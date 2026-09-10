Destinos dupes: conheça 5 lugares que lembram pontos turísticos famosos

Viajar também pode ser uma oportunidade para fugir do óbvio e conhecer novos lugares, e é justamente esse o princípio dos chamados destinos dupes. A expressão vem de duplicate, ou duplicata, e é usada para definir locais que oferecem experiências semelhantes às de destinos famosos, mas permitem ao viajante explorar alternativas mais tranquilas.

No Brasil, esse movimento também está relacionado à sustentabilidade. Segundo uma pesquisa encomendada pela Booking.com (empresa de reserva de hotéis, aluguel de temporada, atrações e outros serviços de turismo), um terço dos viajantes do país que pretendem explorar destinos menos movimentados afirmam que sua principal motivação é evitar contribuir para o excesso de turismo.

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Em resposta a essa tendência, Luiz Cegato, Gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina, compartilha opções que remetem a alguns dos lugares mais icônicos do mundo, mas com identidade própria. Confira:

1. Troque Santorini por Paros (Grécia)

Paros oferece mais espaço para explorar e um ambiente onde a vida cotidiana acontece naturalmente (Imagem: Andreas Dimogiannis | Shutterstock)

Localizada nas Cíclades, arquipélago grego no Mar Egeu, Paros fica a 80 km de Santorini e reúne a beleza clássica das ilhas gregas com uma personalidade ensolarada. Com sua arquitetura de casas caiadas de branco, igrejas de cúpulas azuis e vistas panorâmicas para o mar, Paros oferece mais espaço para explorar e um ambiente onde a vida cotidiana acontece naturalmente.

Os viajantes podem passar o dia em extensas praias de areia, como a Golden Beach, localizada na costa sudeste da ilha, aproveitando suas águas cristalinas. Vilarejos como Naoussa reproduzem o romantismo de Santorini, com tavernas à beira-mar, barcos de pesca ancorados no porto e ruas que ganham vida ao entardecer. Para quem deseja conhecer ainda mais o destino, um passeio de catamarã ao redor de Paros revela pequenas ilhas e oferece paradas para banho.

Onde se hospedar: o Ayeri Hotel proporciona a clássica arquitetura grega, com paredes brancas, detalhes em azul e um pátio repleto de buganvílias. Localizado em Parikia, capital da ilha, próximo ao porto e ao centro histórico, o hotel fica a apenas dois minutos de caminhada da praia de Livadia.

2. Troque Ibiza por Favignana (Itália)

Favignana é ideal para visitar enseadas, praticar snorkel ou desfrutarrefeições à base de frutos do mar (Imagem: Nicola Simeoni | Shutterstock)

Na costa oeste da Sicília, Favignana oferece o mesmo charme ensolarado de Ibiza, combinando praias com um ritmo mais calmo e o autêntico caráter siciliano. Cercada por águas azul-turquesa, a ilha é conhecida por seu litoral de calcário, onde enseadas como Cala Rossa são emolduradas por falésias brancas e abrigam alguns dos pontos para banho de mar com as águas mais cristalinas do Mediterrâneo.

O ideal é explorar a ilha de bicicleta, visitar enseadas, praticar snorkel ou desfrutar de almoços à base de frutos do mar. Ao entardecer, a ilha ganha vida com suas praças movimentadas, bares de vinho locais e restaurantes à beira-mar, criando uma atmosfera animada, mas sem as multidões frequentemente associadas aos destinos mais famosos.

Onde se hospedar: a poucos minutos a pé da praia de Spiaggia, o Albergo Egadi combina uma localização à beira-mar com a atmosfera intimista de um hotel boutique. Os amplos quartos duplos apresentam uma decoração elegante, com terraços com vista para o litoral de Favignana.

3. Troque os Hamptons por Hilton Head Island (Estados Unidos)

Hilton Head Island tem um clima litorâneo que atrai viajantes aos Hamptons, mas com um toque tipicamente sulista (Imagem: WhiteHotRanch | Shutterstock)

Hilton Head Island, na costa atlântica da Carolina do Sul, apresenta um clima litorâneo que atrai viajantes aos Hamptons, mas com um toque tipicamente sulista e um ritmo de vida mais tranquilo. Ali, quilômetros de praias se encontram com canais sinuosos e florestas costeiras, formando um cenário que combina exclusividade e tranquilidade.

As manhãs podem começar com um passeio de bicicleta sob a copa de carvalhos, enquanto as tardes são perfeitas para jogar em campos de golfe de padrão internacional, fazer passeios de barco para observar golfinhos ou relaxar em praias pouco movimentadas. Quando a noite se aproxima, os restaurantes à beira-mar ganham vida, servindo frutos do mar frescos da região, ostras recém-abertas e vistas panorâmicas para o oceano.

Onde se hospedar: combinando a elegância de um clube de campo com o charme descontraído do litoral, o Inn & Club at Harbour Town oferece quartos amplos, decorados em estilo clássico e tons neutros, piscina ao ar livre, bicicletas de cortesia e serviço personalizado de mordomo.

4. Troque Bali por Siargao (Filipinas)

Siargao reúne cafés descontraídos, retiros de bem-estar, cena de surfe, paisagens tropicais e preserva um ar mais intocado (Imagem: thekelvinlachica | Shutterstock)

Na costa nordeste das Filipinas, Siargao reúne muitas das características que fizeram de Bali um dos destinos mais desejados do mundo: cafés descontraídos, retiros de bem-estar, cena de surfe e paisagens tropicais. Mas, enquanto Bali se tornou cada vez mais popular, Siargao preserva um ar mais intocado, que convida os viajantes a aproveitar a natureza ao máximo. Conhecida principalmente pelo Cloud 9, um dos pontos de surfe mais icônicos da Ásia, a ilha atrai surfistas do mundo inteiro.

Ao mesmo tempo, lagoas de águas cristalinas, piscinas naturais entre as rochas e praias cercadas por coqueiros oferecem inúmeras oportunidades para relaxar entre uma aventura e outra. Os passeios de ilha em ilha revelam os pequenos bancos de areia branca de Daku e Guyam. Já no interior, florestas de manguezais e estradas tranquilas convidam a explorar a região em um ritmo mais desacelerado.

Onde se hospedar: para quem deseja mergulhar no estilo de vida de Siargao, o Manao Villas oferece um refúgio cercado por vegetação tropical. As vilas privativas contam com cozinhas ao ar livre, terraços e piscinas, criando o cenário ideal para relaxar.

5. Troque Tulum por Santa Teresa (Costa Rica)

Santa Teresa combina experiências de bem-estar e contato com a natureza, mas com uma atmosfera mais descontraída (Imagem: Joshua ten Brink | Shutterstock)

Santa Teresa está localizada na costa do Pacífico da Costa Rica e é uma alternativa mais rústica a Tulum, onde o ritmo da vida cotidiana é ditado pelo oceano. Originalmente uma pacata vila de surfe, Santa Teresa se transformou em um destino cada vez mais procurado, equilibrando luxo discreto com uma forte conexão com a natureza.

Muitos visitantes chegam em busca das ondas, mas acabam ficando pelo estilo de vida, passando as tardes em cafés à beira-mar, observando surfistas deslizarem pelas ondas ou admirando a fauna local. Assim como Tulum, Santa Teresa combina experiências de bem-estar e contato com a natureza, mas com uma atmosfera mais descontraída, onde as praias e a floresta tropical continuam sendo o centro da experiência.

Onde se hospedar: em frente à Praia de Santa Teresa e cercado por jardins, o Hotel Nantipa oferece uma atmosfera acolhedora. O resort boutique dispõe de quartos duplos e bangalôs privativos, com opções de upgrade que incluem vista para o mar e chuveiro ao ar livre. Os hóspedes também podem desfrutar de um restaurante à beira-mar, piscina e spa.

Por Cléo Calil