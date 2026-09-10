Maria Navalha: conheça a entidade associada à coragem, à liberdade e à proteção

A energia de Maria Navalha pode incentivar o caminhar com as próprias pernas e o corte de hábitos que fazem mal (Imagem: alfernec | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Conhecida por sua força, irreverência, coragem e personalidade marcante, Maria Navalha é uma entidade cultuada em diferentes vertentes das religiões de matriz africana, especialmente em algumas linhas de Umbanda e Quimbanda. Associada à malandragem, à proteção e à capacidade de enfrentar situações difíceis com inteligência, ela é lembrada por quem busca força para cortar caminhos, romper padrões e recuperar a própria autonomia.

A imagem de Maria Navalha costuma estar ligada à figura da mulher que não aceita submissão. Seu nome faz referência à navalha, símbolo que pode representar o corte de energias negativas, relações prejudiciais, ilusões e situações que já não fazem sentido. Dentro do imaginário espiritual, ela também aparece como uma entidade que ensina a ter jogo de cintura, observar antes de agir e saber se posicionar diante da vida.

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Quem é Maria Navalha?

Não existe uma única história ou representação universal de Maria Navalha. As características atribuídas a ela podem mudar de acordo com a casa, a tradição e a linha espiritual trabalhada. Em algumas vertentes, ela é apresentada como uma Pombagira ligada à linha dos malandros; em outras, possui características e fundamentos próprios.

Sua associação com a malandragem também ajuda a compreender sua personalidade simbólica. Nas tradições espirituais que trabalham com essa linha, a figura do malandro não representa simplesmente alguém que engana ou busca levar vantagem. Nesse contexto, a malandragem pode estar relacionada à inteligência para lidar com desafios, à capacidade de enfrentar adversidades, à esperteza e à habilidade de encontrar saídas quando os caminhos parecem fechados. Maria Navalha, por sua vez, representa uma força feminina que reconhece os próprios limites e não teme dizer “não”. É uma figura associada à liberdade, à autoestima, à coragem e à proteção

O que a navalha representa?

A navalha é um dos símbolos mais marcantes associados a Maria Navalha. Espiritualmente, ela pode ser compreendida como um instrumento simbólico de corte e separação. Isso pode significar cortar hábitos que fazem mal, vínculos que drenam energia, pensamentos repetitivos, padrões de dependência ou situações que impedem uma pessoa de seguir em frente. Por isso, quando alguém deseja se conectar simbolicamente com essa energia, uma boa pergunta é: “O que eu preciso cortar da minha vida para conseguir caminhar com mais liberdade?”.

Como se conectar com Maria Navalha?

Para quem já possui afinidade com essa tradição, a conexão pode começar de maneira simples e respeitosa. Antes de qualquer prática, é importante lembrar que cada terreiro ou tradição possui seus próprios fundamentos e orientações. Rituais religiosos específicos devem ser realizados de acordo com a orientação de pessoas iniciadas e responsáveis pela casa espiritual.

Fora de um contexto ritual, entretanto, é possível estabelecer uma conexão simbólica por meio da reflexão e da oração. Para isso, a pessoa pode reservar alguns minutos em um ambiente tranquilo, acender uma vela, caso isso faça parte de sua prática e possa ser feito com segurança, e mentalizar Maria Navalha, pedindo proteção, coragem, clareza e força para tomar decisões.

Você também pode fazer uma oração espontânea, conversando com respeito e sinceridade sobre aquilo que deseja transformar. Mais importante do que pedir que alguém “resolva” seus problemas é assumir o compromisso de também fazer a sua parte.

O ritual para pedir força a Maria Navalha ajuda a colocar uma intenção com a entidade (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Uma prática simbólica para pedir força

Se você deseja trabalhar simbolicamente a energia de Maria Navalha, escolha um momento tranquilo e escreva em um papel três coisas que deseja deixar para trás. Podem ser medos, comportamentos, relações ou situações que já não combinam com a vida que você deseja construir. Depois, escreva ao lado de cada uma delas qual atitude pretende tomar para mudar aquela realidade.

Faça uma oração pedindo coragem e proteção para realizar esses cortes de maneira consciente. Ao terminar, rasgue o papel e descarte-o normalmente, entendendo o gesto como um símbolo de encerramento de ciclo. A proposta não é esperar que o ritual faça o trabalho sozinho, mas utilizar o momento como uma forma de colocar uma intenção clara diante de si.

Maria Navalha e a força feminina

Um dos aspectos que mais chama atenção nessa figura é justamente a representação de uma mulher que não se coloca em segundo plano. Sua energia é frequentemente associada à autonomia, à sensualidade sem submissão e à capacidade de enfrentar situações difíceis sem perder a própria identidade.

Por isso, muitas pessoas se identificam com Maria Navalha em momentos de transformação pessoal, especialmente quando precisam aprender a estabelecer limites, encerrar relações desgastantes ou recuperar a confiança em si mesmas. Sua simbologia pode ser resumida em uma mensagem poderosa: não é preciso perder a própria essência para conseguir atravessar os desafios da vida.

Salve a malandragem!

Dentro das tradições que cultuam Maria Navalha, sua força está relacionada à coragem de caminhar pela vida com inteligência, proteção e consciência. A malandragem, nesse sentido espiritual, pode ensinar a olhar além das aparências, reconhecer oportunidades, escapar de armadilhas e não permitir que outras pessoas decidam o seu destino. Mais do que pedir caminhos abertos, conectar-se com essa simbologia pode ser um convite para aprender a caminhar com as próprias pernas.