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Culinária

Esse macarrão com carne moída e brócolis é uma opção completa para um jantar nutritivo

Carboidrato, proteína e verdura se combinam em uma receita prática para quem não quer passar horas na cozinha

Macarrão com carne moída e brócolis(Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Macarrão com carne moída e brócolis(Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Preparar um jantar nutritivo no final do dia sem passar horas na cozinha pode parecer uma missão difícil, mas o macarrão com carne moída e brócolis mostra que é possível unir praticidade e sabor. Com carboidrato, proteína e verdura, a receita é preparada em poucas etapas e leva ingredientes acessíveis. Para completar, o gergelim, a cebolinha e a pimenta acrescentam mais sabor ao prato e deixam a receita ainda mais apetitosa.

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Abaixo, confira como fazer essa receita fácil e nutritiva para o jantar!

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Macarrão com carne moída e brócolis

Ingredientes

  • 250 g de talharim integral
  • 400 g de carne moída magra
  • 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de gergelim branco
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada
  • 1/2 pimenta vermelha fatiada e sem sementes
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra. Reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada, mexendo para que fique bem soltinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o gengibre e o brócolis e refogue até a verdura ficar levemente macia. Adicione o macarrão e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e finalize com cebolinha, a pimenta e o gergelim. Sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 08/09/2026 18:41
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