Pensamento crítico na era da inteligência artificial: 7 dicas para desenvolver essa habilidade

Em poucos segundos, a inteligência artificial (IA) é capaz de resumir textos, organizar informações, criar argumentos e sugerir soluções para problemas que antes exigiam horas de pesquisa e reflexão. A facilidade, porém, traz uma provocação cada vez mais importante: quando as respostas estão disponíveis imediatamente, como evitar terceirizar também a capacidade de pensar?

Uma pesquisa recente da Common Sense Media ajuda a dimensionar o desafio. O levantamento mostrou que 70% dos adolescentes pesquisados utilizam inteligência artificial em atividades escolares e, entre os usuários da tecnologia, quase dois terços afirmam recorrer a ela de formas que transferem parte do pensamento crítico para a ferramenta. O dado reforça uma discussão que já ultrapassa a sala de aula e alcança profissionais, empresas e líderes: a forma como utilizamos a IA pode ampliar nossa capacidade de análise ou, simplesmente, substituir o esforço de pensar.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Marcelo Gonçalves, professor especialista em inteligência artificial da DomEduc, o cenário exige uma mudança de comportamento. “A grande oportunidade da inteligência artificial não é fazer com que as pessoas pensem menos, mas liberar tempo das tarefas repetitivas para que possam pensar melhor. O diferencial humano passa a estar justamente na capacidade de interpretar informações, fazer conexões, questionar respostas e tomar decisões que a tecnologia, sozinha, não consegue assumir”, analisa.

A seguir, Marcelo Gonçalves e Giuliana Tranquilini, especialista em branding, reputação e posicionamento executivo e cofundadora da Betafly, compartilham 7 práticas para desenvolver e preservar o pensamento crítico em uma era em que praticamente qualquer resposta pode ser gerada em segundos. Confira!

1. Não aceite a primeira resposta como definitiva

A velocidade da IA pode criar uma falsa sensação de segurança. Como as respostas costumam ser bem estruturadas e apresentadas com confiança, o risco é confundir fluidez com precisão. Por isso, o primeiro exercício de pensamento crítico é resistir à tentação de considerar a primeira resposta suficiente.

“Uma boa interação com a inteligência artificial começa quando deixamos de enxergá-la como uma fonte de respostas definitivas e passamos a tratá-la como uma ferramenta de apoio ao raciocínio. É preciso perguntar de onde aquela informação vem, o que pode estar faltando e quais outras interpretações são possíveis”, afirma Marcelo Gonçalves.

2. Use a IA para encontrar contrapontos, não apenas confirmações

Um dos maiores riscos no uso da tecnologia é utilizá-la apenas para validar aquilo que a pessoa já pensa. O pensamento crítico, porém, exige justamente a disposição de confrontar ideias, reconhecer limitações e considerar perspectivas diferentes.

“Eu gosto de ‘estressar’ a inteligência artificial. Em vez de aceitar a primeira resposta porque ela parece bem elaborada, é importante provocar a ferramenta, pedir contrapontos, questionar os argumentos e buscar outras perspectivas. A qualidade da resposta depende muito da qualidade das perguntas e da interação que construímos”, destaca Giuliana Tranquilini.

3. Pense antes de perguntar

A IA pode ajudar a organizar uma ideia, mas não deveria ser responsável por criá-la do zero em todas as situações. Antes de recorrer à ferramenta, vale fazer um exercício simples: o que eu penso sobre esse assunto? Que experiência tenho? Qual é a minha leitura sobre o problema?

“Antes de pedir uma resposta à IA, você precisa ter algo próprio para dizer. Pode ser uma opinião, uma experiência, um ponto de vista ou uma hipótese. A tecnologia pode ajudar a desenvolver, organizar e até desafiar esse pensamento, mas ela não deveria substituir a construção da sua própria visão”, explica Giuliana Tranquilini.

Saber interpretar os dados ajuda a tomar decisões diante de tantas informações disponíveis (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Desenvolva o hábito de interpretar, e não apenas consumir dados

Ter acesso a mais informações não significa, necessariamente, compreender melhor uma situação. Em um ambiente em que relatórios, análises e recomendações podem ser produzidos instantaneamente, a capacidade de interpretar contextos ganha ainda mais relevância.

“Em muitas profissões, a máquina já consegue processar um volume enorme de dados e identificar padrões com muito mais velocidade. O que continua sendo decisivo é entender o que aquilo significa, relacionar os dados ao contexto e transformar informação em uma decisão estratégica”, afirma Marcelo Gonçalves.

Para o especialista, essa habilidade será cada vez mais importante em áreas como liderança, vendas, marketing, atendimento e gestão de pessoas, nas quais os dados ajudam a enxergar cenários, mas não substituem julgamento, empatia e sensibilidade humana.

5. Verifique informações e identifique possíveis vieses

A inteligência artificial trabalha a partir de padrões e probabilidades. Isso significa que uma resposta pode parecer convincente e, ainda assim, estar incompleta, reproduzir vieses ou simplesmente apresentar informações incorretas.

“Pensamento crítico também é curadoria. Não basta saber usar uma ferramenta: é preciso avaliar a qualidade daquilo que ela entrega e entender que a responsabilidade pela decisão continua sendo humana. Quanto maior o impacto de uma informação, mais necessário é verificar fontes, comparar referências e identificar possíveis vieses”, reforça Marcelo Gonçalves.

6. Proteja sua voz própria

Na era da produção em escala, uma das consequências da IA é a multiplicação de conteúdos corretos, mas parecidos. Textos podem ser tecnicamente bons e, ainda assim, não revelar quem está por trás deles.

“A IA trabalha muito a partir de probabilidades e tende a construir respostas que soam adequadas, bem organizadas e agradáveis. Mas um texto pode estar impecável e, ainda assim, não ter voz. O pensamento crítico também aparece quando a pessoa consegue perguntar: isso realmente representa o que eu penso? Existe aqui uma experiência ou uma interpretação que só eu poderia trazer?”, questiona Giuliana Tranquilini.

Segundo a especialista, desenvolver pensamento crítico também significa construir autoria. “Se retirarmos o nome de um conteúdo, ainda seria possível reconhecer quem está falando? Se qualquer pessoa poderia dizer exatamente a mesma coisa, existe conteúdo, mas talvez ainda não exista uma voz própria”, reflete.

7. Saiba o que não deve ser delegado à inteligência artificial

Nem toda tarefa precisa ser feita manualmente, assim como nem toda decisão deve ser entregue à tecnologia. Desenvolver pensamento crítico passa, justamente, por reconhecer os limites entre aquilo que pode ser automatizado e aquilo que exige responsabilidade, contexto e julgamento humano.

“Customer Success, vendas, liderança e marketing já estão mudando porque a inteligência artificial assumiu parte da execução. Isso não torna o profissional menos importante. Pelo contrário: aumenta o valor de quem sabe fazer as perguntas certas, interpretar cenários, criar estratégias e construir relações que exigem sensibilidade humana”, conclui Marcelo Gonçalves.

Para os especialistas, o futuro não deve ser marcado pela disputa entre inteligência humana e a artificial, mas pela capacidade de combinar eficiência tecnológica com discernimento. Em um cenário em que produzir respostas se tornou cada vez mais fácil, a verdadeira diferença estará em quem consegue questioná-las, contextualizá-las e decidir o que realmente merece ser feito com elas.

Por Maria Rossi