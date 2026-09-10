Jantar saudável sem complicação: 3 saladas proteicas para preparar em poucos passos

Praticidade também pode fazer parte de uma alimentação equilibrada. Em poucos passos é possível montar saladas nutritivas e com boas fontes de proteína. Esse nutriente participa da manutenção e da recuperação dos músculos, contribui para a saciedade e desempenha diversas funções no organismo. Para facilitar a rotina, selecionamos três receitas simples, saborosas e que podem ser preparadas em poucos passos para o jantar. Confira!
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1. Salada proteica de atum com batata
Ingredientes
- 300 g de batata bolinha com a casca
- 200 g de atum em água, escorrido
- 1 xícara de chá de vagem cozida e picada grosseiramente
- 1/2 cebola-roxa cortada em rodelas
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Salsinha, sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Em uma panela com água e sal, cozinhe as batatas até ficarem macias. Escorra, corte-as ao meio e reserve. Em uma tigela, misture as batatas, a vagem, a cebola-roxa e o atum. Acrescente o azeite, o suco de limão, a salsinha e o sal. Misture delicadamente para incorporar os ingredientes sem desmanchar as batatas. Leve à geladeira por 30 minutos e sirva em seguida.
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2. Salada de grão-de-bico com queijo feta
Ingredientes
- 300 g de grão-de-bico cozido
- 1 pepino cortado em cubos
- 80 g de queijo feta
- 1 cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de salsinha
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o grão-de-bico, o pepino, o queijo feta, a cebola-roxa e a salsinha. Misture delicadamente e reserve. Em outro recipiente, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre a salada e misture delicadamente até envolver todos os ingredientes. Sirva em seguida.
3. Salada de frango com quinoa e cenoura
Ingredientes
- 200 g de peito de frango
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de rúcula
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de sopa de coentro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o peito de frango com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e refogue o frango até dourar por fora e ficar completamente cozido por dentro. Deixe o frango esfriar e corte-o e em tiras. Em uma tigela, coloque a rúcula, a quinoa, a cenoura e o frango. Acrescente o azeite, o suco de limão, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.