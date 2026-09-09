Cachorro-quente também pode ganhar versões mais saudáveis: veja 3 receitas para o lanche da tarde

Celebrado em 9 de setembro, o Dia do Cachorro-quente homenageia um dos clássicos da comida de rua, conhecido pela variedade de sabores e combinações. Há versões para diferentes paladares, desde o tradicional norte-americano, com salsicha, ketchup e mostarda, até adaptações brasileiras, como o paulista, com purê de batata, e o carioca, que pode levar ovo de codorna. Para quem busca uma alimentação mais equilibrada, também é possível reinventar o lanche com ingredientes nutritivos e combinações mais leves, sem abrir mão do sabor.

A seguir, aprenda a preparar receitas de cachorro-quente saudáveis para o lanche da tarde!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Cachorro-quente de cenoura com abacate

Ingredientes

Cenoura

4 cenouras médias

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de molho tamari

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de alho em pó

Pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Montagem

4 pães de cachorro-quente

Polpa de 1 abacate cortada em meia-lua

1 xícara de chá de alface-crespa picada

1/2 xícara de chá de repolho roxo fatiado

Salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Cenoura

Em água corrente, lave as cenouras e descasque. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as cenouras e cozinhe até ficarem levemente macias, sem perder a firmeza. Desligue o fogo e escorra bem.

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, o molho tamari, a páprica defumada, o alho em pó e a pimenta-do-reino. Passe as cenouras pelo tempero, envolvendo-as por completo. Disponha-as em uma assadeira antiaderente e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Retire do forno e aguarde amornar.

Montagem

Abra os pães e disponha-os em uma frigideira antiaderente com a parte interna voltada para baixo. Leve ao fogo médio até ficarem levemente dourados. Depois, monte o cachorro-quente com a alface, o repolho roxo, a cenoura assada e as fatias de abacate. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

2. Cachorro-quente de lentilha com vinagrete

Ingredientes

Salsicha de lentilha

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1/2 cenoura descascada e ralada

1/4 de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Vinagrete

1 tomate sem sementes e picado

1/4 de cebola-roxa descascada e picada

1/4 de pimentão amarelo sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Montagem

4 pães de cachorro-quente

Folhas de alface-crespa a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a lentilha, a aveia, a cenoura, a cebola, o alho, o azeite de oliva, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa homogênea e firme. Acrescente a salsinha e misture. Transfira a massa para um saco de confeiteiro e distribua em formas de silicione para salsicha. Leve à geladeira por 30 minutos para firmar. Após, aqueça uma frigideira antiaderente com azeite de oliva em fogo médio e doure as salsichas dos dois lados. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, misture o tomate, a cebola-roxa e o pimentão amarelo. Tempere com azeite de oliva, vinagre de maçã, sal, pimenta-do-reino e salsinha. Abra os pães e coloque as folhas de alface. Acomode as salsichas de lentilha e cubra com o vinagrete. Sirva em seguida.

Cachorro-quente de com salsicha grão-de-bico (Imagem: Olga-Ivanova | Shutterstock)

3. Cachorro-quente com salsicha de grão-de-bico

Ingredientes

Salsicha de grão-de-bico

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1/4 de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho pesto

1 xícara de chá de folhas de manjericão fresco

1/4 de xícara de chá de castanhas-do-pará

1 dente de alho descascado e amassado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Ketchup

4 tomates maduros

1/2 cebola descascada e picada

Suco de 1 laranja

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de vinagre de maçã

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Montagem

4 pães de cachorro-quente

Folhas de rúcula a gosto

Modo de preparo

Salsicha de grão-de-bico

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, a farinha de grão-de-bico, o azeite de oliva, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Bata até obter uma massa úmida e uniforme, mas ainda com alguma textura. Transfira a massa para um saco de confeiteiro e distribua em formas de silicione para salsicha. Leve à geladeira por 30 minutos para firmar. Após, aqueça uma grelha e doure as salsichas dos dois lados. Reserve.

Molho pesto

Em um liquidificador, bata as folhas de manjericão, as castanhas-do-pará, o alho, o azeite de oliva e o sal até obter um molho cremoso. Reserve.

Ketchup

Lave o liquidificador e disponha os tomates, o azeite de oliva, o vinagre de maçã e o suco de laranja. Bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e doure. Acrescente o tomate batido, o açúcar mascavo e o sal. Cozinhe por 45 minutos e desligue o fogo.

Montagem

Abra os pães e passe o molho pesto dentro. Adicione as salsichas e as folhas de rúcula. Finalize com o ketchup e sirva em seguida.