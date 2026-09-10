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Pensamento crítico na era da inteligência artificial: 7 dicas para desenvolver essa habilidade

Especialistas mostram como aproveitar a tecnologia para ampliar o repertório e ganhar eficiência sem abrir mão da autonomia, da reflexão e da capacidade de questionar

Usar a inteligência artificial exige analisar, questionar e interpretar as informações recebidas (Imagem: adamichi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Usar a inteligência artificial exige analisar, questionar e interpretar as informações recebidas (Imagem: adamichi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em poucos segundos, a inteligência artificial (IA) é capaz de resumir textos, organizar informações, criar argumentos e sugerir soluções para problemas que antes exigiam horas de pesquisa e reflexão. A facilidade, porém, traz uma provocação cada vez mais importante: quando as respostas estão disponíveis imediatamente, como evitar terceirizar também a capacidade de pensar?

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Uma pesquisa recente da Common Sense Media ajuda a dimensionar o desafio. O levantamento mostrou que 70% dos adolescentes pesquisados utilizam inteligência artificial em atividades escolares e, entre os usuários da tecnologia, quase dois terços afirmam recorrer a ela de formas que transferem parte do pensamento crítico para a ferramenta. O dado reforça uma discussão que já ultrapassa a sala de aula e alcança profissionais, empresas e líderes: a forma como utilizamos a IA pode ampliar nossa capacidade de análise ou, simplesmente, substituir o esforço de pensar.

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Para Marcelo Gonçalves, professor especialista em inteligência artificial da DomEduc, o cenário exige uma mudança de comportamento. “A grande oportunidade da inteligência artificial não é fazer com que as pessoas pensem menos, mas liberar tempo das tarefas repetitivas para que possam pensar melhor. O diferencial humano passa a estar justamente na capacidade de interpretar informações, fazer conexões, questionar respostas e tomar decisões que a tecnologia, sozinha, não consegue assumir”, analisa.

A seguir, Marcelo Gonçalves e Giuliana Tranquilini, especialista em branding, reputação e posicionamento executivo e cofundadora da Betafly, compartilham 7 práticas para desenvolver e preservar o pensamento crítico em uma era em que praticamente qualquer resposta pode ser gerada em segundos. Confira!

1. Não aceite a primeira resposta como definitiva

A velocidade da IA pode criar uma falsa sensação de segurança. Como as respostas costumam ser bem estruturadas e apresentadas com confiança, o risco é confundir fluidez com precisão. Por isso, o primeiro exercício de pensamento crítico é resistir à tentação de considerar a primeira resposta suficiente.

“Uma boa interação com a inteligência artificial começa quando deixamos de enxergá-la como uma fonte de respostas definitivas e passamos a tratá-la como uma ferramenta de apoio ao raciocínio. É preciso perguntar de onde aquela informação vem, o que pode estar faltando e quais outras interpretações são possíveis”, afirma Marcelo Gonçalves.

2. Use a IA para encontrar contrapontos, não apenas confirmações

Um dos maiores riscos no uso da tecnologia é utilizá-la apenas para validar aquilo que a pessoa já pensa. O pensamento crítico, porém, exige justamente a disposição de confrontar ideias, reconhecer limitações e considerar perspectivas diferentes.

“Eu gosto de ‘estressar’ a inteligência artificial. Em vez de aceitar a primeira resposta porque ela parece bem elaborada, é importante provocar a ferramenta, pedir contrapontos, questionar os argumentos e buscar outras perspectivas. A qualidade da resposta depende muito da qualidade das perguntas e da interação que construímos”, destaca Giuliana Tranquilini.

3. Pense antes de perguntar

A IA pode ajudar a organizar uma ideia, mas não deveria ser responsável por criá-la do zero em todas as situações. Antes de recorrer à ferramenta, vale fazer um exercício simples: o que eu penso sobre esse assunto? Que experiência tenho? Qual é a minha leitura sobre o problema?

“Antes de pedir uma resposta à IA, você precisa ter algo próprio para dizer. Pode ser uma opinião, uma experiência, um ponto de vista ou uma hipótese. A tecnologia pode ajudar a desenvolver, organizar e até desafiar esse pensamento, mas ela não deveria substituir a construção da sua própria visão”, explica Giuliana Tranquilini.

Mulher com cabelo cacheado curto, usando camisa de manga longa na cor ocre, usando óculos transparente com mão no queixo olhando para tela de notebook
Saber interpretar os dados ajuda a tomar decisões diante de tantas informações disponíveis (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Desenvolva o hábito de interpretar, e não apenas consumir dados

Ter acesso a mais informações não significa, necessariamente, compreender melhor uma situação. Em um ambiente em que relatórios, análises e recomendações podem ser produzidos instantaneamente, a capacidade de interpretar contextos ganha ainda mais relevância.

“Em muitas profissões, a máquina já consegue processar um volume enorme de dados e identificar padrões com muito mais velocidade. O que continua sendo decisivo é entender o que aquilo significa, relacionar os dados ao contexto e transformar informação em uma decisão estratégica”, afirma Marcelo Gonçalves.

Para o especialista, essa habilidade será cada vez mais importante em áreas como liderança, vendas, marketing, atendimento e gestão de pessoas, nas quais os dados ajudam a enxergar cenários, mas não substituem julgamento, empatia e sensibilidade humana.

5. Verifique informações e identifique possíveis vieses

A inteligência artificial trabalha a partir de padrões e probabilidades. Isso significa que uma resposta pode parecer convincente e, ainda assim, estar incompleta, reproduzir vieses ou simplesmente apresentar informações incorretas.

“Pensamento crítico também é curadoria. Não basta saber usar uma ferramenta: é preciso avaliar a qualidade daquilo que ela entrega e entender que a responsabilidade pela decisão continua sendo humana. Quanto maior o impacto de uma informação, mais necessário é verificar fontes, comparar referências e identificar possíveis vieses”, reforça Marcelo Gonçalves.

6. Proteja sua voz própria

Na era da produção em escala, uma das consequências da IA é a multiplicação de conteúdos corretos, mas parecidos. Textos podem ser tecnicamente bons e, ainda assim, não revelar quem está por trás deles.

“A IA trabalha muito a partir de probabilidades e tende a construir respostas que soam adequadas, bem organizadas e agradáveis. Mas um texto pode estar impecável e, ainda assim, não ter voz. O pensamento crítico também aparece quando a pessoa consegue perguntar: isso realmente representa o que eu penso? Existe aqui uma experiência ou uma interpretação que só eu poderia trazer?”, questiona Giuliana Tranquilini.

Segundo a especialista, desenvolver pensamento crítico também significa construir autoria. “Se retirarmos o nome de um conteúdo, ainda seria possível reconhecer quem está falando? Se qualquer pessoa poderia dizer exatamente a mesma coisa, existe conteúdo, mas talvez ainda não exista uma voz própria”, reflete. 

7. Saiba o que não deve ser delegado à inteligência artificial

Nem toda tarefa precisa ser feita manualmente, assim como nem toda decisão deve ser entregue à tecnologia. Desenvolver pensamento crítico passa, justamente, por reconhecer os limites entre aquilo que pode ser automatizado e aquilo que exige responsabilidade, contexto e julgamento humano.

Customer Success, vendas, liderança e marketing já estão mudando porque a inteligência artificial assumiu parte da execução. Isso não torna o profissional menos importante. Pelo contrário: aumenta o valor de quem sabe fazer as perguntas certas, interpretar cenários, criar estratégias e construir relações que exigem sensibilidade humana”, conclui Marcelo Gonçalves.

Para os especialistas, o futuro não deve ser marcado pela disputa entre inteligência humana e a artificial, mas pela capacidade de combinar eficiência tecnológica com discernimento. Em um cenário em que produzir respostas se tornou cada vez mais fácil, a verdadeira diferença estará em quem consegue questioná-las, contextualizá-las e decidir o que realmente merece ser feito com elas.

Por Maria Rossi

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    Por Redação EdiCase
    postado em 10/09/2026 16:08
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