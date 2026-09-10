Bolo de liquidificador proteico: 3 receitas fáceis para o lanche da tarde

Para quem busca praticidade no lanche da tarde, os bolos de liquidificador são uma alternativa fácil de preparar e que permite explorar diferentes sabores. Frutas, legumes e outros ingredientes podem entrar nas receitas, trazendo novas combinações de texturas e sabores. Também é possível incluir alimentos ricos em proteínas para aumentar o teor desse nutriente e tornar o preparo mais nutritivo, seja para variar o cardápio ou complementar uma alimentação equilibrada.
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A seguir, confira 3 receitas de bolo de liquidificador proteico para o lanche da tarde!
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1. Bolo de chocolate com banana proteico
Ingredientes
- 2 bananas picadas
- 2 ovos
- 1/2 xícara de de chá leite
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de whey protein sabor chocolate
- 1/3 de xícara de chá de cacau em pó
- 1/2 xícara de chá de amêndoas picadas
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- 1 banana para decorar
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o leite e o óleo de coco e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de amêndoas, o whey protein, o cacau em pó e a canela. Bata até incorporar os ingredientes. Por último, adicione as amêndoas picadas e o fermento em pó e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Corte a banana reservada no sentido do comprimento e disponha as fatias sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
2. Bolo de pêssego proteico
Ingredientes
- 2 pêssegos maduros cortado em cubos
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de whey protein sabor baunilha
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o iogurte natural e o mel e bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, a farinha de grão-de-bico e o whey protein. Bata até incorporar os ingredientes. Por último, adicione os cubos de pêssego e o fermento em pó e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Bolo de cenoura com nozes proteico
Ingredientes
- 2 cenouras picadas
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de whey protein sabor baunilha
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1 colher de sopa de fermento em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque as cenouras, os ovos, o leite e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo integral, a farinha de amêndoas e o whey protein. Bata até incorporar os ingredientes. Adicione as nozes picadas e o fermento em pó e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos. Retire do forno, espere amornar e sirva.