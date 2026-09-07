Seu pet tem uma pessoa favorita? Confira os fatores que influenciam o vínculo com os humanos

Cada interação pode contribuir para a construção de uma relação de confiança entre o animal e o tutor (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Alguns pets parecem ter uma preferência clara por determinada pessoa da família. O cachorro que acompanha o tutor por todos os cômodos da casa, o gato que busca sempre a mesma companhia… esses comportamentos podem ser interpretados como sinais de uma relação mais próxima e costumam despertar a dúvida: será que os animais realmente têm uma pessoa favorita?

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, Nayma Picanço, cães e gatos são capazes de desenvolver vínculos afetivos com as pessoas com quem convivem, embora a forma de demonstrar esse apego possa variar entre as espécies e até entre indivíduos. “Os animais estabelecem relações com base nas experiências e interações que têm ao longo da convivência. Rotina, cuidados e experiências positivas contribuem para o fortalecimento desses laços”, explica.

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Segundo a especialista, demonstrar preferência por uma pessoa não significa necessariamente rejeitar os demais integrantes da casa. Muitas vezes, o comportamento está relacionado à forma como o pet se sente mais confortável e seguro no ambiente.

O mais importante é que a relação entre tutores e pets seja construída com respeito e atenção às necessidades dos animais. “Os vínculos são resultado de uma convivência baseada em confiança, previsibilidade e experiências positivas. Cada pet encontra sua própria maneira de demonstrar afeto e criar conexões com as pessoas ao seu redor”, ressalta.

A seguir, a docente destaca alguns fatores que influenciam a formação desses vínculos. Confira!

1. A convivência diária faz diferença

Pessoas que participam da rotina do animal, oferecendo alimentação, momentos de interação e cuidados frequentes, costumam ter mais oportunidades de fortalecer o vínculo com o pet.

2. Experiências positivas contribuem para a aproximação

Brincadeiras, passeios, carinho e interações respeitosas ajudam a construir associações positivas e podem favorecer a formação de laços mais próximos.

A personalidade do animal também influencia a forma como ele demonstra afeto e cria vínculos (Imagem: voronaman | Shutterstock)

3. Cada animal tem sua própria personalidade

Assim como os seres humanos, cães e gatos apresentam características individuais. Alguns são mais sociáveis e demonstram afeto com várias pessoas, enquanto outros tendem a estabelecer relações mais seletivas.

4. A comunicação também influencia a relação

Os animais aprendem a reconhecer padrões de voz, comportamento e linguagem corporal das pessoas com quem convivem, o que contribui para a construção de relações de confiança.

5. O vínculo pode mudar ao longo do tempo

As preferências e interações dos pets não são necessariamente permanentes. Mudanças na rotina, novas experiências e alterações na dinâmica familiar podem influenciar a forma como os animais se relacionam com as pessoas.

Por Leticia Zuim Gonzalez