais cuidado na convivência em casa. Inclusive, diferenças de opinião talvez gerem irritação e levem a reações mais intensas, sobretudo quando as próprias necessidades parecerem deixadas de lado. Diante desse contexto, procure caminhos mais equilibrados para lidar com as questões domésticas. 

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos representado por duas figuras humanas de perfil, posicionadas de costas uma para a outra, em tons de branco e cinza, sobre um fundo circular azul.

O geminiano deverá organizar as informações e escolher bem quando abordar assuntos delicados (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, a comunicação pedirá atenção redobrada, pois emoções à flor da pele poderão interferir nas trocas com pessoas próximas. Mal-entendidos tenderão a gerar discussões desnecessárias e a trazer à tona ressentimentos guardados, o que exigirá calma antes de qualquer conclusão. Procure organizar as informações e escolher bem quando abordar assuntos delicados.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer representado por um caranguejo branco e cinza, com grandes pinças levantadas, sobre um fundo circular em tons de azul.

O canceriano deverá agir com organização e autocontrole para preservar a estabilidade (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Uma preocupação maior com a segurança e com a administração dos recursos ganhará força. Nesse contexto, você oscilará entre o desejo de conforto e o receio de perder o que foi conquistado. Ademais, carências emocionais poderão levar a gastos desnecessários e a decisões movidas pela vontade de compensação, o que pedirá cautela. Procure, nesta segunda-feira, agir com organização e autocontrole para preservar a estabilidade.

Leão

Ilustração do signo de Leão representado pela cabeça de um leão branco e cinza, com uma juba volumosa e estilizada, sobre um fundo circular azul.

O leonino poderá se deparar com emoções bem intensas e uma necessidade maior de cuidar da autoestima (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Você poderá se deparar com emoções bem intensas e uma necessidade maior de cuidar da autoestima e estabelecer limites. Além disso, a sensibilidade às atitudes das pessoas ao redor tenderá a aumentar e haverá uma tendência da sua parte a demonstrar independência. Em vez disso, procure observar seus limites físicos e emocionais, cuidando de si sem ignorar quem está por perto. 

Virgem

Ilustração do signo de Virgem representado pelo perfil de uma figura feminina em branco e cinza, com cabelos longos e ondulados, sobre um fundo circular azul.

O virginiano sentirá vontade de se recolher para compreender sentimentos mais aflorados (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de se recolher para compreender sentimentos mais aflorados. Preocupações antigas, inseguranças ou questões mal resolvidas poderão reaparecer, fazendo com que a cobrança consigo e com os outros aumente. Para recuperar o equilíbrio e organizar melhor as emoções, procure investir no silêncio e em autoconhecimento.

Libra

Ilustração do signo de Libra representado por uma balança branca e cinza com dois pratos equilibrados, sobre um fundo circular em tons de azul.

O libriano deverá cuidar da saúde para manter a produtividade (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Ao longo do dia, uma possível tensão surgirá na hora de conciliar as responsabilidades profissionais com as necessidades pessoais. Isso porque situações no trabalho poderão provocar irritação e levar a reações mais diretas, principalmente quando várias expectativas pesarem ao mesmo tempo. Diante desse cenário, procure cuidar da saúde para manter a produtividade sem comprometer a qualidade de vida.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião representado por um escorpião branco e cinza, com pinças abertas e cauda curvada para cima, sobre um fundo circular azul.

O escorpiano deverá buscar clareza nas informações antes de escolher um caminho (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Você possivelmente irá se deparar com situações que exigirão decisões importantes sobre alguns planos; contudo, a intensidade emocional poderá gerar confusão. Inclusive, a impaciência e a irritação talvez apareçam quando algo não acontecer conforme o esperado. Para contornar esse quadro, busque clareza nas informações antes de escolher um caminho e faça ajustes que favoreçam o seu crescimento e os próximos passos.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário representado por um arco branco com uma flecha apontada diagonalmente para cima, sobre um fundo circular em tons de azul.

O sagitariano precisará lidar com temas profundos, ligados à confiança, a recursos compartilhados e a vínculos íntimos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Algumas inseguranças poderão vir à tona, sobretudo diante do medo de perder o controle de uma situação. Neste dia, você precisará lidar com temas profundos, ligados à confiança, a recursos compartilhados e a vínculos íntimos. Busque, nesse cenário, não alimentar suspeitas nem insistir em estratégias já esgotadas. Procure enxergar aquilo que pede transformação e zelar melhor pelos próprios recursos.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio representado pelo perfil de uma cabra branca e cinza, com um grande chifre curvado, sobre um fundo circular azul.

O capricorniano deverá conversar com objetividade e respeitar os próprios limites e os dos outros (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Situações delicadas poderão surgir nos relacionamentos, nas parcerias e no compartilhamento de responsabilidades. Nesse cenário, as emoções poderão ficar mais intensas, aumentando a vontade de controlar as atitudes da outra pessoa. Para evitar desgastes, procure conversar com objetividade, sem exigir respostas imediatas, e respeite tanto os seus limites quanto os do outro.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário representado por uma ânfora branca inclinada, da qual saem formas onduladas que remetem à água, sobre um fundo circular em tons de azul.

O aquariano estará mais sensível às mudanças de humor ao seu redor (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, as relações próximas pedirão mais cuidado, pois você tenderá a reagir de maneira intensa diante das mudanças de humor de quem está ao redor. Essa sensibilidade o(a) ajudará a compreender o outro, mas também poderá aumentar a inclinação a absorver problemas alheios. Procure não responder de forma exagerada a cobranças e a divergências para preservar o equilíbrio emocional.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes representado por dois peixes brancos e cinza posicionados em sentidos opostos, formando uma composição circular sobre um fundo azul.

O pisciano deverá respeitar os próprios limites físicos e emocionais (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)

Ao longo do dia, a rotina pedirá mais organização, já que emoções intensas poderão afetar a produtividade, a disposição e até a percepção sobre as próprias capacidades. Talvez você assuma tarefas demais ou tente resolver tudo depressa, sobretudo ao sentir a pressão de corresponder às expectativas alheias. Em vez disso, procure respeitar os limites físicos e emocionais, bem como fazer ajustes que favoreçam um cotidiano mais equilibrado. 

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 07/09/2026 01:11
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