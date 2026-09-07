Estes signos sabem demonstrar carinho: veja como cada um expressa o amor

Embora sejam considerados os signos mais carinhosos do zodíaco, cada um deles demonstra o seu amor de forma única (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nem todo mundo demonstra amor da mesma maneira. Enquanto algumas pessoas gostam de falar abertamente sobre o que sentem, outras preferem expressar carinho por meio de atitudes, cuidado, presença ou pequenos gestos no dia a dia. Inclusive, a astrologia pode ajudar a entender esse cenário.

Alguns signos são naturalmente mais expansivos e fazem questão de declarar seus sentimentos. Outros podem parecer mais discretos, mas demonstram amor ao cuidar, ajudar e permanecer por perto quando você mais precisa. Seja como for, alguns nativos se destacam quando o assunto é expressar carinho. A seguir, veja quais são!

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1. Câncer

O nativo de Câncer gosta de criar momentos de intimidade e oferecer colo para pessoa amada (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Câncer é um dos signos mais associados ao cuidado e à demonstração de afeto. Quando gosta de alguém, tende a querer estar por perto, saber como a pessoa está e participar de sua vida. Demonstra amor preparando algo especial, oferecendo colo, lembrando de detalhes e criando momentos de intimidade. Para esse nativo, cuidar também é uma forma de dizer eu te amo.

2. Touro

O afeto do nativo de Touro costuma estar ligado à segurança emocional (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Touro demonstra carinho principalmente por meio da presença e das atitudes. É o tipo de pessoa que pode não fazer grandes declarações o tempo todo, mas estará ao lado de quem ama quando for necessário. Também gosta de proporcionar conforto, preparar uma boa refeição, oferecer um presente ou criar momentos prazerosos a dois. Seu afeto costuma ser constante e muito ligado à segurança emocional.

3. Leão

O nativo de Leão gosta de surpreender a pessoa amada com presentes, elogios e demonstrações públicas de carinho (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Leão não costuma esconder quando gosta de alguém. É generoso, caloroso e gosta de fazer a pessoa amada se sentir especial. Pode surpreender com presentes, elogios, declarações e demonstrações públicas de carinho. Quando está apaixonado, quer celebrar a relação e faz questão de mostrar ao outro o quanto ele é importante.

4. Peixes

O nativo de Peixes demonstra o amor por meio da empatia e da disponibilidade afetiva (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Peixes vive o amor de maneira bastante emocional e costuma demonstrar seus sentimentos com sensibilidade. Pode escrever mensagens carinhosas, fazer surpresas românticas ou simplesmente perceber quando alguém precisa de acolhimento. É um signo que tende a se envolver profundamente e valoriza muito a conexão emocional. Quando ama, costuma manifestar por meio da empatia e da disponibilidade afetiva.

5. Libra

O nativo de Libra tende a mostrar carinho por meio da atenção que dedica à pessoa amada (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Libra demonstra amor buscando agradar e manter a harmonia na relação. Gosta de criar momentos especiais, fazer elogios, cuidar da aparência para o encontro e transformar situações simples em experiências agradáveis. Também valoriza o diálogo e tende a mostrar carinho por meio da atenção que dedica à pessoa amada. Para o libriano, estar em sintonia é uma das maiores formas de afeto.

6. Sagitário

Quando realmente gosta de alguém, o nativo de Sagitário quer incluir essa pessoa em sua rotina (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Sagitário pode não ser o signo mais meloso do zodíaco, mas demonstra amor convidando a pessoa para fazer parte de suas aventuras. Compartilhar experiências, viajar, conhecer lugares novos, rir juntos e viver histórias são formas importantes de provar seus sentimentos. Quando realmente gosta de alguém, quer incluir essa pessoa em seu mundo e mostrar a ela novas possibilidades.

7. Escorpião

O amor do nativo de Escorpião é demonstrado por meio da lealdade, da intimidade e da proteção (Imagem: eto100ya | Shutterstock)

Escorpião demonstra afeto de maneira intensa e profunda. Pode não revelar tudo imediatamente, mas, quando desenvolve confiança, entrega-se emocionalmente e cria uma conexão muito forte. Ele mostra carinho por meio da lealdade, da intimidade e da proteção. Para esse signo, estar verdadeiramente presente e permitir que alguém conheça seu lado mais vulnerável são formas sinceras de declarar amor.