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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/09/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

O dia pedirá paciência, equilíbrio e maturidade para aproveitar novas oportunidades (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia pedirá paciência, equilíbrio e maturidade para aproveitar novas oportunidades (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para esta terça-feira, o tarot revela uma energia de sensibilidade, movimento e novas oportunidades. O dia favorecerá conexões afetivas, conquistas e trocas equilibradas, mas também pedirá paciência, estratégia e cuidado com aquilo que você decide preservar. Entre avanços e momentos de cautela, as cartas mostram que ouvir a intuição e agir com maturidade será essencial para aproveitar melhor as oportunidades.

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Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Rainha de Copas

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Áries em branco, centralizado na parte superior. O ícone é formado por duas linhas curvas que se abrem para os lados, lembrando os chifres de um carneiro, e apresenta um suave efeito luminoso violeta. Na parte inferior, aparece a palavra aries em letras brancas.
O ariano fortalecerá os vínculos afetivos ao seguir a intuição e expressar os sentimentos com sensibilidade (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Rainha de Copas” coloca as emoções e a intuição em destaque, ajudando você a compreender melhor o que sente e o que deseja. No amor, o carinho e a sensibilidade favorecerão aproximações sinceras. Na carreira, sua capacidade de compreender as pessoas poderá facilitar acordos e decisões. Na saúde, cuide do emocional e reserve momentos para desacelerar. Entre amigos, sua presença acolhedora fará diferença para quem precisar de apoio ou de uma conversa sincera.

Touro Ás de Paus

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Touro em branco. O ícone apresenta um círculo encimado por duas linhas curvas semelhantes a chifres, com pontos de luminosidade violeta ao redor. A palavra taurus aparece em branco na parte inferior.
O taurino encontrará entusiasmo para iniciar atividades e poderá transformar ideias em oportunidades (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” acende entusiasmo, criatividade e vontade de começar algo novo. No amor, uma atração poderá ganhar força ou uma relação recuperar a paixão. Na carreira, uma ideia poderá se transformar em um projeto promissor. Na saúde, aproveite a disposição para movimentar o corpo e renovar sua energia. Entre amigos, convites inesperados e programas diferentes poderão deixar o dia mais animado e aproximar você de novas pessoas.

Gêmeos O Carro

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Gêmeos em branco, formado por duas linhas verticais paralelas ligadas por traços curvos nas partes superior e inferior. Pequenos pontos luminosos violetas destacam o desenho. A palavra gemini aparece em branco na parte inferior.
O geminiano avançará com determinação ao assumir o controle dos próprios caminhos (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “O Carro” indica avanço, determinação e capacidade de assumir o controle dos próprios caminhos. No amor, uma atitude mais decidida poderá fazer uma relação evoluir. Na carreira, foco e iniciativa ajudarão você a alcançar uma meta importante. Na saúde, canalize a energia em atividades que movimentem o corpo, mas sem exagerar. Entre amigos, você poderá tomar a frente de um encontro, uma viagem ou um plano que estava sendo adiado.

Câncer Pajem de Espadas

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Câncer em branco, composto por duas formas circulares posicionadas em sentidos opostos e conectadas por linhas curvas. O símbolo possui pontos de brilho violeta, enquanto a palavra cancer aparece em branco na parte inferior.
O canceriano terá conversas e descobertas importantes, mas precisará ter cuidado com fofocas e interpretações precipitadas (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” movimenta conversas, mensagens e descobertas, pedindo atenção ao que é dito e ao que permanece nas entrelinhas. No amor, uma conversa poderá despertar curiosidade ou esclarecer uma dúvida. Na carreira, novas informações o(a) ajudarão a tomar decisões melhores. Na saúde, evite alimentar excesso de pensamentos e preocupações. Entre amigos, cuidado com fofocas e interpretações precipitadas, pois nem tudo o que chega aos seus ouvidos corresponde à realidade.

Leão 3 de Copas

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Leão em branco, formado por linhas curvas que criam uma pequena espiral de um lado e uma curva maior do outro. O desenho apresenta um efeito luminoso violeta em alguns pontos. Na parte inferior, aparece a palavra leo em branco.
O leonino viverá um dia de alegria, encontros e momentos que fortalecerão os vínculos (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “3 de Copas” traz alegria, encontros e uma energia de celebração. No amor, momentos descontraídos favorecerão a aproximação e poderão reacender o entusiasmo. Na carreira, contatos e amizades poderão contribuir para novas oportunidades. Na saúde, lazer e boas companhias ajudarão a renovar suas energias. Entre amigos, o dia será especialmente favorável para reencontros, comemorações e conversas que fortalecerão vínculos.

Virgem A Temperança

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Virgem em branco, formado por linhas verticais curvas e uma extremidade que cria uma espécie de laço. Pontos de luz violeta aparecem ao redor do ícone, e a palavra virgo está escrita em branco na parte inferior.
O virginiano manterá a harmonia ao agir com equilíbrio, paciência e compreensão (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio, paciência e capacidade de encontrar o meio-termo diante das situações. No amor, diálogo e compreensão ajudarão a manter a harmonia. Na carreira, agir sem pressa permitirá tomar decisões mais consistentes. Na saúde, moderação entre trabalho, descanso e alimentação será importante. Entre amigos, você poderá assumir o papel de mediador e ajudar a resolver diferenças sem alimentar conflitos.

Libra O Imperador

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Libra em branco. O desenho apresenta um arco central apoiado sobre um traço horizontal, acompanhado por outra linha horizontal logo abaixo. O símbolo possui pequenos efeitos de luz violeta, e a palavra libra aparece em branco na parte inferior.
O libriano demonstrará firmeza e organização, favorecendo a liderança, a segurança e a estabilidade (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “O Imperador” traz firmeza, organização e necessidade de estabelecer limites claros. No amor, você poderá buscar mais segurança e estabilidade. Na carreira, sua postura responsável favorecerá liderança e reconhecimento. Na saúde, criar uma rotina mais estruturada poderá melhorar seu bem-estar. Entre amigos, esteja disponível para ajudar, mas evite querer controlar as escolhas ou comportamentos das pessoas ao seu redor.

Escorpião A Estrela

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Escorpião em branco, formado por linhas verticais curvas e uma extremidade alongada que termina em uma seta, remetendo à cauda do animal. O ícone apresenta um brilho violeta e, abaixo dele, aparece a palavra scorpio em branco.
O escorpiano renovará a esperança e encontrará acolhimento em relações verdadeiras (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “A Estrela” renova a esperança e mostra que algo poderá começar a fazer mais sentido depois de um período de incertezas. No amor, a energia do dia favorecerá cura, confiança e novas conexões. Na carreira, inspirará projetos criativos e perspectivas mais otimistas. Na saúde, cuidar da mente e recuperar a confiança em si será importante. Entre amigos, relações sinceras poderão trazer acolhimento e lembrar você de que não precisa atravessar tudo sozinho(a).

Sagitário 4 de Ouros

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Sagitário em branco, representado por uma seta diagonal apontando para o canto superior direito e atravessada por um pequeno traço. Pontos de brilho violeta destacam algumas partes do símbolo. A palavra sagittarius aparece em branco na parte inferior.
O sagitariano deverá agir com cautela para preservar o que conquistou, sem deixar que o apego impeça novas experiências (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “4 de Ouros” pede atenção à necessidade de segurança e ao medo de perder aquilo que você conquistou. No amor, evite controlar excessivamente a relação ou fechar-se emocionalmente. Na carreira, será importante preservar recursos e agir com prudência. Na saúde, procure não acumular tensão por querer controlar tudo. Entre amigos, valorize quem demonstra lealdade, mas não permita que o apego impeça novas experiências e conexões.

Capricórnio Rei de Copas

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Capricórnio em branco, composto por linhas curvas que formam uma figura estilizada com uma volta oval na lateral direita. O desenho apresenta pontos de luz violeta e a palavra capricorn em branco na parte inferior.
O capricorniano lidará com situações intensas de maneira equilibrada e madura (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” mostra maturidade emocional e capacidade de agir com equilíbrio mesmo diante de situações intensas. No amor, uma conversa profunda poderá fortalecer a confiança. Na carreira, sua diplomacia ajudará a lidar com pessoas e resolver questões delicadas. Na saúde, cuidar das emoções será fundamental para manter o equilíbrio geral. Entre amigos, alguém poderá procurar você em busca de conselhos, acolhimento ou uma visão mais madura sobre uma situação.

Aquário 6 de Ouros

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Aquário em branco, representado por duas linhas onduladas paralelas. O desenho apresenta um discreto brilho violeta em alguns pontos, e a palavra aquarius aparece em letras brancas na parte inferior.
O aquariano fortalecerá suas relações por meio da reciprocidade e do apoio mútuo (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” fala sobre reciprocidade, generosidade e equilíbrio nas trocas. No amor, dar e receber afeto de maneira equilibrada fortalecerá a relação. Na carreira, uma ajuda, parceria ou oportunidade poderá chegar por meio de alguém. Na saúde, procure respeitar seus limites e não gastar energia além do necessário. Entre amigos, o dia favorecerá apoio mútuo e mostrará que boas relações são construídas quando existe disposição para oferecer e receber.

Peixes 9 de Paus

Imagem com fundo roxo-escuro e o símbolo astrológico de Peixes em branco, composto por duas linhas curvas verticais voltadas para lados opostos e ligadas por um traço horizontal central. O símbolo possui um efeito luminoso violeta, enquanto a palavra pisces aparece em branco na parte inferior.
O pisciano encontrará força para superar uma etapa cansativa, mas precisará respeitar seus limites e não se fechar para novas possibilidades (Imagem: uladz_a | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra resistência e perseverança, mas também pede cuidado para não viver sempre na defensiva. No amor, experiências passadas poderão fazer você levantar barreiras, mas será importante não impedir novas possibilidades. Na carreira, sua persistência ajudará a superar uma etapa cansativa. Na saúde, respeite seus limites e dê ao corpo tempo para recuperar energia. Entre amigos, selecione bem suas companhias, sem permitir que antigas decepções o(a) impeçam de confiar novamente.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 08/09/2026 04:11
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