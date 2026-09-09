Como proteger a residência e os animais de estimação durante tempestades - (crédito: huoadg5888/Pixabay)

A aproximação de um novo ciclone extratropical coloca os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste em alerta para tempestades, com previsão de ventos que podem ultrapassar 80 km/h e chuvas intensas. Diante desse cenário, adotar medidas preventivas em casa é fundamental para garantir a segurança da família e também dos animais de estimação, que costumam ficar estressados durante eventos climáticos severos.

Ações simples, realizadas antes da chegada do mau tempo, podem evitar acidentes graves e minimizar prejuízos materiais. A preparação envolve desde a revisão de áreas externas até a criação de um ambiente seguro para os pets, que são sensíveis ao barulho e à mudança de pressão atmosférica.

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Como proteger sua casa antes da tempestade

O primeiro passo é fazer uma vistoria completa nas áreas externas da residência. Recolha ou prenda firmemente qualquer objeto que possa ser arremessado pelo vento, como vasos de plantas, móveis de jardim, ferramentas e brinquedos. Esses itens podem se transformar em projéteis perigosos, capazes de quebrar janelas e danificar estruturas.

Verifique se portas e janelas estão bem fechadas e travadas. Se houver qualquer tipo de fresta ou vidro solto, o ideal é fazer uma vedação provisória para impedir a entrada de vento e água. Em casas com telhados de cerâmica, observe se há telhas soltas ou mal encaixadas que possam se desprender com as rajadas.

Dentro de casa, a principal recomendação é desconectar os aparelhos eletrônicos da tomada. Tempestades com raios aumentam o risco de picos de energia, que podem queimar televisores, computadores e outros equipamentos. Também é importante limpar calhas e ralos para garantir o escoamento adequado da água e evitar alagamentos.

Cuidados essenciais com os animais de estimação

Os animais sentem a chegada de uma tempestade e podem ficar extremamente ansiosos. A recomendação principal é mantê-los dentro de casa, em um ambiente onde se sintam seguros. Escolha um cômodo com poucas janelas, como um banheiro ou um quarto mais isolado, e prepare um local aconchegante com a cama, cobertores e brinquedos.

Para acalmar os pets, feche as cortinas para diminuir o impacto visual dos raios e ligue uma música ambiente ou a televisão para abafar o som dos trovões. Oferecer petiscos e brinquedos interativos ajuda a distrair o animal e a associar o momento a algo positivo. Nunca o repreenda por demonstrar medo, pois isso pode agravar o estresse.

Certifique-se de que cães e gatos estejam com suas coleiras e placas de identificação, com nome e telefone atualizados. Em um momento de pânico, uma porta ou janela aberta por acidente pode resultar em uma fuga. Deixe também um kit preparado com ração, água fresca e qualquer medicamento de uso contínuo que o animal precise.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.