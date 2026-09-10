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Hovawart: conheça o cachorro alemão que tem forte instinto protetor e apego à família

A história da raça como guardiã de propriedades ajuda a explicar seu comportamento atento, inteligente e independente

Devido à sua inteligência e capacidade de vigilância, essa raça geralmente participa de organizações de busca e resgaste, provas de obediência e atividades de terapia animal (Imagem: Michal Ninger | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Devido à sua inteligência e capacidade de vigilância, essa raça geralmente participa de organizações de busca e resgaste, provas de obediência e atividades de terapia animal (Imagem: Michal Ninger | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O hovawart é uma antiga raça alemã desenvolvida principalmente para proteger propriedades, fazendas e famílias. Sua ligação com essa função aparece até mesmo no nome: hovawart tem origem em termos do alemão medieval associados à ideia de guardião da propriedade ou guardião da fazenda. Segundo o American Kennel Club (AKC), há referências a cães chamados hovawart em textos e pinturas da Idade Média, o que demonstra que animais com essas características acompanham a história da Alemanha há vários séculos. 

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Atualmente, na América do Norte, conforme a AKC, essa raça participa de organizações de busca e resgate, atividades de cães de terapia, provas de obediência e de agilidade, além de treinamento como cães de serviço. Abaixo, conheça as principais características do hovawart! 

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Uma raça que se destaca pelo tamanho e pela beleza

O hovawart possui um corpo forte, equilibrado e preparado para atividades que exigem resistência. Apesar do tamanho e da estrutura robusta, não deve transmitir uma aparência excessivamente pesada. Conforme o padrão apresentado pelo AKC, os machos medem aproximadamente de 63 a 70 centímetros na região da cernelha, enquanto as fêmeas costumam apresentar entre 58 e 65 centímetros. 

A cabeça é proporcional ao corpo, e o focinho apresenta aproximadamente o mesmo comprimento do crânio. Os olhos, de formato oval, ajudam a conferir uma expressão atenta ao cachorro, enquanto as orelhas triangulares são caídas e posicionadas nas laterais da cabeça. 

Outro aspecto marcante é a pelagem. Segundo o AKC, o hovawart tem pelos longos, fortes e levemente ondulados, que ficam mais compridos em determinadas regiões do corpo, como peito, barriga, parte posterior das pernas e cauda. A raça é encontrada em três variedades de cor: preto, preto com marcações douradas e loiro. 

Vigilante, mas afetuoso com a família

A personalidade do hovawart está diretamente relacionada à função para a qual a raça foi desenvolvida. Durante gerações, esses cachorros precisaram observar o ambiente, proteger propriedades e tomar decisões diante de situações diferentes. Como resultado, apresentam inteligência, segurança e um forte instinto de vigilância. 

Segundo o AKC, o hovawart é um cachorro de trabalho leal, inteligente e confiável. Costuma criar vínculos intensos com a família e demonstra disposição para protegê-la. Essa característica, entretanto, não significa que o animal deva apresentar agressividade sem motivo. Quando recebe socialização e educação adequadas, tende a aprender como se comportar diante de diferentes pessoas e situações. 

A relação com desconhecidos pode ser mais reservada. Por ser naturalmente vigilante, o hovawart costuma observar antes de se aproximar de alguém que não conhece. Dentro de casa, por outro lado, pode demonstrar um comportamento afetuoso e companheiro com as pessoas com quem convive. 

Além da proximidade com a família, a raça precisa de atividades. O hovawart é um cachorro ativo e necessita de exercícios físicos regulares. Caminhadas, brincadeiras, atividades ao ar livre e modalidades que estimulem suas habilidades podem contribuir para o bem-estar. Os desafios mentais também são importantes, já que a inteligência da raça faz com que tarefas repetitivas ou uma rotina com poucos estímulos possam se tornar pouco interessantes. 

Imagem de um cão da raça hovawart de pelagem dourada parado em um milharal
Embora seja uma raça considerada saudável, o hovawart ainda necessita de cuidados com a saúde e com a alimentação (Imagem: Majonit | Shutterstock)

Cuidados com a alimentação e com a saúde

Uma alimentação completa e equilibrada, adequada à idade, ao peso e ao nível de atividade do cachorro, é importante para manter o hovawart saudável. A quantidade de comida deve ser ajustada individualmente com orientação do médico-veterinário, principalmente porque excesso de calorias e pouca atividade física podem favorecer o ganho de peso. 

O hovawart é considerado uma raça geralmente saudável. Ainda assim, consultas veterinárias periódicas, vacinação, controle de parasitas, higiene bucal e exercícios regulares também fazem parte dos cuidados necessários ao longo da vida. 

Um cachorro inteligente e independente

A inteligência do hovawart favorece o aprendizado, mas a raça também apresenta independência e forte capacidade de tomar decisões. Esses cães respondem melhor a métodos de treinamento positivos. Recompensas, elogios e atividades variadas ajudam a manter o interesse durante as sessões e fortalecem a relação com o tutor. 

A socialização, por sua vez, deve começar desde filhote, proporcionando contato gradual e seguro com diferentes pessoas, animais, ambientes, sons e situações. Esse processo é especialmente importante em uma raça naturalmente vigilante, pois ajuda o cachorro a distinguir acontecimentos comuns de situações que realmente exigem atenção. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 10/09/2026 11:07
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