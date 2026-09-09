Sem ideia para o jantar? Veja 3 receitas de almôndegas fáceis e ricas em proteínas 

Práticas e versáteis, as almôndegas podem ganhar diferentes versões para tornar o jantar mais variado e saboroso. Preparadas com ingredientes ricos em proteínas, elas também ajudam a incluir na refeição um nutriente importante para a manutenção dos músculos, a formação e reparação dos tecidos e diversas funções do organismo.
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A seguir, veja 3 receitas de almôndegas fáceis e ricas em proteínas para o jantar!
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1. Almôndegas de carne ao molho de tomate
Ingredientes
Almôndegas
- 500 g de patinho moído
- 1 ovo
- 40 g de aveia em flocos finos
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 cebola picada
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Molho
- 500 g de tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 ml de água
- 1/2 colher de chá de orégano
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de azeite
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Almôndegas
Em uma tigela, misture a carne moída, o ovo, a aveia, o alho, a cebola, a páprica, o orégano, a pimenta-do-reino e o sal até obter uma massa uniforme. Modele pequenas almôndegas com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas. Reserve.
Molho de tomate
Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho em fogo médio até ficarem macios. Acrescente o tomate, a água, o orégano e o sal. Misture e cozinhe em fogo médio por cerca de 8 minutos, até o molho começar a encorpar. Coloque as almôndegas no molho, tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, virando-as na metade do tempo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
2. Almôndegas de frango
Ingredientes
- 500 g de peito de frango moído
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o frango moído, o ovo, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a salsinha, a pimenta-do-reino e o sal até obter uma massa homogênea. Modele pequenas almôndegas com as mãos, mantendo tamanhos semelhantes. Disponha as almôndegas em uma assadeira untada com o azeite, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Retire quando estiverem douradas por fora e completamente cozidas no centro. Sirva em seguida.
Dica: sirva com uma salada.
3. Almôndegas de quinoa e lentilha
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada e espremida
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, amasse a lentilha cozida com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros para dar textura. Acrescente a quinoa, a farinha de linhaça, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture até formar uma massa que possa ser modelada. Modele pequenas almôndegas com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 minutos, virando as almôndegas durante o cozimento. Sirva em seguida.