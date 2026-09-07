Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 07 a 13 de setembro de 2026

A semana favorecerá reorganizações, conversas esclarecedoras e decisões que ajudarão a deixar para trás situações estagnadas (Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Uma nova semana começa, trazendo movimentos importantes, decisões e oportunidades de enxergar situações por uma perspectiva diferente. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, o céu convidará a equilibrar razão e intuição: nem tudo precisará ser resolvido imediatamente, mas alguns sinais não deverão mais ser ignorados.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Áries precisará agir com mais estratégia e evitar decisões impulsivas, especialmente no trabalho, nas finanças e no amor (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A semana pedirá menos impulso e mais estratégia. Você poderá sentir vontade de resolver tudo rapidamente, principalmente no trabalho e nas questões financeiras, mas escolher bem suas batalhas fará toda a diferença. No amor, será importante ter cuidado com respostas dadas no calor do momento.

Palavra da semana: direção.

Conselho: nem toda demora significa que o caminho está fechado.

Touro

Touro passará por renovações e precisará rever situações, relações e compromissos que já não funcionam da mesma forma (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Algumas situações começarão a mostrar que precisam ser atualizadas. Isso poderá envolver trabalho, dinheiro ou até relações que têm entrado no automático. No amor, uma conversa sincera poderá trazer mais segurança. Financeiramente, evite assumir compromissos apenas para agradar outras pessoas.

Palavra da semana: renovação.

Conselho: mudar também pode ser uma forma de preservar aquilo que realmente importa.

Gêmeos

A comunicação de Gêmeos estará favorecida e poderá trazer novas oportunidades profissionais e afetivas (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sua capacidade de conversar, negociar e encontrar alternativas estará favorecida. Uma notícia ou contato poderá movimentar seus planos profissionais. No amor, não deixe que suposições ocupem o lugar do diálogo. Se estiver solteiro(a), alguém interessante poderá surgir por meio de amigos ou das redes sociais.

Palavra da semana: comunicação.

Conselho: pergunte antes de tirar conclusões.

Câncer

Câncer perceberá a necessidade de estabelecer limites e cuidar melhor da própria energia (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá perceber com mais clareza onde está entregando energia demais e recebendo pouco em troca. Será uma semana importante para estabelecer limites sem culpa. No trabalho, organize as prioridades. No amor, procure não carregar sozinho(a) problemas que pertencem ao outro.

Palavra da semana: limites.

Conselho: cuidar de si também é uma escolha espiritual.

Leão

Leão terá oportunidades de retomar planos, avançar em seus objetivos e fortalecer os relacionamentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

A semana favorecerá decisões e retomadas. Algo que parecia parado poderá finalmente apresentar uma oportunidade de avanço. Sua presença estará forte, mas procure não transformar segurança em teimosia. No amor, demonstrações de carinho poderão aproximar ainda mais quem já está ao seu lado.

Palavra da semana: protagonismo.

Conselho: brilhe sem precisar apagar a luz de ninguém.

Virgem

Virgem precisará reorganizar questões emocionais, profissionais e financeiras com mais praticidade (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Será hora de colocar algumas coisas no lugar, inclusive emocionalmente. Pendências profissionais ou financeiras poderão exigir atenção, mas você terá condições de encontrar soluções práticas. No amor, tente não analisar cada palavra ou atitude da outra pessoa.

Palavra da semana: reorganização.

Conselho: nem tudo precisa estar perfeito para começar a dar certo.

Libra

Libra precisará tomar decisões importantes e poderá encontrar boas oportunidades por meio de parcerias (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Uma situação poderá exigir posicionamento. Evitar decidir apenas prolongará uma dúvida que já vem ocupando espaço demais. No campo profissional, boas parcerias poderão surgir. No amor, relações verdadeiras ganharão força quando houver reciprocidade.

Palavra da semana: escolhas.

Conselho: escolher também significa abrir mão daquilo que já não combina com você.

Escorpião

Escorpião compreenderá melhor sentimentos profundos e poderá encerrar ciclos que já cumpriram seu papel (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sentimentos profundos poderão vir à tona, trazendo respostas sobre situações que você está tentando compreender. Use essa percepção para encerrar ciclos, e não para alimentar ressentimentos. No trabalho, aja com discrição diante de novos projetos.

Palavra da semana: transformação.

Conselho: algumas portas se fecham porque você já aprendeu o que precisava naquele lugar.

Sagitário

Sagitário terá novidades na rotina e poderá viver novas experiências, mas precisará controlar os gastos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Novidades poderão movimentar sua rotina. Convites, contatos, estudos ou planos de viagem ganharão destaque. Financeiramente, tenha atenção aos gastos motivados pelo entusiasmo. No amor, a semana favorecerá a leveza e momentos diferentes ao lado de quem você gosta.

Palavra da semana: expansão.

Conselho: explore novos caminhos, mas não perca de vista aquilo que deseja construir.

Capricórnio

Capricórnio começará a perceber os resultados dos seus esforços e precisará demonstrar melhor os seus sentimentos (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Resultados começarão a aparecer, especialmente em assuntos nos quais você vem trabalhando há algum tempo. Não desanime se ainda não estiver exatamente onde gostaria. No amor, tente demonstrar mais aquilo que sente, em vez de esperar que a outra pessoa perceba sozinha.

Palavra da semana: construção.

Conselho: o que é sólido costuma ser construído aos poucos.

Aquário

Aquário sentirá vontade de mudar situações limitadoras, mas precisará avaliar bem as escolhas antes de agir (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Você poderá sentir necessidade de romper com padrões ou situações muito limitadoras. Antes de tomar decisões definitivas, avalie se está buscando uma mudança ou apenas tentando fugir de uma pressão momentânea. No amor, respeitar os espaços individuais fortalecerá as relações.

Palavra da semana: liberdade.

Conselho: a verdadeira liberdade também exige responsabilidade pelas próprias escolhas.

Peixes

A intuição de Peixes estará mais aguçada e poderá ajudá-lo a encontrar respostas no trabalho e no amor (Imagem: Daryaart9 | Shutterstock)

Sua sensibilidade estará especialmente aguçada. Sonhos, coincidências e percepções poderão trazer pistas importantes, mas procure equilibrar a intuição com a realidade. No trabalho, confie mais nas suas capacidades. No amor, os sentimentos poderão se aprofundar, e conversas importantes poderão trazer esclarecimentos.

Palavra da semana: intuição.

Conselho: escute sua intuição, mas mantenha os pés no chão.

Energia geral da semana

De 07 a 13 de setembro, a palavra-chave será movimento. A semana favorecerá reorganizações, conversas esclarecedoras e decisões que ajudarão a deixar para trás situações estagnadas.

Nem sempre o novo chega fazendo barulho. Às vezes, ele começa com uma mudança de pensamento, um limite finalmente colocado ou a coragem de dizer: por aqui eu não quero mais seguir.

Por Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.