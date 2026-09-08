Alugou um apartamento? Veja como deixá-lo mais aconchegante sem fazer obras

Pequenas mudanças no ambiente fazem toda a diferença para o conforto e para a forma como você se sente em casa (Imagem: Divulgação | Vila11jardins) - (crédito: EdiCase)

Alugar um imóvel não significa abrir mão de um espaço com identidade. Pequenas mudanças, simples e reversíveis, podem deixar o apartamento mais aconchegante e com a personalidade de quem vive nele.

“Morar bem não é uma questão de ter ou não um imóvel próprio. Quem aluga merece, sim, um espaço que tenha a sua cara e ofereça conforto de verdade no dia a dia. São as pequenas mudanças que fazem toda a diferença na forma como a gente se sente em casa”, afirma Sandra Nita, arquiteta da Vila 11.

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Pensando nisso, a profissional compartilha 7 dicas práticas para tornar o seu apartamento alugado mais aconchegante. Confira:

1. Aposte em tapetes e almofadas

Tapetes delimitam ambientes, trazem calor ao espaço e são fáceis de trocar ou levar quando você mudar. Almofadas com texturas e cores diferentes transformam o sofá e a cama sem nenhuma intervenção no imóvel.

2. Use quadros e prateleiras para personalizar as paredes

Quadros, fotografias e objetos decorativos podem ser fixados com ganchos e fitas adesivas removíveis, que não danificam a pintura. Prateleiras leves seguem a mesma lógica e adicionam personalidade e funcionalidade ao mesmo tempo.

3. Plantas transformam qualquer canto

Plantas são um dos recursos mais eficientes para trazer vida e aconchego a um espaço. Espécies de baixa manutenção, como suculentas, pothos e samambaias, funcionam bem em apartamentos e não exigem quintal nem luz solar direta.

Luminárias de chão, abajures e fitas de LED com lâmpadas de luz amarelas são alternativas que dispensam obras ou instalações elétricas (Imagem: Divulgação | Vila11jardins)

4. Invista em iluminação

A iluminação muda completamente o clima de um ambiente. Luminárias de chão, abajures e fitas de LED com lâmpadas de luz amarelas, de tonalidade mais quente, são alternativas que dispensam obras ou instalações elétricas e ajudam a criar atmosferas mais aconchegantes do que a iluminação padrão dos tetos.

5. Organize com intenção

Cestos, organizadores e caixas decorativas resolvem o problema da falta de armários e ainda compõem o visual do ambiente. Com eles, um espaço organizado já parece mais acolhedor, independentemente do tamanho.

6. Troque o que é fácil de trocar

Cortinas, capas de almofada, toalhas e jogos de cama são elementos que definem o estilo do ambiente e podem ser substituídos facilmente e sem custo alto. Escolher uma paleta de cores coerente nesses itens já cria uma sensação de harmonia no espaço.

7. Crie cantos com propósito

Um canto de leitura com uma poltrona e um abajur, uma bancada de trabalho bem organizada ou um espaço para plantas e objetos favoritos tornam o apartamento mais pessoal e funcional. Pequenos ambientes dentro do ambiente fazem o espaço parecer mais pensado e habitado.

Por Fernanda Santos