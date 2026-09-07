Por que a bolsa do vombate é virada para trás? Conheça essa e outras curiosidades sobre o animal 

Os vombates estão entre os animais mais curiosos da fauna australiana. O Vombatus ursinus, conhecido como vombate-de-nariz-pelado ou vombate-comum, é um marsupial herbívoro de corpo robusto, pernas curtas e fortes e garras adaptadas para cavar. Apesar da aparência que pode lembrar a de um pequeno urso, ele não tem parentesco próximo com esses mamíferos. Na verdade, pertence à família Vombatidae e é o único representante vivo do gênero Vombatus.

Encontrado principalmente no sudeste da Austrália, incluindo a Tasmânia, esse animal habita florestas temperadas, áreas de vegetação aberta e regiões com terrenos adequados para a construção de tocas. Os adultos geralmente medem cerca de um metro de comprimento e podem pesar de 20 a 40 quilos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Abaixo, confira algumas curiosidades sobre o vombate!

1. Produz fezes em formato de cubo

Uma das características mais famosas do vombate é bastante incomum: suas fezes apresentam um formato semelhante ao de pequenos cubos. Essa forma começa a ser produzida ainda dentro do intestino, e não apenas quando as fezes deixam o organismo. Diferentes regiões da parede intestinal apresentam propriedades distintas e, durante as contrações, ajudam a moldar as superfícies e os cantos das fezes.

2. É um excelente escavador

O corpo compacto e musculoso do vombate é muito bem adaptado à escavação. Ele possui membros fortes, patas largas e garras resistentes, características que permitem remover grandes quantidades de terra para construir suas tocas. As patas dianteiras realizam boa parte desse trabalho, enquanto o formato robusto do corpo facilita a movimentação pelos túneis subterrâneos. As tocas funcionam como importantes locais de descanso e proteção, principalmente durante os períodos mais quentes do dia.

3. Suas tocas podem atingir dezenas de metros

Por trás de uma entrada relativamente discreta pode existir uma estrutura subterrânea surpreendentemente extensa. As tocas construídas pelos vombates podem alcançar dezenas de metros de comprimento, apresentar diferentes passagens e ter mais de uma entrada. Esses abrigos costumam ser escavados em terrenos que oferecem condições adequadas para a construção dos túneis. No interior, as variações de temperatura são menores do que na superfície, proporcionando um ambiente mais protegido contra o calor ou o frio intenso.

Os dentes do vombate crescem durante toda a vida, ajudando o animal a lidar com o desgaste causado pela alimentação rica em vegetais fibrosos (Imagem: Elliot Connor | Pexels)

4. Seus dentes nunca param de crescer

A alimentação do vombate é composta principalmente por vegetais fibrosos, que podem provocar um desgaste considerável nos dentes ao longo do tempo. Para compensar esse processo, seus dentes continuam crescendo durante toda a vida. Os incisivos ajudam a cortar gramíneas e outras partes das plantas, enquanto os demais dentes trituram os alimentos antes da digestão.

5. A bolsa da fêmea é voltada para trás

Assim como acontece com outros marsupiais, o filhote de vombate passa uma parte importante do desenvolvimento dentro da bolsa da mãe. Entretanto, esse animal apresenta uma adaptação especialmente interessante: a abertura da bolsa é direcionada para trás. Essa característica está diretamente relacionada ao hábito de cavar. Enquanto a fêmea utiliza as patas dianteiras para retirar a terra e construir túneis, o posicionamento da bolsa reduz a entrada de solo, gravetos e outros materiais no espaço onde o filhote permanece protegido.

6. Pode caminhar quilômetros em busca de alimento

As pernas curtas e o corpo arredondado podem transmitir a impressão de que o vombate não percorre grandes distâncias, mas esse marsupial consegue caminhar vários quilômetros durante suas atividades. Principalmente à noite, ele deixa a toca para procurar gramíneas, raízes e outros alimentos disponíveis em seu território. Durante esse período, pode passar várias horas pastando e percorrendo caminhos conhecidos entre os abrigos e as áreas de alimentação.