5 filmes que estreiam nos cinemas nesta quinta-feira, 10 de setembro

Os cinemas recebem novidades aguardadas nesta quinta-feira, com estreias que passam por diferentes gêneros e prometem agradar a públicos variados. Entre continuações, aventuras para assistir em família e histórias com propostas distintas, esses cinco filmes ampliam as opções para quem pretende conferir um lançamento nas telonas. A seguir, conheça os detalhes de cada estreia e escolha qual filme incluir na programação.

1. Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor

“Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor” traz Nicole Kidman e Sandra Bullock de volta como as irmãs bruxas Gillian e Sally (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Continuação do clássico cult de 1988, “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor” traz Nicole Kidman e Sandra Bullock de volta como as irmãs Gillian e Sally, muitos anos depois. Elas seguem assombradas pela maldição do clã Owens: não podem se apaixonar, pois todos que amam acabam morrendo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Agora, as feiticeiras precisam enfrentar a sombria maldição que as persegue há séculos e que, mais do que nunca, parece ligada ao possível fim de suas famílias de bruxas. Dirigido por Susanne Bier, o longa de fantasia e romance tem 2h10 de duração e conta ainda com Cassie Bradley e Joey King no elenco.

2. A Maravilhosa Árvore Encantada

Aventura para toda a família, “A Maravilhosa Árvore Encantada” mistura fantasia e o valor dos laços familiares (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

Voltado para toda a família, “A Maravilhosa Árvore Encantada” acompanha uma família moderna que decide se mudar para o campo em busca de um recomeço e de uma forma de se reconectar. Longe das telas e da internet, as crianças passam a explorar o novo lar e os espaços ao redor da casa.

Nessas brincadeiras ao ar livre, elas descobrem algo extraordinário: uma árvore mágica capaz de transportá-las para um mundo fantástico, repleto de moradores excêntricos e aventuras surpreendentes. É durante esses encontros que todos redescobrem o valor de estarem juntos. Dirigido por Ben Gregor, o filme traz Andrew Garfield, Claire Foy e Nonso Anozie no elenco.

3. Código: Vingança

“Código: Vingança” acompanha Jason Statham como um segurança acusado injustamente de assassinato (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

No filme de ação “Código: Vingança”, Jason Statham vive Cole Reed, veterano das Forças Especiais e ex-integrante da polícia de Nova York que, após anos lidando com traumas, passa a trabalhar como segurança particular. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele presencia o assassinato do chefe bilionário e é acusado injustamente pelo crime.

Fugindo das autoridades e determinado a descobrir o verdadeiro culpado, Reed embarca em um navio cargueiro e inicia uma jornada solitária em busca de vingança. Quanto mais avança, mais percebe estar no centro de uma perigosa conspiração internacional. A direção é de Jean-François Richet, com Annabelle Wallis e Roland Møller também no elenco.

4. Dia Oito: O Sopro do Espírito

“Dia Oito: O Sopro do Espírito” acompanha uma jovem influenciadora que reencontra a fé diante da doença da irmã (Imagem: Reprodução digital | Efetta Films)

No drama “Dia Oito: O Sopro do Espírito”, Yira Sandoval é uma jovem influenciadora acostumada aos holofotes e à busca constante por reconhecimento nas redes sociais. Distante da fé e vivendo em meio a conflitos familiares, ela vê a vida virar de cabeça para baixo quando a irmã mais nova é diagnosticada com uma doença incurável.

Desesperada diante da possibilidade de perder a irmã, Yira começa a questionar as próprias convicções e encontra esperança em uma figura inesperada: o Padre Emiliano Tardif, sacerdote canadense conhecido mundialmente por seus supostos dons de cura. Ao acompanhá-lo, ela embarca em uma jornada de fé, dúvidas e descobertas capaz de transformar para sempre seu modo de enxergar a vida. Dirigido por Jose Gomez De Vargas, o longa dominicano traz Juan Ángel, Angeline Monegro e Fahdly Samira no elenco.

5. Blue Lock

“Blue Lock” acompanha uma disputa acirrada para revelar o melhor atacante do futebol japonês (Imagem: Reprodução digital | SATO Company)

Baseado no popular mangá, o live-action “Blue Lock” acompanha a seleção japonesa em um momento delicado: após uma derrota dura na Copa do Mundo, o país precisa se reerguer no futebol. Para isso, é criado um rigoroso programa de treinamento com o objetivo de revelar o melhor atacante do mundo e, enfim, conquistar o título mundial.

Cerca de 300 jovens promissores se destacam e embarcam em uma disputa acirrada para comandar o ataque da seleção. Dirigido por Yusuke Taki, o filme de ação tem 2h08 de duração e traz Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai e Kyôhei Takahashi no elenco.