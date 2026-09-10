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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/09/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

A quinta-feira trará uma energia de decisões, revelações e mudanças importantes (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A quinta-feira trará uma energia de decisões, revelações e mudanças importantes (Imagem: JeannieR | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Segundo o tarot, a quinta-feira trará uma energia de decisões, revelações e mudanças importantes. As cartas mostram oportunidades de renovação, reencontros e movimento, mas também alertam para momentos em que será necessário deixar algo para trás ou simplesmente esperar o tempo certo. O dia pedirá consciência sobre as escolhas e coragem para reconhecer aquilo que já não combina com a fase atual.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries O Julgamento

Símbolo do signo de Áries, os chifres do carneiro, em bege sobre quadrado vinho, com fundo amarelo-palha.
O ariano terá um dia de decisões importantes em diversas áreas da vida (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta O Julgamento marca um momento de despertar, decisões e retomada de situações que precisam ser resolvidas. No amor, uma conversa ou reencontro poderá trazer uma nova compreensão sobre uma relação. Na carreira, você perceberá que chegou a hora de assumir uma decisão importante. Na saúde, escute os sinais do corpo e repense hábitos que precisam ser modificados. Entre amigos, alguém do passado possivelmente reaparecerá e uma relação passará por uma espécie de renovação.

Touro 3 de Copas

Símbolo do signo de Touro, um círculo com chifres, em bege sobre quadrado verde-sálvia, com fundo amarelo-palha.
O taurino terá um dia alegre, de encontros e de energia na vida social (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta 3 de Copas indica alegria, encontros e uma energia muito favorável para a vida social. No amor, momentos leves poderão aproximá-lo(a) de alguém especial ou renovar a cumplicidade em uma relação. Na carreira, contatos e amizades possivelmente abrirão portas interessantes. Na saúde, diversão e boas companhias ajudarão a aliviar tensões. Entre amigos, o dia favorecerá reencontros, comemorações e conversas que fortalecerão vínculos.

Gêmeos 5 de Ouros

Símbolo do signo de Gêmeos, duas colunas paralelas entre traços curvos, em bege sobre quadrado terracota, com fundo amarelo-palha.
O geminiano precisará ter prudência diante de preocupações financeiras (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta 5 de Ouros sugere uma sensação de insegurança ou de estar enfrentando determinada situação sozinho(a), mas lembre que existe ajuda disponível. No amor, será importante evitar interpretar a distância como falta de sentimento. Na carreira, uma preocupação financeira poderá exigir mais organização e prudência. Na saúde, cuide do emocional e não ignore sinais de cansaço. Entre amigos, permita-se pedir apoio e perceba quem realmente está disposto a caminhar ao seu lado.

Câncer Ás de Espadas

Símbolo do signo de Câncer, dois círculos com caudas espiraladas, em bege se complementando sobre quadrado cinza-esverdeado, com fundo amarelo-palha.
O canceriano deverá organizar os pensamentos para diminuir a tensão mental (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta Ás de Espadas traz clareza, decisões e verdades que ajudam a cortar dúvidas. No amor, uma conversa franca possivelmente definirá os próximos passos de uma relação. Na carreira, uma ideia ou decisão objetiva poderá abrir um novo caminho. Na saúde, organizar os pensamentos será importante para diminuir a tensão mental. Entre amigos, falar com transparência ajudará a esclarecer mal-entendidos e a fortalecer relações baseadas na confiança.

Leão 6 de Copas

Símbolo do signo de Leão, um círculo com cauda curva, em bege sobre quadrado azul-acinzentado, com fundo amarelo-palha.
O leonino terá um dia de reencontros e conversas que resgatarão boas lembranças (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta 6 de Copas desperta memórias, saudades e possibilidades de reencontro com pessoas ou situações do passado. No amor, alguém conhecido poderá reaparecer ou uma relação atual, recuperar uma sensação de carinho e familiaridade. Na carreira, experiências anteriores o(a) ajudarão diante de um desafio atual. Na saúde, atividades que tragam conforto emocional renovarão suas energias. Entre amigos, o dia favorecerá reencontros e conversas que resgatarão boas lembranças.

Virgem 6 de Paus

Símbolo do signo de Virgem, um M estilizado com laço final, em bege sobre quadrado cinza-esverdeado, com fundo amarelo-palha.
O virginiano poderá perceber mais admiração e interesse por parte de alguém (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta 6 de Paus anuncia reconhecimento, vitória e valorização dos esforços realizados até aqui. No amor, haverá mais admiração e interesse por parte de alguém. Na carreira, elogios ou resultados positivos aumentarão sua confiança. Na saúde, uma autoestima mais elevada contribuirá para uma disposição melhor. Entre amigos, suas conquistas poderão ser celebradas, e você poderá receber demonstrações sinceras de apoio e orgulho.

Libra Os Enamorados

Símbolo do signo de Libra, uma balança formada por semicírculo sobre linha horizontal, em bege sobre quadrado verde-oliva, com fundo amarelo-palha.
O libriano encontrará nas conversas sinceras uma forma de fortalecer suas relações (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta Os Enamorados coloca escolhas e sentimentos no centro do dia, mostrando que algumas decisões precisarão ser tomadas com consciência. No amor, uma relação poderá passar por uma definição importante, ou uma escolha, aproximar você de alguém. Na carreira, será necessário avaliar qual caminho realmente combina com seus objetivos. Na saúde, procure equilibrar razão e emoção. Entre amigos, conversas sinceras possivelmente esclarecerão sentimentos e fortalecerão relações baseadas em afinidade verdadeira.

Escorpião 7 de Copas

Símbolo do signo de Escorpião, um M com cauda em forma de flecha, em bege sobre quadrado vinho, com fundo amarelo-palha.
O escorpiano deverá separar oportunidades reais de promessas que parecem boas demais (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta 7 de Copas apresenta muitas possibilidades, bem como confusão e dificuldade para saber qual caminho seguir. No amor, evite idealizações e procure observar atitudes antes de criar expectativas. Na carreira, será importante separar oportunidades reais de promessas que parecem boas demais. Na saúde, organize a mente e não alimente preocupações desnecessárias. Entre amigos, tenha cuidado com mal-entendidos e com informações que chegarem até você sem confirmação.

Sagitário A Torre

Símbolo do signo de Sagitário, uma flecha diagonal com traço cruzado, em bege sobre quadrado verde-oliva, com fundo amarelo-palha.
O sagitariano poderá enfrentar mudanças inesperadas em diversas áreas da vida (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta A Torre indica mudanças inesperadas e acontecimentos capazes de alterar planos ou revelar verdades escondidas. No amor, uma descoberta poderá transformar a dinâmica de uma relação. Na carreira, um imprevisto exigirá uma mudança rápida de estratégia. Na saúde, procure controlar o estresse e não ultrapassar seus limites. Entre amigos, algumas verdades possivelmente virão à tona, mostrando quais relações têm bases realmente sólidas.

Capricórnio A Temperança

Símbolo do signo de Capricórnio, chifre com cauda espiralada de peixe, em bege sobre quadrado terracota, com fundo amarelo-palha.
O capricorniano deverá ter paciência para que as situações encontrem seu ritmo natural (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta A Temperança pede calma, equilíbrio e paciência para que as situações encontrem seu ritmo natural. No amor, o diálogo e a compreensão favorecerão relações mais harmoniosas. Na carreira, agir sem pressa o(a) ajudará a construir resultados mais consistentes. Na saúde, equilibrar trabalho, descanso e alimentação será essencial. Entre amigos, sua capacidade de conciliar diferenças poderá ajudar a resolver conflitos e manter relações importantes em harmonia.

Aquário 8 de Paus

Símbolo do signo de Aquário, duas linhas onduladas paralelas, em bege sobre quadrado verde-esmeralda, com fundo amarelo-palha.
O aquariano viverá um dia movimentado, com notícias, mensagens e oportunidades (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta 8 de Paus acelera acontecimentos e indica notícias, mensagens e oportunidades chegando rapidamente. No amor, uma conversa ou aproximação poderá evoluir de maneira inesperada. Na carreira, projetos começarão a andar e respostas chegarão mais rápido do que você imagina. Na saúde, aproveite a energia, mas evite assumir compromissos demais ao mesmo tempo. Entre amigos, convites e encontros espontâneos movimentarão bastante o seu dia.

Peixes O Enforcado

Símbolo do signo de Peixes, dois arcos ligados por uma linha horizontal, em bege sobre quadrado cinza-esverdeado, com fundo amarelo-palha.
O pisciano deverá respeitas seu corpo e permitir-se descansar (Imagem: ayax | Shutterstock)

A carta O Enforcado pede pausa, paciência e uma mudança na maneira de enxergar determinada situação. No amor, talvez seja melhor observar antes de tomar uma decisão definitiva. Na carreira, um projeto poderá precisar de mais tempo ou de uma estratégia diferente. Na saúde, respeite seu corpo e permita-se descansar. Entre amigos, um afastamento temporário o(a) ajudará a compreender melhor quais relações realmente farão sentido nesta nova fase.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 10/09/2026 04:10
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