Sem ideia para o jantar? Veja 3 receitas de almôndegas fáceis e ricas em proteínas 

Práticas e versáteis, as almôndegas podem ganhar diferentes versões para tornar o jantar mais variado e saboroso. Preparadas com ingredientes ricos em proteínas, elas também ajudam a incluir na refeição um nutriente importante para a manutenção dos músculos, a formação e reparação dos tecidos e diversas funções do organismo.

A seguir, veja 3 receitas de almôndegas fáceis e ricas em proteínas para o jantar!

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1. Almôndegas de carne ao molho de tomate

Ingredientes

Almôndegas

500 g de patinho moído

moído 1 ovo

40 g de aveia em flocos finos

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 colher de chá de páprica

1 colher de chá de orégano

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho

500 g de tomate picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

100 ml de água

1/2 colher de chá de orégano

1/2 colher de chá de sal

1 colher de sopa de azeite

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Almôndegas

Em uma tigela, misture a carne moída, o ovo, a aveia, o alho, a cebola, a páprica, o orégano, a pimenta-do-reino e o sal até obter uma massa uniforme. Modele pequenas almôndegas com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas. Reserve.

Molho de tomate

Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho em fogo médio até ficarem macios. Acrescente o tomate, a água, o orégano e o sal. Misture e cozinhe em fogo médio por cerca de 8 minutos, até o molho começar a encorpar. Coloque as almôndegas no molho, tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 15 minutos, virando-as na metade do tempo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

Almôndegas de frango (Imagem: David Miller Star | Shutterstock)

2. Almôndegas de frango

Ingredientes

500 g de peito de frango moído

moído 1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Salsinha, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o frango moído, o ovo, a farinha de grão-de-bico, a cebola, o alho, a salsinha, a pimenta-do-reino e o sal até obter uma massa homogênea. Modele pequenas almôndegas com as mãos, mantendo tamanhos semelhantes. Disponha as almôndegas em uma assadeira untada com o azeite, deixando espaço entre elas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Retire quando estiverem douradas por fora e completamente cozidas no centro. Sirva em seguida.

Dica: sirva com uma salada.

3. Almôndegas de quinoa e lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 xícara de chá de quinoa cozida

1/2 xícara de chá de farinha de linhaça

1/2 xícara de chá de abobrinha ralada e espremida

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cominho

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse a lentilha cozida com um garfo, deixando alguns pedaços inteiros para dar textura. Acrescente a quinoa, a farinha de linhaça, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, a pimenta-do-reino e o sal. Misture até formar uma massa que possa ser modelada. Modele pequenas almôndegas com as mãos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e doure as almôndegas. Tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 8 minutos, virando as almôndegas durante o cozimento. Sirva em seguida.