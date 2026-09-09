6 formas de praticar a escuta verdadeira

A escuta verdadeira vai além do silêncio e exige atenção e responsabilidade ao ouvir (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em uma era onde todos parecem ter algo a dizer, prestar atenção no que o outro fala tornou-se um exercício cada vez mais desafiador. Isso porque a escuta verdadeira não se resume a permanecer em silêncio, mas envolve atenção, disposição para compreender e, principalmente, consciência de que nossas experiências não são universais.

Interpretar o pensamento de quem vive ou sente de maneira diferente exige suspender julgamentos, abandonar a necessidade de responder imediatamente e aceitar que nem sempre teremos a mesma convicção, e isso impede o diálogo.

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Segundo o professor Francisco Vilas Boas, doutor em Direito, pós-doutor em Filosofia e autor do livro Eu não tenho lugar de fala, deve-se ter responsabilidade ao ouvir. Precisamos entender contextos distintos e não transformar toda conversa em uma disputa para definir quem tem razão, afirma.

Abaixo, Vilas Boas lista alguns dos caminhos indicados para quem deseja aprender como praticar uma escuta mais consciente. Confira!

1. Reconheça que ninguém parte do mesmo lugar

Cada pessoa chega a uma conversa carregando sua própria história, experiências, referências e condições de vida. Perceber essas diferenças é entender que nem todos ocupam os mesmos lugares e aquilo que parece óbvio para alguém pode ser completamente contrário para quem está diante de outra realidade.

2. Deixe a vaidade e o ego de lado

Uma conversa não precisa ser uma disputa para descobrir quem está certo. Quando abandonamos a necessidade de ter sempre a última palavra, conseguimos acolher ideias que contrariam nossas convicções e até perceber que podemos estar equivocados. Dar espaço para essa possibilidade é também uma forma de amadurecer.

3. Não escute apenas para responder

Há uma diferença entre acompanhar uma conversa e realmente prestar atenção ao que está sendo dito. Em vez de usar o tempo de fala de alguém para ensaiar mentalmente a próxima resposta, tente permanecer presente, observando não apenas as palavras, mas também o sentido por trás delas. Às vezes, compreender vale mais do que responder rapidamente.

Toda experiência é legítima e nem sempre precisa ser contestada (Imagem: Kinga | Shutterstock)

4. Não transforme a experiência do outro em debate

Nem toda história precisa receber uma contestação, uma comparação ou uma explicação. Quando alguém compartilha algo que viveu, a primeira atitude não precisa ser encontrar argumentos para discordar. Entender que aquela experiência é legítima para quem a vivenciou cria um espaço de respeito, mesmo quando as conclusões são distintas.

5. Pergunte antes de concluir

Quando uma opinião parecer estranha, distante ou difícil de compreender, experimente trocar a interpretação imediata pela curiosidade. Uma pergunta sincera pode revelar nuances que um julgamento apressado jamais alcançaria. Antes de presumir o que alguém quis dizer, vale descobrir o que, de fato, ela está tentando expressar.

6. Esteja disposto a se incomodar

Uma conversa verdadeiramente aberta nem sempre será confortável. Há ideias capazes de provocar desconforto, desafiar crenças antigas e colocar algumas certezas em xeque. Em vez de fugir imediatamente dessas sensações, podemos usá-las como oportunidade para refletir, rever conceitos e ampliar nossa maneira de enxergar o mundo.

Por Caroline Arnold